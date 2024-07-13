Лайки в соцсетях и прогулка по центру Лондона: Александр-Арнолд закрутил роман с дочерью Джуда Лоу

Лавстори футболиста сборной Англии и британской модели.

Защитника сборной Англии Трента Александра-Арнолда на чемпионате Европы по футболу поддерживает новая возлюбленная. Девушку игрока «Ливерпуля» зовут Айрис Лоу, она дочь голливудского актера Джуда Лоу.

История знакомства Трента и Айрис

Александр-Арнолд последние несколько лет состоял в отношениях с девушкой по имени Ханна Аткинс. Она непубличный человек, ведет закрытый образ жизни. При этом официально молодые люди никогда не подтверждали свой роман. Однако пара проводила вместе отпуска, девушка выкладывала фото из особняка футболиста и посещала игры «Ливерпуля». Однако в начале 2024 года они расстались. Ходили слухи, что у звезды АПЛ интрижка с популярной певицей Дуа Липой. Но футболист опроверг эту информацию.

Параллельно Александр-Арнолд попал в неприятную ситуация из-за назойливой фанатки. Женщина преследовала кумира: посещала базу, любимые рестораны игрока, появлялась возле его дома. Также она рассылала письма и материалы с непристойным контентом. Это продолжалось около года. Тренту пришлось нанять телохранителя, установить возле дома видеонаблюдение, сменить номер телефона и перестать публиковать свои геоданные.

Трент Александер-Арнольд. Фото Global Look Press

В апреле 2024-го издание The Sun сообщило, что Александр-Арнолд встречается с моделью Айрис Лоу. Футболист и девушка вместе принимали участие в рекламной съемке бренда одежды Guess Jeans. Между ними сразу же появилась симпатия. Вся съемочная группа обратила внимание, что парочка мило общается. Игрок и модель обменялись номерами телефонов и подписались друг на друга в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он регулярно ставит лайки под ее постами.

«Они сразу нашли общий язык, обменялись номерами и подписались друг на друга в соцсетях. С тех пор они регулярно переписываются и видятся друг с другом», — сообщил инсайдер The Sun.

Модель живет в Лондоне, а футболист в Ливерпуле. Но для них это не проблема — они видятся в свободное время. Например, после апрельского матча АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» Александр-Арнолд не отправился с командой в аэропорт, а остался на выходные в столице Англии. Трент решил провести время с Айрис.

Именно во время этого уик-энда их и заметили папарацци. Влюбленные гуляли по Портобелло-роуд, пили кофе, мило беседовали, Айрис клала голову на плечо Трента. Также во время свидания они посетили модный торговый комплекс 281 Portobello, откуда вместе уехали на машине марки Mercedes. При этом они не скрывались от журналистов. Это говорит о том, что у футболиста серьезные намерения.

Молодых людей связывает любовь к моде. Игрок «Ливерпуля» — частый гость модных показов. Он следит за трендами и обожает шопинг.

Свой роман влюбленные официально не подтверждали, однако недавно модель выложила в соцсетях фото. На снимке она обнимает мужчину на мотоцикле, лица которого не видно. Фанаты считают, что парень очень похож на Трента.

Неизвестно, одобрил ли выбор дочери Джуд Лоу, ведь звезда мирового кино является давним фанатом «Тоттенхэма».

Айрис Лоу. Фото Соцсети

Кто такая Айрис Лоу

Айрис Лоу — 23-летняя модель, дочь Джуда Лоу и бывшей актрисы Сэйди Фрост. Артисты состояли в браке с 1997 по 2003 год. У Айрис есть еще два единокровных брата Рафферти и Руди Лоу, а также сводный — Финли Манро Кемп. У девушки даже звездная крестная, ею является актриса и модель Кейт Мосс.

Айрис с раннего детства начала сниматься для глянцевых журналов. Впервые Лоу работала для Vogue, когда ей было два года. Съемка прошла в рамках семейной фотосессии. Поэтому неудивительно, что наследница актеров решила связать свою жизнь с модельным бизнесом. Профессиональную карьеру девушка начала в 2015 году. Успех к ней пришел быстро: она практически сразу получила приглашение сняться в лукбуке Miu Miu для новой круизной коллекции, затем приняла участие в фотосессии для Illustrated People. Уже в 2017 году Айрис стала лицом рекламной кампании британского бренда одежды Burberry.

Айрис Лоу. Фото Global Look Press

Сейчас Айрис живет вместе с мамой в Лондоне и продолжает развиваться в моделинге. Лоу снялась для обложки British Vogue, является амбассадором Dior Beauty и ранее сотрудничала с Marc Jacobs, Lacoste, Calvin Klein, Versace. В 2020 году попробовала себя в качестве манекенщицы и дефилировала по подиуму в одежде Miu Miu.

«Мечтала ли я о модельном бизнесе? Меня всегда завораживал съемочный процесс и сопутствующая ему атмосфера. Я постоянно листала глянцевые журналы и восхищалась работами мировых топ-моделей и фотографов. Не могу сказать, что у меня есть идеал. Пожалуй, иконой красоты могла бы быть Брижит Бардо. Любимая топ-модель? Кейт Мосс», — говорила Лоу.

В 2021-м Айрис решила стать актрисой и снялась в сериале о карьере группы Sex Pistols «Пистол». Для роли одной из активисток лондонской панк-культуры 70-х она сделала короткую стрижку. Лоу настолько понравился новый образ, что она решила его оставить.

Также Айрис уделяет много времени своему образованию. Модель обучается в престижном колледже Святого Мартина на факультете текстильного дизайна. В ее планах поступить в магистратуру и заняться биотекстилем.

До Трента Александра-Арнолда Лоу встречалась с моделью Джерелом Робертсом и рэпером Па Салье.