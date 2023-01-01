Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года

Рассказ «СЭ» о главных событиях в жизни ряда известных спортсменов.

В 2022 году произошло сразу несколько счастливых событий — свадеб известных спортсменов в разных видах спорта. Атлеты женились в межсезонье или после важных турниров, когда были силы на такое важное мероприятие и время, чтобы немного расслабиться и отдохнуть. Рассказываем о самых запоминающихся свадьбах прошлого года.

Женитьба первого казахстанского олимпийского чемпиона по плаванию

В 2016 году Дмитрий Баландин сенсационно выиграл золото на Олимпиаде в Рио.

Фото Соцсети

Со своей девушкой Кристиной Тыныбаевой он встречался довольно долго, но предложение олимпийский чемпион сделал год назад. Кристина, в свою очередь, является мастером спорта своей страны по синхронному плаванию.

Свадьба теннисистки Стивенс в Новый год

Парад свадеб открыли американская теннисистка Слоан Стивенс и ее избранник, футболист «Торонто» Джоузи Алтидор.

Фото Соцсети

Об этом спортсменка рассказала в своих социальных сетях, подписав фото «1.1.2022». Получается, победительница одного турнира «Большого шлема» стала женой футболиста в первый же день года.

Брачная эпидемия в фигурном катании

В июне замуж вышла вице-чемпионка мира Евгения Тарасова. Ее избранником стал олимпийский чемпион в команде Федор Климов.

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Слухи о романе Жени и Феди были давно, но никто из спортсменов официально эту информацию не подтверждал. Удивительно, что им удавалось долго хранить это в тайне, но ни Тарасова, ни Климов особо не распространяются о личной жизни.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов хотели пожениться еще летом, но многие их друзья разъехались. Свадьбу перенесли на более позднее время — октябрь.

Фото Соцсети

Пара состоит в отношениях уже более восьми лет, но обнародовать отношения решилась только в этом году. Летом оба фигуриста выступали в разных шоу. Никита же сделал предложение Вике на Мальдивах на берегу океана.

История отношений Дианы Дэвис и Глеба Смолкина окутана тайной — фигуристы никогда не говорили о них, хотя было видно, что они очень тепло относятся друг к другу.

Фото Соцсети

Сейчас Диана и Глеб живут в США и тренируются у Алексея Килякова — бывшего партнера матери Дэвис Этери Тутберидзе. В марте спортсмены поженились в Неваде и официально никому об этом не сказали. Полтора года назад Диана в интервью Tatler объясняла, что с Глебом они не пара, просто партнеры на льду.

Бум свадеб в российском биатлоне

В межсезонье в биатлоне произошел настоящий свадебный бум — появилось сразу несколько новых спортивных семей. Чемпион России Алексей Шевченко женился на экс-лыжнице, а теперь биатлонистке Наталье Мекрюковой.

Фото Соцсети

Призер этапа Кубка мира Александр Поварницын сыграл свадьбу с Ариной Яборовой. Младшая сестра Ульяны Нигматуллиной Анастасия Кайшева вышла замуж за чемпиона мира среди молодежи Ильназа Мухамедзянова. Алексей Вагин и чемпионка мира среди юниоров Екатерина Санникова поженились в апреле. А чемпионка универсиады Валерия Васнецова и призер чемпионата России Рустам Каюмов вступили в брак вскоре после обнародования отношений.

Секс-символ скелетона Канакина вышла замуж за бобслеиста

Юлия Канакина считается одной из самых красивых спортсменок мира — ее часто называют секс-символом, по крайней мере скелетона.

Фото Соцсети

В своих социальных сетях Канакина выкладывала видеоролик, где жених надевает ей кольцо на палец. Свадьба произошла 31 августа, а избранником Юлии стал бобслеист Михаил Мордасов. Оба атлета были участниками Олимпийских игр 2022 года.

Бракосочетание сильнейших биатлонистов Белоруссии

Динара Алимбекова и Антон Смольский сыграли свадьбу 1 октября. Сильнейшие биатлонисты Белоруссии начали встречаться после Рождественской гонки-2020, но долго скрывали факт отношений.

Фото Соцсети

В декабре прошлого года женская сборная страны завоевала серебро на этапе Кубка мира, Динара при этом отстрелялась на ноль. Как призналась потом спортсменка, мотивацией для нее был Антон. Алимбекова и Смольский поддерживали друг друга на Олимпиаде-2022, а после, летом, биатлонист сделал возлюбленной предложение.

Второй брак азербайджанского гроссмейстера

Шахматист Теймур Раджабов женился во второй раз. Избранницей стала Анна Максакова, внучка народной артистки России Людмилы Максаковой.

Фото Соцсети

Об этом сообщил сам спортсмен, разместив в социальных сетях фотографию с бракосочетания. У Теймура это второй брак — ранее он был женат на дочери вице-президента нефтяной компании Азербайджана Эльшада Насирова Эльнаре. От первого брака у Раджабова есть восьмилетняя дочь.

Емельяненко женился на экс-супруге

Российский боец ММА Александр Емельяненко 15 октября женился на своей возлюбленной Полине.

Полина и Александр Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина знакомы с 2011 года. Впервые они поженились в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко на тот момент отбывал наказание. В 2018-м стало известно об их разводе, но затем Александр и Полина помирились и решили вновь стать мужем и женой.