Трусова, Севастьянова и Радимов. Кто из звезд спорта сыграл свадьбу в 2024 году

В этом году узами брака связывали себя биатлонисты, фигуристы, футболисты и баскетболисты.

2024 год был богат на свадьбы российских спортсменов. Для кого-то брак был первым, а для кого-то — третьим. В нашей подборке — яркие бракосочетания прошедших двенадцати месяцев.

Фото соцсети

Александра Трусова и Макар Игнатов

17 августа 2024 года состоялась свадьба серебряной призерки Олимпиады-2022 Александры Трусовой и вице-чемпиона России Макара Игнатова. Пожалуй, данное событие можно назвать главной свадьбой года в отечественном спорте. Поздравить молодоженов пришел весь спортивный и блогерский бомонд.

Фигуристы устроили сказочную церемонию в одной из подмосковных усадеб. Главным организатором свадьбы мечты была продюсер Яна Рудковская. Невеста сменила несколько платьев за день. Одно из них весило 15 килограммов, фату несли Александр и Арсений Плющенко. Также молодожены устроили фотосессию в поле.

Поздравить российских фигуристов пришли Софья Самоделкина, Анна Фролова, Мария Левушкина, Анна Щербакова, Даниил Горелкин, Андрей Рудь, Сергей Дудаков, Влад Красавин, Дима Гордей, Софа Купер, Саша Айс, Маша и Роберт Гербер.

Фото соцсети

Владислав Карапузов и Полина Дьячкова

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов сделал предложение балерине Полине Дьячковой еще в 2023-м. Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом внушительного размера. А вот свадьбу сыграли только в этом году. 12 декабря 2024-го молодые люди расписались в ЗАГСе.

Радостную новость сообщила пресс-служба «Пари НН». «Поздравляем нашего полузащитника и его избранницу Полину с днем свадьбы и желаем паре взаимопонимания и гармонии в семейной жизни!» — было написано в посте.

Перед церемонией бракосочетания Дьячкова закатила девичник в Санкт-Петербурге. Также балерина показала в социальных сетях, как выбирала свадебное платье. Невеста примерила порядка 10 нарядов. Свой выбор она остановила на платье классического фасона с корсетом и юбкой в пол, а для празднования в ресторане облачилась в платье-мини формы тюльпан.

Фото соцсети

Катерина Кейру и Алексей Гаврилов

Неожиданной новостью для многих стала свадьба бывшей баскетболистки Катерины Кейру и звезды сериала «Универ» Алексея Гаврилова. Дело в том, что спортсменка и актер скрывали свой роман от публики. Рассекретить информацию решили сразу же после свадьбы. Поэтому неизвестно, как долго они встречаются и при каких обстоятельствах познакомились.

Еще одним счастливым моментом для Катерины и Алексея в этом году стало рождение дочери. Девочка, которой дали имя Элайя, появилась на свет 19 декабря. Актер присутствовал на родах и первым увидел малышку.

Для Катерины Кейру это второй брак. Ранее она состояла в отношениях с экс-футболистом Иваном Новосельцевым (с 2015 по 2019 год). Развод был скандальным. Бывший муж даже отказался признавать общего ребенка.

Фото соцсети

Владислав Радимов и Анастасия Кулешова

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов женился в третий раз. Его избранницей стала предприниматель Анастасия Кулешова. Футболист и бизнесвумен обручились зимой 2023 года. Свадьбу молодожены сыграли в июле 2024-го. Об этом рассказал сам Радимов в своих соцсетях. Он выложил фотографию со свадьбы, которую подписал: «Коротко о сегодняшнем дне». Для похода в ЗАГС невеста выбрала короткое белое платье с длинным шлейфом и открытыми плечами.

Анастасия делилась с подписчиками подготовкой к церемонии бракосочетания. Девушка устроила девичник в кругу близких подруг. В личном блоге Кулешова отметила, что мероприятие прошло хорошо. «Спасибо вам за этот праздник. Люблю вас! У меня так много фоток и видео», — писала Анастасия.

Первой женой экс-игрока сборной России стала девушка Лора. В этом союзе родилась дочь Александра. Второй супругой Радимова была певица Татьяна Буланова. Они состояли в браке с 2008 по 2016 год. Футболист и артистка воспитывают общего сына Никиту.

Фото соцсети

Каролина Севастьянова и Дмитрий Маргелов

Самая сексуальная спортсменка России, по версиям различных изданий, вышла замуж. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова стала женой бизнесмена Дмитрия Маргелова. Церемония бракосочетания прошла тайно и без посторонних лиц 8 марта 2024 года. Гимнастка опубликовала снимок свидетельства о заключении брака в соцсетях. «Ну все! Принимаем поздравления. Муж! Я люблю тебя».

Саму свадьбу сыграли через месяц в гостинице Four Seasons в Москве. Среди гостей была тренер Ирина Винер. Праздник получился роскошным. Приглашенным друзьям и членам семьи вынесли семиярусный торт. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

Мужчина сделал предложение спортсменке 4 сентября 2023-го. «Когда я сказала да! Самый счастливый день, люблю тебя», — написала гимнастка. Маргелов привез возлюбленную в самый романтичный город мира — Париж. Именно здесь он и задал главный вопрос.

