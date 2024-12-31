Буффон, Эндрик и дочь Шумахера. Кто из звезд мирового спорта сыграл свадьбу в 2024 году

Подборка иностранных спортсменов: от 46-летнего Буффона до 18-летнего Эндрика.

Звезды мирового спорта активно женились в 2024 году. К алтарю своих невест водили и солидный мужчина в полном расцвете сил Буффон, и совсем юный Эндрик. Собрали самые яркие свадебные истории уходящего года.

Тесса Вертью и Морган Райлли. Фото соцсети

Тесса Вертью и Морган Райлли

Одна из самых титулованных фигуристок Канады Тесса Вертью вышла замуж за хоккеиста «Торонто» Моргана Райлли. И хотя поклонники надеялись, что избранником трехкратной олимпийской чемпионки станет ее партнер по танцам на льду Скотт Моир, девушка отдала свое сердце чемпиону мира по хоккею.

В канун нового, 2023 года Тесса опубликовала фото, которое интригующе подписала: «Прощай, 2022-й... ты был особенным». А уже через две недели фигуристка во время записи подкаста «Не теряя своего хладнокровия» призналась, что помолвлена.

Найти время, чтобы сыграть свадьбу, было не так легко. Тесса и Морган поженились только в феврале 2024 года. Сперва молодожены отметили важное событие в кругу семьи в ресторане Noce в Торонто. А затем устроили ужин в тосканском заведении Rosewood Castiglion del Bosco для друзей.

Хорхе Масвидаль и Александра Морилло. Фото соцсети

Хорхе Масвидаль и Александра Морилло

Американский боец ММА, экс-звезда UFC Хорхе Масвидаль связал себя узами брака с мисс Перу Александрой Морилло. Перед свадьбой Хорхе и Александра устроили вечеринку для членов семьи и близких друзей. Сама церемония бракосочетания состоялась 20 июля. Для торжества жених и невеста выбрали историческое место Мачу-Пикчу.

Масвидаль появился в черном смокинге с красной бабочкой. Данный цвет использовался и в оформлении свадьбы. Модель выбрала кружевное облегающее платье белого цвета с открытой спиной и декольте.

В июне модель выложила фото с яхты в белом купальнике и фате. В руках она держала надувной круг в виде обручального кольца. «Девичник! Начинается обратный отсчет! Мои подруги самые лучшие на свете. Спасибо, что отметили со мной мое счастье и сопровождали меня в этой новой главе жизни. Хорхе, считаю дни, чтобы разделить с тобой свою жизнь! Люблю тебя, ты — мой подарок от Бога», — подписала снимки модель.

Пауло Дибала и Ориана Сабатини. Фото соцсети

Пауло Дибала и Ориана Сабатини

В 2024 году футболист «Ромы» Пауло Дибала женился на Ориане Сабатини, с которой встречался уже семь лет. Чтобы сделать предложение в выбранный день, аргентинский форвард даже опустился перед возлюбленной на травмированное колено у фонтана Треви в Риме. Видео с предложением в социальных сетях за час набрало миллион лайков и тысячи комментариев.

Свадьба состоялась 20 июля в Экзальтасьон-де-ла-Крус в провинции Буэнос-Айреса. В Аргентине бракосочетание футболиста и модели окрестили «свадьбой года». И это несмотря на то, что фото и видео с церемонии в Сети практически нет. Дело в том, что гостям запретили пользоваться смартфонами на мероприятии. Среди гостей были другие чемпионы мира из сборной Аргентины — Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Родриго де Пауль.

Сабатини — популярная персона в своей стране. Ее отец Освальдо Сабатини — звезда сериала «Богатые и знаменитые». Мать Кэтрин Фулоп — венесуэльская актриса. В России женщина известна по популярному в нулевые сериалу «Мятежный дух». А тетя невесты — теннисистка Габриэла Сабатини.

Джанлуиджи Буффон и Илария Д'Амико. Фото соцсети

Джанлуиджи Буффон и Илария Д'Амико

46-летняя легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон женился на 51-летней телеведущей Иларии Д'Амико. Пара вместе уже 10 лет и воспитывает общего сына. Они обручились еще в 2017 году, но свадьбу сыграли только в 2024-м. Церемония прошла 28 сентября на севере региона Тоскана. На торжестве присутствовала легендарная тройка защитников сборной — Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, тренер Лучано Спаллетти, режиссер Тим Бертон, актриса Моника Беллуччи и другие.

Во время обмена клятвами Буффон признался, что наконец-то поверил в любовь. «Благодаря тебе, Илария, я познал настоящую любовь. Я не верил, что она может существовать», — сказал Джанлуиджи.

Для итальянского вратаря это второй брак. Буффон был женат на вице-мисс Чехии 1998 года Алене Середовой. В их союзе родилось двое детей.

Тим Цзю и Александра Константин. Фото соцсети

Тим Цзю и Александра Константин

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю и выпускница юридического факультета Александра Константин поженились спустя восемь лет отношений. Торжество состоялось в Сиднее в присутствии 120 гостей.

«С точки зрения эмоций и переживаний свадьба — это прогулка в парке по сравнению с боем. Мы подготовили свадьбу всего за шесть недель. Тим вес гоняет дольше, так что мы неплохо справились», — признавалась Константин.

