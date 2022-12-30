Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них

2022 год выявил истинное лицо многих известных деятелей спорта.

Ситуация с санкциями против РФ четко обозначила, кто в спортивном мире наш друг только на словах, а кто на самом деле придерживается принципа «спорт вне политики» или хотя бы просто способен на разумные решения. Перед вами — наиболее яркие представители обоих направлений.

Билл Дэйли, заместитель комиссара НХЛ

В заокеанском хоккее не только не стали вводить ограничения в отношении россиян, но и всеми силами оберегали их от возможной травли. Кроме того, Дэйли однозначно высказался за участие наших в Кубке мира, турнира для сборных в сильнейших составах: «Нет никаких сомнений в том, что мы хотим, чтобы российские игроки имели возможность выступать независимо от того, в каком году пройдут соревнования».

Новак Джокович, всемирно известный сербский теннисист

Один из самых титулованных людей в истории этого вида спорта однозначно поддержал россиян в ситуации с их недопуском на Уимблдон: «У нас в теннисе есть правила, которые говорят о недопустимости дискриминации. Мы играем по рейтингу, а не по национальности. Это безумие. Когда политика мешает спорту, обычно ничего хорошего не получается».

Ричард Макларен, спортивный юрист

Известный канадец неожиданно выступил против санкций, хотя в свое время именно после доклада этого функционера начался скандал с «русским допингом»: «То, как с обращаются с российскими спортсменами, несправедливо. Не они принимали решение и не могут нести за него ответственность. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в соревнованиях».

Дана Уайт, глава UFC

Самая успешная лига смешанных единоборств не стала вводить против российских бойцов никаких ограничений, справедливо решив, что ничего, кроме вреда, от этого не будет. Вот слова президента UFC: «У нас всегда что-то происходит. В это время профессиональные и личные трудности отходят на второй план. Но вы знаете меня — шоу должно продолжаться».

Доротея Вирер, итальянская биатлонистка

Некоторые представители лыжных гонок и биатлона, особенно из Швеции и Норвегии, выступали в поддержку санкций. Но с ними согласны далеко не все. Послушаем Вирер: «Мне жаль, что России и Белоруссии нет на Кубке мира, потому что это две очень сильные нации в нашем виде спорта. Я мало понимаю в происходящем с политической точки зрения, и не мне судить об этом. Но надеюсь снова увидеть этих спортсменов в гонках».

Томас Бах, президент МОК

Главный олимпиец многократно делал очень противоречивые заявления с объяснениями санкций против наших атлетов. С одной стороны, немец утверждал, что спорт должен быть вне политики, но с другой — не стал отказываться от дискриминационных шагов в отношении России.

Роберт Левандовски, польский футболист

Игрок «Барселоны» и сборной своей страны одним из первых предложил бойкотировать стыковые отборочные матчи ЧМ-2022 с Россией, что впоследствии вылилось в отстранение нашей команды от завершающего этапа квалификации в Катар.

Доминик Гашек, ветеран чешского хоккея

Бывший вратарь сборной Чехии активно агитировал за недопуск российских хоккеистов на выставочные матчи НХЛ в Праге. Однако эта идея нарвалась на резкую отповедь руководства заокеанской лиги и клубов — участников игр.

Ханс Наторп, глава НОК Дании

Бывший яхтсмен устроил русофобское шоу на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в корейском Сеуле. Сначала он требовал недопуска на заседание делегации России, а потом во время выступления президента ОКР Станислава Позднякова демонстративно покинул зал.

Роберт Глинцэ, румынский пловец

Чемпион Европы по плаванию на спине поддержал в соцсетях травлю олимпийского чемпиона Евгения Рылова, которая привела к отстранению россиянина, а затем — к запрету на выступление на чемпионате мира-2022 в Будапеште всей нашей команды.