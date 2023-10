История Уилла Смита: от «Грэмми» и «Оскара» до баскетбольного клуба «Филадельфия»

Популярный певец и актер стал владельцем клуба НБА из Филадельфии.

Уилл Смит родился в Филадельфии в многодетной семье учительницы Кэрол и бывшего офицера ВВС США Уилларда. У него есть старшая сестра Пэм и младшие брат и сестра Гарри и Эллен (близнецы). Когда мальчику было 13 лет, родители развелись. Однако отец помогал бывшей жене и занимался воспитанием детей.

Из-за обаяния и харизмы школьные друзья называли Уилла Принцем. Ему легко давалась учеба, учителя хорошо относились к Смиту, несмотря на расовые предубеждения. Уилл смог получить аттестат с высокими оценками и даже получить стипендию в Массачусетском технологическом институте, однако принял решение не продолжать обучение, а начать покорять шоу-бизнес. Он мечтал стать известным рэпером.

Музыкальная карьера Уилла Смита

Учась в старших классах, Смит вместе со своим другом Джеффом Таусоном создал группу DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince («Диджей Джаззи Джеф и Фреш-Принц»). Тексты к трекам Уилл писал сам — правда, над ним смеялись представители гангста-рэпа из-за того, что песни были преимущественно для девчонок.

Однако композиции нашли отклик у радиослушателей — особенно Girls Ain't Nothing but Trouble («Девушки — это не все, но проблемы»). Трек Parents Just Don't Understand («Родители просто не понимают») стал настоящим хитом. В 1989-м эта песня принесла друзьям «Грэмми». Впервые в истории премии награду присудили рэп-исполнителю. Альбомы Greatest Hits (сборник «Величайшие хиты») и He's The DJ, I'm The Rapper (Expanded Edition) («Он диджей, я рэпер — расширенная версия») стали платиновыми. В 1991-м дуэт записал альбом Homebase («Домашняя база»), входящий в него трек Summertime («Летний сезон») стал их визитной карточкой.

В конце девяностых Уилл принял решение начать сольную карьеру. Дебютный альбом Big Willie Style («Большой Уилли Смит», 1997 год) был высоко оценен критиками. Треки Miami («Майами») и Gettin Jiggy With It («Потанцуй под это») стали хитами. Затем были альбомы Willenium (слово образовано от имени певца Уилл и слова «миллениум» — «тысячелетие») и Born to Reign («Рожденный править»), последний общественность восприняла негативно. Свой последний альбом под названием Lost & Found («Потерянный и найденный») Смит записал в 2005 году.

Отличительной чертой творчества Смита было отсутствие нецензурной речи. Именно за это Уилла ругали представители рэп-индустрии, в число которых входил и Эминем.

Начиная сниматься в фильмах, Смит записывал к ним и саундтреки. Среди них Men in Black для «Люди в черном». В 2000-х перед артистом стоял выбор — Голливуд или песни. Он выбрал первое.

Фото Getty Images

Актерская карьера Уилла Смита

В 18 лет начинающий музыкант быстро потратил все заработанные деньги на рэп-хитах, после чего влез в большие долги. В этот момент ему поступило предложение от Warner Brothers сняться в сериале «Принц из Беверли-Хиллз» (1990-1996) в главной роли. Сериал выходил шесть лет, благодаря этой работе Смит смог пробиться в Голливуд. Здесь его тепло встретили известные афроамериканцы — Билл Косби, Вупи Голдберг, Сидни Пуатье, Дэнзел Вашингтон.

Участвуя в съемках комедийного сериала, Смит параллельно снимался в фильмах: «Шесть степеней отчуждения» (1993), «Плыви по течению» (1993), «Сделано в Америке» (1993). Однако всемирную любовь принесла ему картина «Плохие парни» (1995). В 1996 году он снялся в боевике «День независимости». Затем была еще одна культовая работа — фантастический боевик «Люди в черном» (1997). На следующий год издание Peоple включило Уилла Смита в топ-50 самых красивых людей мира.

В 2001 году Смит снялся в спортивной драме «Али», где предстал в образе легендарного американского боксера Мохаммеда Али. Для этой роли Уилл подвергал себя ежедневным изнурительным тренировкам и соблюдал специальную диету. Это позволило ему набрать 15 килограммов. За эту роль звезда Голливуда впервые был включен в число номинантов на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

По данным Forbes, в 2008-м Смит возглавил список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Его доход составлял 80 миллионов долларов в год. В XXI веке на его счету десятки известных фильмов, среди которых «Я, робот!» (2004), «Правило съема: Метод Хитча» (2005), «В погоне за счастьем» (2006), «Я — легенда» (2007), «Семь жизней» (2008), «Отряд самоубийц» (2016), «Аладдин» (2019).

В 2022 году Смит получил долгожданную премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в биографическом фильме о Ричарде Уильямсе (отце легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс) «Король Ричард».

