Минфин США расширил санкции против России. В списке есть глава РФС Дюков

Под ограничения также попал гендиректор «Лукойла» Воробьев.

Минфин США ввел санкции в отношении председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС Александра Дюкова. Информация об этом появилась в обнародованном 10 января заявлении ведомства.

Новый президентский срок

Дюков был избран главой РФС в феврале 2019 года и переизбран на этот пост в феврале 2021-го. С 2008 по 2017 год он занимал должность президента «Зенита».

В конце ноября 2024-го Александр Валерьевич сообщил, что будет баллотироваться на новый президентский срок. Действующего руководителя выдвинули 77 организаций-членов РФС. Выборы пройдут на внеочередной конференции 2 февраля. Дюков — единственный кандидат на этот пост.

Кого еще коснулись новые санкции

Рестрикции направлены на российский энергетический сектор. Эти меры касаются как отдельных компаний, так и ключевых персон. Например, в списке значится генеральный директор «Лукойла» Вадим Воробьев. В августе 2022 года компания приобрела 100 процентов акций «Спартака» и стадиона красно-белых.

Также санкции ввели в отношении президента «Татнефти» и «Ак Барса» Наиля Маганова, главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, а также Юсуфа Алекперова — сына совладельца «Лукойла» миллиардера Вагита Алекперова.

Напомним, с февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2024-м наша национальная команда провела товарищеские матчи с Сербией, Белоруссией, Вьетнамом, Брунеем и Сирией. Во всех встречах команда Валерия Карпина победила с совокупной разницей мячей 25:0.

На днях в СМИ появилась информация о том, что в 2025-м сборная России может провести товарищеский матч с Белоруссией в Минске. А в декабре 2024-го Дюков в позитивном ключе ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России на международные турниры.