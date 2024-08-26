Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 09:15

Секс-символ русского фигурного катания и танцовщик номер один поженились. Как прошла свадьба Ильиных и Полунина?

Олимпийская чемпионка Ильиных и артист балета Полунин поженились
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елена Ильиных и Сергей Полунин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Звездная фигуристка и звездный танцовщик после рождения троих детей официально зарегистрировали свой брак.

Елена Ильиных теперь не только многодетная мать, но и официальная жена Сергея Полунина. Во всяком случае это следует из записей в соцсетях возлюбленных. Их история любви является вдохновляющим примером — пара вместе выступает на сцене, а в соцсетях периодически обменивается красивыми признаниями друг другу.

Как прошла свадьба Ильиных и Полунина

Ильиных, которая сменила фамилию, объявила о свадьбе трогательным сообщением в своем Telegram-канале:

— Так я стала женой, космически любимого мною Человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина (Орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. - Прим. «СЭ»).

Затем олимпийская чемпионка Сочи-2014 подключила юмор, перечислив этапы отношений и добавив картинку Ждуна — помните такого персонажа из прошлой жизни?

А произошло действительно немало. Елена и Сергей двигались к созданию семьи нетрадиционным путем и до свадьбы родили троих сыновей, еще и имена дали им нестандартные — Мир, Дар и Эра.

Дети участвовали в празднествах. Сами молодожены предстали как две противоположности: Полунин выбрал черные цвета, а Ильиных, несмотря на ник в соцсетях Blackswanei («Черный лебедь»), — белые.

Полунин посвятил свадьбе и жене первые посты в своем канале. «Такой счастливый момент в Жизни. Свобода Любовь Счастье», — написал танцовщик.

Полунин сделал необычное предложение

Предложение Полунин сделал еще два года назад, а расписались этой зимой. Но о сыгранной свадьбе пара рассказала только сейчас. Зимой же Ильиных в 29 лет стала многодетной матерью — Эре сейчас девять месяцев.

Причем предложение было публичным и почему-то на английском. В мае 2022 года 32-летний уроженец Херсона предложил своей возлюбленной руку и сердце в соцсетях:

— Will you marry me? My heart and soul belongs to you. I love you («Ты выйдешь за меня? Мое сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя»), — сопроводил видео с кольцом Полунин.

Елена Ильиных и&nbsp;Сергей Полунин. Трое детей, гражданский брак, совместное шоу. История любви Ильиных и Полунина

Ильиных репостнула запись и ответила согласием.

В феврале Елена очень красиво комментировала рождение третьего ребенка:

— Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь... в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь... За то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете! И это настоящее счастье! За присужденное звание — многодетная мать! И за то, что, несмотря на схватки, мы все-таки успели сфотографироваться, — написала Ильиных в своих соцсетях.

Как познакомились Ильиных и Полунин

Знакомство Елены Ильиных с Сергеем Полуниным произошло в социальных сетях в 2019-м. Зимой того года артист балета удалил все свои публикации из Instagram (Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ. - Прим. «СЭ»). Однако, когда он пролистывал сообщения, обратил внимание на сообщение известной фигуристки. Спортсменка написала ему благодарность после просмотра документального фильма «Танцовщик».

Елена Ильиных и Сергей Полунин. «Хочу сделать с Ильиных большой балет на тему Болливуда». Интервью Сергея Полунина

Олимпийская чемпионка пыталась через знакомых балерин познакомиться с Полуниным, но он редко бывал в России, поэтому затея провалилась. Фигуристка решила не сдаваться и написала Полунину личное сообщение в соцсети. Мама спортсменки, кстати, не одобрила такое рвение дочери, хотя сама посоветовала посмотреть кино.

Полунин объяснял выбор эзотерически: пролистывая личные сообщения, артист «ощутил энергетику и вибрацию» от экрана, когда на нем появилось сообщение Ильиных «спасибо за искусство». «У меня такое в первый раз», — признавался впоследствии Полунин, комментируя историю знакомства. Завязалась переписка, и стало понятно, что между молодыми людьми возможен роман.

Елена Ильиных.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как Ильиных и Полунин стали известными

Полунин многими специалистами назывался номером один в мировом танце, он действительно талантлив, но его политические взгляды сказались на карьере. Например, Полунин со скандалом уходил из балета зарубежных театров из-за поддержки руководства России, критиковал европейские порядки. У него есть татуировка с изображением Владимира Путина.

Елена Ильиных к моменту знакомства с Полуниным уже завершила карьеру. Долгое время она каталась с Никитой Кацалаповым, выиграла с ним золото Сочи-2014 в командном турнире, но затем Никита сменил партнершу и стал кататься (и встречаться) с Викторией Синициной. Многие считают Ильиных секс-символом российского фигурного катания.

Сергей Полунин и&nbsp;Елена Ильиных. Олимпийская чемпионка Ильиных родила третьего ребенка. У нее уже есть сыновья Мир и Дар

После этого на непродолжительное время к Никите стали негативно относиться фанаты, но время все расставило по местам. С Викторией он также достиг высоких результатов. Ильиных вскоре завершила карьеру, развивала академию с Юлией Липницкой, а затем стала консультантом в «Ангелах Плющенко», затем начала карьеру в балете, куда ее привел Полунин. Сейчас пара анонсирует шоу «Мастер и Маргарита», премьера которого запланирована на 28 сентября.

Фигурное катание
Елена Ильиных
15
Обсудить
Читайте также
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
СМИ указали на попытку Сырского спасти карьеру
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
В ГД сообщили об изменении правил установки камер на дорогах с 1 сентября
Четыре человека пострадали после атаки беспилотника на Саратов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Основатель Telegram Павел Дуров задержан в Париже. Ему грозит до 20 лет тюрьмы