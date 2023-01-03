Шарапова, Сотникова и Роналду. Кто еще из спортсменов стали родителями в 2022 году?

Рассказываем о долгожданных событиях в семьях известных атлетов.

Минувший 2022 год для многих спортсменов стал самым счастливым, несмотря на окружающие обстоятельства, — в их семьях произошли долгожданные пополнения. «СЭ» рассказывает о спортсменах, которые в прошлом году стали родителями. Для некоторых из атлетов это первый подобный опыт, так что рождение ребенка для них приобрело особую значимость.

Мария Шарапова

Фото Global Look Press

Самая известная российская теннисистка 1 июля родила мальчика. «Теодор VII.I.MMXXII. Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья», — написала спортсменка в соцсети.

Шарапова сообщила о своей беременности 20 апреля, а днем ранее отпраздновала свой 35-й день рождения. С 2018 года Мария состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом.

Аделина Сотникова

Фото Соцсети

Первая российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию в ноябре удивила новостями о том, что стала мамой. При этом Аделина раньше не рассказывала о своей беременности — об этом никто не догадывался, хотя фигуристка часто появлялась на различных мероприятиях. «Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня тебе ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — написала счастливая Сотникова в социальных сетях, сопроводив пост фотографией малыша, карточкой из роддома и своим снимком в положении. При этом ни имя, ни пол ребенка, ни имя отца пока не обнародованы.

Даниил Медведев

Фото Global Look Press

Экс первая ракетка мира недавно стал отцом. Его же Дарья, в прошлом тоже теннисистка, родила в Ницце дочь Алису. Обычно девушка всегда сопровождала Даниила на турнирах, но в последнее время не появлялась на матчах. Оказалось, все дело в беременности.

«Я испытал много эмоций, которые, как я думал, испытать не смогу. Я не считал себя к этому способным, потому что я довольно холодный человек, но недавно я испытал эти эмоции, это было как «вау, я чувствительный человек, я могу быть нежным». Было приятно испытывать так много хороших чувств», — приводит слова Медведева AS со ссылкой на Tennis TV.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Рекордсмен по титулам турниров «Большого шлема» стал отцом в возрасте 36 лет. За неделю до рождения дочери Дани Медведева на свет появился сын Надаля, которого назвали в честь отца — Рафаэль. Испанский теннисист и его жена Мария Франциска впервые стали родителями 8 октября.

Александр Большунов

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион и его супруга Анна в конце августа впервые стали родителями. «Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», — написал Большунов в соцсетях. А поженились супруги больше чем за год до этого.

Валерия Каюмова

Фото Андрей Аносов/СБР

Российская биатлонистка в ноябре сообщила, что стала мамой. У Валерии и ее супруга Рустама родилась дочь. «Знакомьтесь, Каюмова Софья Рустамовна», — подписала снимок из родильного дома спортсменка. За несколько месяцев до этого, в июне, Валерия и Рустам сыграли свадьбу.

Александр Энберт

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях стал отцом в апреле прошлого года. Его супруга Алеся родилась дочь, о чем фигурист сообщил в соцсетях: «Ну что, вчерашний денечек был сложный. Но какой же прекрасный! Вы видите самого счастливого отца в мире».

Ксения Столбова

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В феврале олимпийская чемпионка в командных соревнованиях поделилась в соцсетях фотографией с обручальным кольцом. В августе — выкладывала фотографии в положении. Имя отца при этом осталось неизвестным, хотя ходили слухи о том, что это может быть тренер и хореограф Николай Морозов.

Елена Ильиных

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще одна олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных стала матерью во второй раз. В их с Сергеем Полуниным семье родился второй сын — Дар. «Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын», — делилась в соцсетях Ильиных. А уже осенью фигуристка выступала в шоу «Ледниковый период».

Криштиану Роналду

Фото Global Look Press

Футболист весной в очередной раз стал отцом — у него и его избранницы Джорджианы Родригес родилась дочь. При этом девушка была беременна близнецами, но ребенок мужского пола не выжил при родах, несмотря на усилия врачей. «Это сильнейшая боль, которую только могут испытать родители, — поделился Роналду. — Лишь рождение нашей девочки придает нам сил пережить этот момент с некоторой надеждой и радостью».