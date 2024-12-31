Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие

Праздник объединил многих.

Спортсмены, тренеры и чиновники тоже готовятся к празднованию Нового года. Многие из них поздравили россиян с наступающим праздником в соцсетях.

Михаил Дегтярев: российский спорт на пути перемен

«От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! — написал в своем Telegram-канале министр спорта и президент Олимпийского комитета России. — В 2025 году Министерство спорта и Олимпийский комитет России ждет напряженная работа, которая откроет для страны хорошие возможности. Уверен, что благодаря единству и упорству мы успешно пройдем этот путь. Впереди у нас Олимпиады и мировые чемпионаты, на которых будет реять флаг России, а наши атлеты и команды будут завоевывают медали и ставить новые рекорды в честной спортивной борьбе.

Большие перемены ожидают и наш массовый, детско-юношеский и адаптивный спорт. Чемпионский характер, который воспитывается на регулярных тренировках, должен стать частью нашей культуры, нашего менталитета. Задача государства, как неоднократно говорил Президент России Владимир Владимирович Путин, создать для этого все условия. Пусть Новый год принесет всем вам крепкое здоровье, вдохновение и радость побед! Желаю веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет».

Роман Ротенберг: ждет в 2025-м новых достижений

«В конце декабря принято оглядываться на уходящий год, — отметил главный тренер СКА. — Приятно вспоминать победы, полезно анализировать неудачи. Но важно не забывать о самом главном: Новый год — это не только время подводить итоги, но и возможность для нового старта, новых целей и новых свершений. В спорте, в профессии, в жизни — желаю каждому научиться строить амбициозные планы и работать над воплощением самых дерзких идей, научиться преодолевать себя и самые сложные преграды. Трудиться каждый день, извлекать правильные уроки из ошибок, а в конце получать заслуженную награду.

Не забывайте, что без правильного окружения успех невозможен. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной, с командой, с клубом, со сборной в 2024-м. Кто поддерживал наши проекты, помогал в ежедневных трудах, приходил на трибуны и гнал нас в атаку. Мы приложим максимум усилий, чтобы и дальше оправдывать ваше доверие. Пусть 2025-й принесет всем большие свершения и множество ярких моментов. С Новым годом!»

Татьяна Навка: с наилучшими пожеланиями

«С наступающим Новым годом, друзья мои. Пусть заботы, печали и переживания останутся в прошлом, а новый год подарит только мир, любовь, радость, мудрость, надежду и добро. Будьте счастливы, ваша Татьяна Навка!» — написала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Поздравления для «СЭ»

Спортсмены и разные знаменитости специально для «СЭ» записали новогодние поздравления для читателей.

«Друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и всего самого-самого лучшего! С Новым годом!» — пожелал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Игорь Лещук: «Всем привет! Поздравляю подписчиков «СЭ» с наступающим Новым Годом. Желаю в 2025 году еще больше спортивных побед!»

Денис Глушаков и Ксения Коваленко: «Всем привет, подписчики «Спорт-Экспресс». Хочу вас поздравить с Новым годом и пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов благополучия дома, чтоб все ваши мечты сбылись, ну и больших ярких побед вам. Ну а я хочу присоединиться к словам Дениса. Так хочется, чтобы 2025 год был чуточку поспокойнее».

Денис Казанский: «Всех замечательных подписчиков «Спорт-Экспресс»: газеты, по старинке, сайта, Telegram-канала — всех-всех с наступающим годом змеи. Желаю, чтобы змея вас не кусала, а, если все-таки случится, то, чтобы яд был целебным, чтобы у вас был хороший футбол, хороший хоккей, хорошее настроение, и мы с вами вместе порадовались за одну простую штуку. Мы увидим наконец международные соревнования с участием наших спортсменов. Вот чего всем нам я желаю в 2025-м змеином году».

Наиль Якупов: «Дорогие подписчики и любители «Спорт-Экспресс», хочу поздравить вас с наступающим, либо уже с наступившим Новым годом. Пожелать вам, конечно, крепкого здоровья. Пусть все будет ярко, как мандаринки на нашем столе. Пусть все будет светло, и пусть будет смех и радость в вашем доме. Берегите себя, любите близких и делайте добро. Болейте за хоккей, Якупов Наиль — команда «Авангард».

Кто чем занят 31 декабря

Не все поделились с подписчиками развернутыми поздравлениями, кто-то просто опубликовал короткие публикации. Например, футболист Александр Соболев выложил видео с курорта — нападающий «Зенита» обучается серфингу, а ролик подписал ироничными словами «дерево не тонет».

Открытие этого сезона РПЛ Алексей Батраков тоже опубликовал фото с отдыха: как и Соболев, он будет встречать Новый год в тепле. Выступающий за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян поделился фотографией с тренировки — ему надо набирать форму после повреждения.

Фигуристка Анна Щербакова поделилась процессом приготовления оливье. Алина Загитова поздравила подписчиков с Новым годом, опубликовав фотосессию, где она в образе Гринча. Лыжник Александр Большунов показал контент с семейного празднования: вместе с женой и дочерью он отмечает не только Новый год, но и собственный день рождения — трехкратному олимпийскому чемпиону 31 декабря исполнилось 27 лет.