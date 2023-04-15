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Сегодня, 17:40

Украина ввела санкции против Акинфеева, Туктамышевой, Авербуха и других российских спортсменов. Это им чем-то грозит?

Отдел спорта «СЭ»
Илья Авербух, Елизавета Туктамышева и Игорь Акинфеев.
Илья Авербух.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ограничения будут действовать 50 лет.

Санкции в последние годы стали обычной частью жизни, но конкретно спортсменов они затрагивают нечасто. На этой неделе Россия запретила въезд канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Вирчу, до этого под европейские санкции попадал российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, что не в последнюю очередь повлияло на его карьеру.

Сегодня на сайте главы киевского режима был опубликован указ, в котором десятки фамилий российских спортсменов. Критерии отдельно не прописываются, но из ссылок на законы можно сделать вывод, что таким образом Украина «обеспечивает свою безопасность». А те, против кого они введены, соответственно, представляют, по мнению автора документа, угрозу.

Каких-то конкретных показателей для попадания в список нет. Например, шоу Евгения Плющенко в Туле? Но тогда интересно, что на нем делал Илья Авербух. Или концерты в «Лужниках»? Но и там есть абсолютно необъяснимые прецеденты типа включения в список фигуриста Никиты Кацалапова и отсутствия в нем его партнерши Виктории Синициной. То же самое в случае с парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов — мужчина есть, женщины нет. А Александр Галлямов не присутствовал ни там, ни там. У того же Авербуха школа в Крыму. Кажется, самый логичный вывод — попали те, кто попал в справочку, которую положили в нужную папочку, которая оказалась на нужном столе.

Меган Дюамель и&nbsp;Тесса Вертью. Россия запретила въезд самой титулованной фигуристке в истории. Наши контрсанкции против легенды танцев на льду

Итак, среди известных действующих и бывших спортсменов в списке:

· Футболисты Игорь Акинфеев, Юрий Газинский, Вениамин Мандрыкин, Сергей Овчинников, Динияр Билялетдинов;

· Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов, Александр Галлямов, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Александра Степанова и Иван Букин, Владимир Морозов, Илья Авербух;

· Лыжница Вероника Степанова;

· Пловец Антон Чупков;

· Тренер биатлонистов Михаил Шашилов и биатлонистка Светлана Ишмуратова;

· Гимнасты Артур Далалоян, Мария Пасека, Виктория Листунова, Светлана Хоркина;

· Прыгун с трамплина Евгений Климов;

· Легенда силового экстрима Михаил Кокляев;

· Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Это неполный перечень — всего в нем почти 100 человек.

Вероника Степанова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зато точно известно, что атлетам и тренерам киевский режим запрещает — и вряд ли это причинит им серьезные бытовые проблемы.

Среди санкций (их по 15 пунктов на каждого «нарушителя»):

— Полное прекращение торговых операций;

— Полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины — предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

— Запрет участия в приватизации, запрет на приобретение земельных участков;

— Запрет передачи технологий, прав на интеллектуальную собственность;

— Прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ;

— Лишение государственных наград Украины и другие.

Все санкции будут действовать полвека — до 2073 года. Авербуху, к примеру, тогда исполнится 100 лет.

Илья Авербух.
Никита Успенский, Фото «СЭ»

Сам он в комментарии «СЭ» воспринял новость спокойно:

— Что сказать, уважаемая компания собралась. Лично я последний раз был в Киеве в 2013 году, праздновал свой день рождения 18 декабря, очень хорошо помню то ледовое шоу. Переполненный дворец, а вокруг уже шел Майдан, полная вакханалия, ближайшие станции метро перекрыты. Но это не отпугнуло зрителей, они шли на наше шоу, 10 тысяч было. И у меня в памяти останется тот теплый прием, который оказала нам киевская публика. Это мои последние воспоминания об Украине, они будут всегда со мной.

В&nbsp;МОК заявили, что правительства не&nbsp;должны решать, какие спортсмены могут участвовать в&nbsp;международных соревнованиях. Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях с русскими. Это нарушение Олимпийской хартии

Сам список вряд ли как-то повлияет на наших атлетов напрямую. Но что его будут изучать международные спортивные инстанции в случае возвращения наших спортсменов на международную арену — это не исключено.

Игорь Акинфеев
Артур Далалоян
Вероника Степанова
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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