Церемония обернулась скандалом: Уилл ударил объявившего номинацию комика Криса Рока. Актеру не понравилась шутка в адрес его жены о бритой голове. Джада Пинкетт-Смит болеет алопецией (частичное или полное выпадение волос на голове). Впоследствии актер принес извинения организаторам и зрителям.

Спорт в жизни Уилла Смита

Помимо музыки и актерского мастерства у актера есть еще одно пристрастие. Смит — большой фанат баскетбола. Кстати, в образе баскетболиста актер предстал в сериале «Принц из Беверли-Хиллз».

Обладатель «Грэмми» и «Оскара» часто принимает участие в активностях, связанных с любимым видом спорта. На американском MTV в конце 90-х была программа Rock N' Jock. Суть шоу — актеры, музыканты и спортсмены соревнуются в разных видах спорта. Смит был приглашен в баскетбольную звездную команду. С ним также играли Марк Уолберг, Джалил Уайт, MC Lyte. Против них вышли баскетболисты Мэджик Джонсон, Джон Сэлли, Рон Харпер, Реджи Миллер и другие. Тогда победила команда профессионалов.

В 2011-м Смит совместно со своей супругой Джадой Пинкетт-Смит приобрел акции клуба НБА «Филадельфия-76». Свой выбор оскароносный актер аргументировал тем, что родился в Филадельфии. Звезда принимает активное участие в жизни клуба. Например, легко может устроить совместный ужин для игроков или снять мотивационный ролик. Так, в 2018 году было презентовано промовидео «Ты чувствуешь это?!» перед матчем полуфинала Восточной конференции НБА против «Бостон Селтикс». Ему составили компанию такие звезды, как баскетболист «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, актер Кевин Харт, рэпер Lil Dicky и группа Boyz II Men.

Также американец специально для чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, записал гимн Live It Up («Жить по полной») совместно с албанской певицей Эрой Истрефи и американским исполнителем Ники Джемом. 15 июля на церемонии перед финальной игрой ЧМ-2018 между сборной Хорватии и Франции в «Лужниках» (Москва) Смит выступил перед россиянами и болельщиками из других стран.

Уилл Смит и Джада Пинкетт. Фото Getty Images

Личная жизнь Уилла Смита: миссис и мистер Смит

Голливудский актер был женат дважды. С первой супругой, владелицей компании по вопросам здоровой кожи Sheree Elizabeth LLC Шери Зампино, Смит прожил три года (с 1992-го по 1995-й). В семье родился сын Уиллард Кристофер Смит III.

Второй женой рэпера стала актриса Джада Пинкетт-Смит. Она известна своими работами в фильмах «Крик-2» (1997), «Матрица: Перезагрузка» (2003), «Матрица: Революция» (2003), «Очень плохие мамочки» (2016).

Впервые пара встретилась еще в 1990 году на кастинге сериала «Принц из Беверли-Хиллз», однако девушку не утвердили. Но они смогли подружиться и много лет поддерживали общение. Пережить развод актеру помогла именно Пинкетт. 31 декабря 1997-го возлюбленные сыграли свадьбу. На церемонии бракосочетания присутствовало около 100 гостей.

Уилл и Джада имеют двоих детей: сына Джейдена Кристофера Сайера (1998 года рождения) и дочь Уиллоу Камиллу Рейн (2000 года рождения).

Джейден пошел по стопам своего звездного отца: он снимается в фильмах и читает рэп. Еще будучи ребенком, он снялся в киноленте «В погоне за счастьем», работу мальчика высоко оценили критики. Однако работу в кинокартине «После нашей эры» (2013) негативно восприняли зрители, это отразилось на прокате. В 2017 году молодой человек принял решение полностью уйти в музыку.

Уиллоу также вместе с отцом снималась в кино. Это было в фильме «Я — легенда». Правда, затем девочка сосредоточилась на музыкальной карьере. В 2019 году она презентовала свой дебютный сольный альбом «Уиллоу».

Уилл Смит сейчас

После громкого скандала на «Оскаре» актер на протяжении 10 месяцев не получал новых ролей. В январе 2023-го стало известно, что он снимется в роли Джина в продолжении «Аладдина». Летом этого года вышла игра для смартфонов и ПК Undawn о выживании в открытом мире. Одним из персонажей стал Уилл Смит.

Актер в сентябре 2023-го заявил, что выпускает подкаст об американском хип-хопе под названием Class of '88. Смит поднимет такие темы, как секрет успеха Public Enemy, женщины в рэп-индустрии, обсудит биографии Дэррила МакДэниелса, Чака Ди, Ракима, DJ Jazzy Jeff.

10 лучших фильмов Уилла Смита по оценке IMDb

«В погоне за счастьем» (2006)

«Семь жизней» (2008)

«Король Ричард» (2021)

«Люди в черном» (1997)

«Враг государства» (1998)

«Я — легенда» (2007)

«Я, робот» (2004)

«Защитник» (2015)

«День независимости» (1996)