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Сегодня, 07:00

Американку гнобили из-за лишнего веса. Но она сломала стереотипы женского тенниса

Галина Глазко
Тейлор Таунсенд.
Фото Global Look Press
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История теннисной толстушки Тейлор Таунсенд, которая стала для многих примером.

Женский теннис во многом получил свою большую популярность за счет красивых и стройных теннисисток. Те же Анна Курникова и Мария Шарапова, постоянно красовавшиеся на обложках глянцевых изданий, возвели теннис на высокий уровень. Учитывая и то, что в США был культ внешности, это сыграло злую шутку с американкой Тейлор Таунсенд, которая совершенно не вписывалась в модельные стереотипы.

Таунсенд на юниорском уровне достигла весомых результатов — выиграла в одиночном разряде Открытый чемпионат Австралии-2012 и еще три юниорских турнира «Большого шлема» в парах. Также спортсменка дважды доходила до финала турниров «Большого шлема» (в одиночном и в парном разрядах). Эти результаты позволили ей стать первой ракеткой мира среди юниоров.

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На нее возлагались большие надежды. Издание The New York Times даже назвало ее «следующей Сереной Уильямс». А это сравнение дорогого стоит. На взрослом уровне Таунсенд одержала победы на 24 чемпионатах ITF и заявила о себе на турнирах «Большого шлема». Лучшим ее результатом стала стадия четвертьфинала Открытого чемпионата США в парном разряде.

Тейлор Таунсенд. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Скандал из-за лишних килограммов

В 2012 году Американская теннисная ассоциация не стала платить за Таунсенд первоначальный взнос на юниорском US Open. А причиной этого решения стал... лишний вес Тейлор. Ее обвинили в том, что она много ест, и потребовали срочно сесть на диету. При росте 170 сантиметров ее вес составлял 77 килограммов. Из-за лишнего веса она подвергалась постоянной критике фанатов.

«Мы переживаем за здоровье теннисистки. Хотим только того, чтобы в один день она сыграла на стадионе Артура Эша в основной сетке, сражаясь за титул. И именно из-за этого мы действуем строго в ее интересах», — говорил в интервью генеральный менеджер программы развития игроков USTA Патрик Макинрой.

Таунсенд эта история очень задела. Она публично покинула USTA, и денежный взнос в итоге внесли родители американки. История выдалась такой громкой, что федерация даже принесла теннисистке официальные извинения.

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В тяжелой ситуации ее поддержала семья и тренер Зина Гаррисон.

«Та ситуация только закалила Тейлор. Она сделалась еще сильнее как личность. Совершенно понятно, что нужно смотреть не на форму тела, а на результаты, но не все это понимают, к сожалению», — сетовала Гаррисон.

О поддержке Зины говорила и сама Тейлор: «Она помогла мне поверить в себя, научиться слушать свой внутренний голос. Кроме того, благодаря ей я узнала, что очень упрямая».

История Таунсенд стала примером для многих спортсменок, которые далеки от идеалов женской красоты.

Тейлор Таунсенд. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Как живет сейчас

Тейлор смогла добраться до 61-й строчки в мировом рейтинге. Как оказалось позже, в финале парного разряда US Open 2020 Таунсенд выступала уже будучи беременной. Об этом сообщила сама спортсменка.

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Эта радостная новость стала причиной ее временного ухода из спорта.

Весной 2021 года в возрасте 24 лет Тейлор впервые стала мамой. Она родила мальчика Адина Обри. Сейчас она снова вернулась в тур. И продолжает играть, доказывая, что этому замечательному виду спорта покорны не только все возрасты, но и все физические габариты.

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