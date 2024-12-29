Трусова, Севастьянова и Радимов. Кто из звезд спорта сыграл свадьбу в 2024 году

2024 год был богат на свадьбы российских спортсменов. Для кого-то брак был первым, а для кого-то — третьим. В нашей подборке — яркие бракосочетания прошедших двенадцати месяцев.
17 августа 2024 года состоялась свадьба серебряной призерки Олимпиады-2022 Александры Трусовой и вице-чемпиона России Макара Игнатова. Пожалуй, данное событие можно назвать главной свадьбой года в отечественном спорте. Поздравить молодоженов пришел весь спортивный и блогерский бомонд.
Фигуристы устроили сказочную церемонию в одной из подмосковных усадеб. Главным организатором свадьбы мечты была продюсер Яна Рудковская. Невеста сменила несколько платьев за день. Одно из них весило 15 килограммов, фату несли Александр и Арсений Плющенко. Также молодожены устроили фотосессию в поле.
Поздравить российских фигуристов пришли Софья Самоделкина, Анна Фролова, Мария Левушкина, Анна Щербакова, Даниил Горелкин, Андрей Рудь, Сергей Дудаков, Влад Красавин, Дима Гордей, Софа Купер, Саша Айс, Маша и Роберт Гербер.
Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов сделал предложение балерине Полине Дьячковой еще в 2023-м. Бывший футболист «Локомотива» и «Динамо» преподнес возлюбленной кольцо с бриллиантом внушительного размера. А вот свадьбу сыграли только в этом году. 12 декабря 2024-го молодые люди расписались в ЗАГСе.
Радостную новость сообщила пресс-служба «Пари НН». «Поздравляем нашего полузащитника и его избранницу Полину с днем свадьбы и желаем паре взаимопонимания и гармонии в семейной жизни!» — было написано в посте.
Перед церемонией бракосочетания Дьячкова закатила девичник в Санкт-Петербурге. Также балерина показала в социальных сетях, как выбирала свадебное платье. Невеста примерила порядка 10 нарядов. Свой выбор она остановила на платье классического фасона с корсетом и юбкой в пол, а для празднования в ресторане облачилась в платье-мини формы тюльпан.
Неожиданной новостью для многих стала свадьба бывшей баскетболистки Катерины Кейру и звезды сериала «Универ» Алексея Гаврилова. Дело в том, что спортсменка и актер скрывали свой роман от публики. Рассекретить информацию решили сразу же после свадьбы. Поэтому неизвестно, как долго они встречаются и при каких обстоятельствах познакомились.
Еще одним счастливым моментом для Катерины и Алексея в этом году стало рождение дочери. Девочка, которой дали имя Элайя, появилась на свет 19 декабря. Актер присутствовал на родах и первым увидел малышку.
Для Катерины Кейру это второй брак. Ранее она состояла в отношениях с экс-футболистом Иваном Новосельцевым (с 2015 по 2019 год). Развод был скандальным. Бывший муж даже отказался признавать общего ребенка.
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов женился в третий раз. Его избранницей стала предприниматель Анастасия Кулешова. Футболист и бизнесвумен обручились зимой 2023 года. Свадьбу молодожены сыграли в июле 2024-го. Об этом рассказал сам Радимов в своих соцсетях. Он выложил фотографию со свадьбы, которую подписал: «Коротко о сегодняшнем дне». Для похода в ЗАГС невеста выбрала короткое белое платье с длинным шлейфом и открытыми плечами.
Анастасия делилась с подписчиками подготовкой к церемонии бракосочетания. Девушка устроила девичник в кругу близких подруг. В личном блоге Кулешова отметила, что мероприятие прошло хорошо. «Спасибо вам за этот праздник. Люблю вас! У меня так много фоток и видео», — писала Анастасия.
Первой женой экс-игрока сборной России стала девушка Лора. В этом союзе родилась дочь Александра. Второй супругой Радимова была певица Татьяна Буланова. Они состояли в браке с 2008 по 2016 год. Футболист и артистка воспитывают общего сына Никиту.
Самая сексуальная спортсменка России, по версиям различных изданий, вышла замуж. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова стала женой бизнесмена Дмитрия Маргелова. Церемония бракосочетания прошла тайно и без посторонних лиц 8 марта 2024 года. Гимнастка опубликовала снимок свидетельства о заключении брака в соцсетях. «Ну все! Принимаем поздравления. Муж! Я люблю тебя».
Саму свадьбу сыграли через месяц в гостинице Four Seasons в Москве. Среди гостей была тренер Ирина Винер. Праздник получился роскошным. Приглашенным друзьям и членам семьи вынесли семиярусный торт. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.
Мужчина сделал предложение спортсменке 4 сентября 2023-го. «Когда я сказала да! Самый счастливый день, люблю тебя», — написала гимнастка. Маргелов привез возлюбленную в самый романтичный город мира — Париж. Именно здесь он и задал главный вопрос.
