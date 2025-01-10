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Сегодня, 20:45

Минфин США расширил санкции против России. В списке есть глава РФС Дюков

США ввели санкции против главы РФС Александра Дюкова
Роман Кольцов
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Под ограничения также попал гендиректор «Лукойла» Воробьев.

Минфин США ввел санкции в отношении председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС Александра Дюкова. Информация об этом появилась в обнародованном 10 января заявлении ведомства.

Новый президентский срок

Дюков был избран главой РФС в феврале 2019 года и переизбран на этот пост в феврале 2021-го. С 2008 по 2017 год он занимал должность президента «Зенита».

В конце ноября 2024-го Александр Валерьевич сообщил, что будет баллотироваться на новый президентский срок. Действующего руководителя выдвинули 77 организаций-членов РФС. Выборы пройдут на внеочередной конференции 2 февраля. Дюков — единственный кандидат на этот пост.

Турпал-Али Ибишев и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев в&nbsp;матче Кубка России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (1:0). 22&nbsp;октября. Москва. ЕС хотел наложить санкции на два клуба РПЛ. На какие именно и при чем тут Венгрия?

Кого еще коснулись новые санкции

Рестрикции направлены на российский энергетический сектор. Эти меры касаются как отдельных компаний, так и ключевых персон. Например, в списке значится генеральный директор «Лукойла» Вадим Воробьев. В августе 2022 года компания приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых.

Также санкции ввели в отношении президента «Татнефти» и «Ак Барса» Наиля Маганова, главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, а также Юсуфа Алекперова — сына совладельца «Лукойла» миллиардера Вагита Алекперова.

Напомним, с февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2024-м наша национальная команда провела товарищеские матчи с Сербией, Белоруссией, Вьетнамом, Брунеем и Сирией. Во всех встречах команда Валерия Карпина победила с совокупной разницей мячей 25:0.

На днях в СМИ появилась информация о том, что в 2025-м сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией в Минске. А в декабре 2024-го Дюков в позитивном ключе ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры.

«Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения. Наша сборная, клубы будут возвращены, получат право участвовать в официальных турнирах ФИФА и УЕФА», — сказал он на исполкоме РФС.

Александр Дюков
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