Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера

14-летний брак и двое детей не смогли спасти семью.

Она — чемпионка мира, он — начинающий актер. Красивые, молодые, с горящими глазами. Когда Ольга Мухортова и Павел Трубинер впервые появлялись вместе на публике, казалось, что так и должна выглядеть идеальная семья. Однако в итоге брак не выдержал испытаний.

На теме спорта мы с будущей женой и познакомились

Непросто представить, где могли пересечься мир кино с миром профессионального спорта, но все же это произошло. Молодой Павел Трубинер в начале 1990-х годов окончил колледж при Российской академии театрального искусства и находился на распутье. В стране были непростые времена. Кино практически не снимали, а идти в репертуарный театр, куда отправлялись многие, Павел не хотел.

«Я окончил колледж в 19 лет, возможно, поэтому не могу сказать, что тогда были годы терзаний. Нет, то было веселое время, я особенно не задумывался, как многие мои ровесники, что делать дальше. Плыл по течению», — делился актер с Womenhit.

Именно это решение привело начинающего актера к будущей жене, которая, в отличие от Павла, в 1990-е годы находилась на пике своей карьеры: выиграла несколько чемпионатов мира по спортивному пятиборью и приняла участие в Олимпийских играх в Атланте в 1996-м. Трубинер же занимался всем, что подворачивалось.

«Что попадалось, то и делал. Знакомые что-то подкидывали, где-то было интересно, где-то — не очень. Те работы, которые не ложились на душу, не задерживались у меня надолго. Но были и занятия, которые нравились и даже вдохновляли. У нас в спорткомплексе была замечательная на то время детская футбольная школа, и мы помогали им, организовывали матчи. Было несколько наборов детей, года три или четыре она просуществовала. Правда, денег это не приносило. Так что параллельно я продавал компьютеры. Кстати, на теме спорта мы с Ольгой, будущей женой, и познакомились», — делился Трубинер.

Ольга Мухортова.

На соседнем тренажере

Ольгу Павел увидел впервые в спортзале. Красивая 20-летняя спортсменка занималась на соседних тренажерах, а актер не мог отвести взгляд. Скромный по натуре Трубинер собрал все имеющееся у него мужество и подошел к девушке, чтобы познакомиться. Молодые люди сразу понравились друг другу. Дальше были многочисленные свидания и подарки, на которые актер тратил все свои деньги. А уже через несколько месяцев Павел сделал любимой предложение. Было решено быть вместе навсегда.

Денег у молодой семьи совсем не было. Павел и Ольга стали жить вместе с мамой актера, но, по его воспоминаниям, денежный вопрос никогда не стоял остро в отношениях с супругой. «Мы просто тогда об этом не думали, виной всему — молодежный задор. Наверное, ей это все — мои заслуги и материальное положение — не особо важным казалось. Там было больше куража и форса, это же такие... юношеские дела», — говорил Трубинер Womenhit.

А уже в 1999 году у пары родился первый сын — Павел. Через четыре года на свет появился его брат — Александр. «Я долго, даже во второй раз, спустя четыре года, не очень ощущал себя отцом. Довольно продолжительно привыкал к этому слову. (Смеется.) У женщин материнское чувство заложено природой, а мы его должны где-то поднабрать, поэтому в том возрасте я совершенно ничего не понимал», — говорил Павел.

Чтобы зарабатывать деньги для семьи, Ольга быстро вышла из декрета и занялась тренерской деятельностью. Трубинер же взял на себя заботу о сыновьях. Но и у Павла с началом нулевых карьера пошла в гору: съемки в рекламах, клипах, а следом и больших картинах.

Павел Трубинер и Юлия Мельникова с дочерью. Фото Global Look Press

Штука под названием «любовь»

14 лет спортсменка и актер прожили вместе, воспитывали сыновей. Но в 2010 году как гром среди ясного неба прогремела новость об их разводе. Ни Ольга, ни Павел никак не комментировали причины. Фанаты стали подозревать актера в измене, но определенно сказать никто ничего не смог.

Супруги тяжело перенесли расставание. Не публиковали каких-то постов в социальных сетях, не общались с журналистами. Павел переживал случившееся на работе, где и встретил утешение и новую любовь в лице Юлии Мельниковой, с которой он играл супружескую пару в сериале «Грач». Очень быстро отношения из дружеских переросли в нечто большее. Юлия рассталась со своим молодым человеком, и актерам больше ничего не мешало быть вместе. Трубинер и Мельникова поженились. В 2016 году в семье появилась дочка Лиза.

«Конечно, спорим, бьем тарелки (смеется), а потом миримся, сходимся. У нас все как у всех, нормальная жизнь. На мой взгляд, сфера деятельности не имеет никакого значения. Самое главное — понимать человека на каком-то сакральном уровне. Если у вас существует штука под названием «любовь», то больше ничего и не нужно», — рассказывал Павел Womenhit.

Актер сумел сохранить хорошие отношения с бывшей женой-спортсменкой. Он проводит много времени с сыновьями. Но старший, Павел, все же выбрал для себя сферу деятельности из мира спорта.

«Он увлекается мотогонками, выступает на соревнованиях, а теперь еще учится в институте физкультуры на тренера по этому направлению. Это его выбор, ему нравится. Сейчас он будет готовиться к чемпионату России и к европейским этапам кубков. И уже занимается тренерской работой. А средний сын еще в школе учится. Он автогонщик. В прошлом году вошел в пятерку пилотов и этим летом поедет на финал любительских соревнований СВС в Венецию», — рассказывал актер в 2018-м.

Хоть спортивно-актерский союз и распался, каждый из бывших супругов нашел себя. Павел счастлив в новом браке, а Ольга смогла реализоваться как тренер.