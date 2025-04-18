Украина ввела санкции против трех российских олимпийских чемпионов. Вяльбе заявила, что ей все равно

Никак не успокоятся.

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, гимнаста Никиты Нагорного и фехтовальщицы Софьи Великой. Всего в список с ограничительными мерами попали 20 российских деятелей спорта и культуры, среди них также бывшие чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Руслан Проводников.

Санкции включают в себя: заморозку активов на территории Украины, отзыв лицензий и запрет официальных визитов, ограничения в сфере передачи объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных обменов, научного сотрудничества и лишение всех украинских государственных наград.

Срок применения указан в приложении к закону: бессрочно, десять лет. Другим указом Зеленский ввел ограничения против 39 российских ученых и бизнесменов. Информация размещена на сайте его офиса.

Елена Вяльбе. Фото Global Look Press

Реакция в РФ

Вяльбе, комментируя введение против нее санкций от Украины, сказала, что не придает этому никакого значения.

«Мне все равно», — приводит ТАСС слова главы ФЛГР.

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Великая даже гордится попаданием в список, поскольку оказалась в компании талантливых российских деятелей: «Честно говоря, даже не ожидала, что буду в столь звездной компании: Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Николай Цискаридзе и другие таланты России, очень хороший элитарный клуб. Видимо, мои спортивные достижения по-настоящему впечатляют правительство Украины. С гордостью занимаю свое место в этом почетном списке, продолжаю фехтовать и готовиться к следующей Олимпиаде».

Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уже есть в санкционном списке другой страны

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой (1992, 1994, 1998 — в эстафетных гонках). В конце февраля она также была включена в санкционный список Канады, где находятся и другие титулованные отечественные спортсмены, в том числе Владислав Третьяк и Никита Нагорный.

Великая — двукратная олимпийская чемпионка (2016, 2020) в командных соревнованиях по фехтованию на саблях.

Нагорный становился олимпийским чемпионом Токио-2020 в командном многоборье.