Молодые люди познакомились в спортзале, девушка обратилась за помощью к спортсмену с одним из упражнений. Между молодыми людьми сразу же вспыхнули чувства. Александра — главная поддержка боксера, всегда сопровождает его во время турниров. Тим (полное имя — Тимофей) — старший сын советской легенды бокса Кости Цзю, родился в Сиднее и представляет Австралию.

Борис Беккер и Лилиан де Карвалью Монтейр. Фото соцсети

Борис Беккер и Лилиан де Карвалью Монтейр

В 2024-м в список холостяков покинул бывшая первая ракетка мира Борис Беккер. Теннисист женился на своей подруге Лилиан де Карвалью Монтейр. Пара вместе уже три года. Девушка поддерживала любимого во время его восьмимесячного тюремного заключения за финансовые махинации. «Борис невероятно благодарен Лилиан за то, что она осталась с ним в самое трудное время его жизни», — приводит издание The Sun информацию источника из окружения теннисиста.

После отбытия наказания победителя шести турниров «Большого шлема» выслали из Великобритании. Свадьбу молодожены играли два дня в итальянском Портофино. Для торжества невеста выбрала белое платье с открытыми плечами и вуалью. Жених решил отказаться от классического смокинга, облачившись в костюм кремового цвета.

Известно, что Лилиан де Карвалью Монтейр — дочь бывшего министра обороны Сан-Томе и Принсипи.

Ранее Беккер уже был женат. Его первой супругой стала модель Барбаре Фелтус. В семье родилось двое детей. Также у теннисиста есть внебрачная дочь от гражданки России Анжелы Ермаковой.

Кристиан Маккэффри и Оливия Калпо. Фото соцсети

Кристиан Маккэффри и Оливия Калпо

Игрок НФЛ Кристиан Маккэффри смог покорить сердце мисс Вселенная-2012 Оливии Калпо. Молодые люди вместе около пяти лет, девушка старше избранника на четыре года.

Свадьба состоялась в родном штате модели Род-Айленде в исторической часовне Уотч-Хилл. Для церемонии бракосочетания невеста выбрала закрытое платье Dolce & Gabbana с круглым вырезом и длинными рукавами. Также на ней была пятиметровая фата. Дополнил образ невесты нежный букет из ландышей.

Игрок в американский футбол предстал перед алтарем в черном смокинге Dolce & Gabbana. Для передвижения молодожены выбрали винтажный Rolls Royce Silver Cloud 1957 года.

Эндрик и Габриэль Миранда. Фото соцсети

Эндрик и Габриэль Миранда

18-летний игрок «Реала» Эндрик тоже отправился к алтарю. В качестве спутницы жизни футболист выбрал 21-летнюю модель и блогера Габриэль Миранду. Их свадьба наделала много шума в Сети.

Футболист и инфлюенсер расписались в сентябре, сразу же после перехода бразильца в «Королевский клуб». Для торжества Эндрик надел элегантный черный костюм, но не стал отказываться от кроссовок. Габриэль выбрала короткое белое платье с эффектным бантом.

В испанских СМИ пишут, что руководство «Реала» не одобрило ранний брак игрока. При этом молодожены заключили контракт с несколькими странными условиями. Например, футболисту нельзя заводить виртуальных подруг в игре GTA, а также комментировать посты других девушек в социальных сетях.

Яннис Адетокумбо и Мэрайя Риддлсприггер. Фото соцсети

Яннис Адетокумбо и Мэрайя Риддлсприггер

Эту свадьбу ждали уже давно. Баскетболист «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо наконец-то расписался с матерью своих троих детей. Женщину зовут Мэрайя Риддлсприггер. По информации греческих журналистов, свадьба прошла на полуострове Пелопоннес, а праздник отмечали несколько дней.

Среди звездных гостей были звезды НБА Леброн Джеймс, Джру Холидэй, Крис Миддлтон, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, тренер сборной Греции Вассилис Спанулис, теннисистка Серена Уильямс и футболист Килиан Мбаппе. В общей сложности было приглашено около 200 человек.

Других подробностей торжества нет, так как баскетболист и его жена не захотели освещать свою свадьбу в СМИ и Сети.

Джина Шумахер и Йен Бетке. Фото соцсети

Джина Шумахер и Йен Бетке

Большой резонанс в СМИ получила свадьба дочери легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля Шумахера Джины-Марии. Она вышла замуж в сентябре за своего бойфренда Йена Бетке. Оба являются специалистами по конному спорту. Невеста в прошлом была чемпионкой мира по рейнингу.

Церемония состоялась на испанской Майорке недалеко от виллы известного семейства. Торжество прошло в строжайшей секретности. Все гости сдали свои смартфоны, чтобы в Сеть не просочились фото и видео. В первую очередь, это было сделано из-за нездорового интереса поклонников к частной жизни Михаэля Шумахера, который уже много лет находится в тяжелом состоянии после травмы головы, полученной на горнолыжном курорте в 2013 году.

В интернете ходили слухи, что легендарный гонщик «Формулы-1» был на свадьбе своей дочери. Однако эта информация не была подтверждена. Зато буквально через пару месяцев после церемонии бракосочетания Джина-Мария объявила о своей беременности, так что Красный Барон скоро станет дедушкой.