Фото соцсети

Лилия Ахаимова и Янис Линда

В 2024 году олимпийская чемпионка Токио-2020 гимнастка Лилия Ахаимова вышла замуж за бывшего футболиста Яниса Линду. Сейчас экс-игрок работает тренером по физической подготовке в футбольном «Сахалине».

Свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Петербурге. Зал был оформлен в нежно-розовом цвете. В списке гостей значились гимнасты Мария Харенкова, Анастасия Ильянкова, Дарья и Никита Нагорные. Жених и невеста сделали выездную регистрацию. К алтарю спортсменку вел отец, а Янис вышел к гостям под песню «Бродяга» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева.

Предложение руки и сердца молодой человек сделал во время отдыха на Шри-Ланке. «Прилететь через полмира сюрпризом, чтобы сделать предложение руки и сердца. Я сказала да. Лучший мужчина на свете. Я самая счастливая невеста», — написала гимнастка.

Фото соцсети

Джефф и Екатерина Монсон

Бывший боец ММА Джефф Монсон женился в России по мусульманскому обряду (никах). Спортсмен принял ислам в июне 2024 года, а в октябре узаконил отношения со своей избранницей — ею стала девушка по имени Екатерина.

«Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре. Решили, что обряд никах проведем в одной из мечетей Уфы, городе, который я очень люблю. Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику. Про Екатерину могу лишь сказать, что она родом из Подмосковья, жила в Воркуте. Теперь мы вместе», — рассказывал экс-боец РИА «Новости».

Пара проживает в столице Башкирии, где спортсмен является депутатом Государственного собрания. На свадебной церемонии присутствовали только члены семьи. Празднование свадьбы с гостями запланировано на 2025 год.

Для принявшего российское гражданство и отказавшегося от паспорта США бойца смешанных единоборств это третий брак. От предыдущих союзов у него пятеро детей.

Фото соцсети

Карим Халили и Анастасия Гореева

Главная свадьба в биатлоне — Карим Халили и Анастасия Гореева поженились 1 августа 2024-го. О том, что биатлонисты теперь муж и жена, стало известно лишь через две недели, когда Гореева опубликовала фото из ЗАГСа в своих соцсетях. Большое торжество для гостей они устроили через месяц.

Праздник удался: молодожены гуляли в загородном комплексе «Усадьба Тайны Рублева» в Подмосковье. Поздравить спортсменов пришли биатлонисты Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Виктория Метеля, тренер Егор Сорин, лыжник Александр Легков и легкоатлет Юрий Борзаковский. Невеста для свадьбы выбрала элегантное длинное платье, которое полностью было украшено жемчугом.

Анастасия Гореева заявила, что будет выступать под фамилией мужа. «Теперь официально! Настя обновила документы и будет выступать под новой фамилией», — говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) от августа 2024 года.

Фото соцсети

Елена и Рагнар Сигурдссон

Бывший защитник «Краснодара», «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон женился на русской девушке Елене. Правда, это произошло еще в 2020 году в Исландии. Тогда из-за пандемии коронавируса на церемонии присутствовало всего 15 человек. Футболист обещал невесте сыграть свадьбу на ее родине в России — и сделал это спустя четыре года.

В декабре Рагнар с Еленой прибыли в Москву. «Я приехал в Россию, потому что в середине декабря у меня будет свадьба в Москве! Почему в Москве? Все дело в том, что моя жена — русская! Мы познакомились с ней в России, когда я играл за «Ростов», — рассказывал Сигурдссон в интервью «РБ Спорт».

Специально для Елены спортсмен исполнил на гитаре песню Басты «Сансара». В это время на большом экране была выведена известная фраза From Russia with love («Из России — с любовью»).

Молодые люди познакомились, когда Рагнар играл в «Ростове». Тогда Елена не говорила на английском языке, паре приходилось общаться с помощью переводчика. Зато теперь у них двое детей.

Фото Global Look Press

Елена Ильиных и Сергей Полунин

Знакомство фигуристки Елены Ильиных и артиста балета Сергея Полунина произошло в 2019 году благодаря социальным сетям. С тех пор пара неразлучна. Много лет они состояли в гражданском браке. Молодые люди не торопились узаконить свои отношения, несмотря на наличие троих детей. Елена и Сергей воспитывают троих сыновей, которым дали необычные имена — Мир, Дар и Эра.

В 2024 году Ильиных и Полунин все же сыграли свадьбу. «Когда мы наконец выложили свадебные снимки в Сеть, меня сильно повеселил один из комментариев: мол, наконец я дождалась свадьбы. На самом деле я не то чтобы не видела в официальном замужестве большого смысла, но реально нам не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения», — говорила Ильиных RT.

По признанию олимпийской чемпионки, на приготовление к свадьбе у них было пять дней, из которых два ушли на поиски платья. На торжестве присутствовали только члены семьи.