В 2024 году олимпийская чемпионка Токио-2020 гимнастка Лилия Ахаимова вышла замуж за бывшего футболиста Яниса Линду. Сейчас экс-игрок работает тренером по физической подготовке в футбольном «Сахалине».
Свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Петербурге. Зал был оформлен в нежно-розовом цвете. В списке гостей значились гимнасты Мария Харенкова, Анастасия Ильянкова, Дарья и Никита Нагорные. Жених и невеста сделали выездную регистрацию. К алтарю спортсменку вел отец, а Янис вышел к гостям под песню «Бродяга» исполнителя Эльбруса Джанмирзоева.
Предложение руки и сердца молодой человек сделал во время отдыха на Шри-Ланке. «Прилететь через полмира сюрпризом, чтобы сделать предложение руки и сердца. Я сказала да. Лучший мужчина на свете. Я самая счастливая невеста», — написала гимнастка.
Бывший боец ММА Джефф Монсон женился в России по мусульманскому обряду (никах). Спортсмен принял ислам в июне 2024 года, а в октябре узаконил отношения со своей избранницей — ею стала девушка по имени Екатерина.
«Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре. Решили, что обряд никах проведем в одной из мечетей Уфы, городе, который я очень люблю. Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику. Про Екатерину могу лишь сказать, что она родом из Подмосковья, жила в Воркуте. Теперь мы вместе», — рассказывал экс-боец РИА «Новости».
Пара проживает в столице Башкирии, где спортсмен является депутатом Государственного собрания. На свадебной церемонии присутствовали только члены семьи. Празднование свадьбы с гостями запланировано на 2025 год.
Для принявшего российское гражданство и отказавшегося от паспорта США бойца смешанных единоборств это третий брак. От предыдущих союзов у него пятеро детей.
Главная свадьба в биатлоне — Карим Халили и Анастасия Гореева поженились 1 августа 2024-го. О том, что биатлонисты теперь муж и жена, стало известно лишь через две недели, когда Гореева опубликовала фото из ЗАГСа в своих соцсетях. Большое торжество для гостей они устроили через месяц.
Праздник удался: молодожены гуляли в загородном комплексе «Усадьба Тайны Рублева» в Подмосковье. Поздравить спортсменов пришли биатлонисты Ирина Казакевич, Эдуард Латыпов, Виктория Метеля, тренер Егор Сорин, лыжник Александр Легков и легкоатлет Юрий Борзаковский. Невеста для свадьбы выбрала элегантное длинное платье, которое полностью было украшено жемчугом.
Анастасия Гореева заявила, что будет выступать под фамилией мужа. «Теперь официально! Настя обновила документы и будет выступать под новой фамилией», — говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) от августа 2024 года.
Бывший защитник «Краснодара», «Ростова» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон женился на русской девушке Елене. Правда, это произошло еще в 2020 году в Исландии. Тогда из-за пандемии коронавируса на церемонии присутствовало всего 15 человек. Футболист обещал невесте сыграть свадьбу на ее родине в России — и сделал это спустя четыре года.
В декабре Рагнар с Еленой прибыли в Москву. «Я приехал в Россию, потому что в середине декабря у меня будет свадьба в Москве! Почему в Москве? Все дело в том, что моя жена — русская! Мы познакомились с ней в России, когда я играл за «Ростов», — рассказывал Сигурдссон в интервью «РБ Спорт».
Специально для Елены спортсмен исполнил на гитаре песню Басты «Сансара». В это время на большом экране была выведена известная фраза From Russia with love («Из России — с любовью»).
Молодые люди познакомились, когда Рагнар играл в «Ростове». Тогда Елена не говорила на английском языке, паре приходилось общаться с помощью переводчика. Зато теперь у них двое детей.
Знакомство фигуристки Елены Ильиных и артиста балета Сергея Полунина произошло в 2019 году благодаря социальным сетям. С тех пор пара неразлучна. Много лет они состояли в гражданском браке. Молодые люди не торопились узаконить свои отношения, несмотря на наличие троих детей. Елена и Сергей воспитывают троих сыновей, которым дали необычные имена — Мир, Дар и Эра.
В 2024 году Ильиных и Полунин все же сыграли свадьбу. «Когда мы наконец выложили свадебные снимки в Сеть, меня сильно повеселил один из комментариев: мол, наконец я дождалась свадьбы. На самом деле я не то чтобы не видела в официальном замужестве большого смысла, но реально нам не хватало времени пойти в ЗАГС и узаконить отношения», — говорила Ильиных RT.
По признанию олимпийской чемпионки, на приготовление к свадьбе у них было пять дней, из которых два ушли на поиски платья. На торжестве присутствовали только члены семьи.