Скончался Александр Масляков. Он сделал КВН великим

Не стало известного телеведущего.

В воскресенье, 8 сентября, скончался великий советский и российский телеведущий Александр Масляков-старший. Ему было 82 года. Скорбная новость появилась в соцсетях КВН:

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, — говорится в заявлении. — Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить.

Светлая память Александру Васильевичу Маслякову».

Масляков был бессменным руководителем КВН почти с самого запуска телепередачи — с 1964 года. Все это время и до 2022-го Масляков оставался и ведущим «Клуба веселых и находчивых», однако два года назад оставил пост по состоянию здоровья. Постоянным ведущим КВН стал шоумен Дмитрий Хрусталев.

За огромный вклад в развитие отрасли Масляков награжден орденом Александра Невского, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2022-м Масляков во второй раз перенес коронавирус, после чего у него обнаружили неоперабельную опухоль в легких. По предварительным данным, рак и стал причиной смерти телеведущего.

Александр Масляков. Фото Global Look Press

По данным издания SHOT, в последние полгода Александр Васильевич с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Осложняли ситуацию последствия ковида. Последнее время Масляков передвигался на гольф-каре.

Для каждого, кто смотрел КВН, кончина Маслякова стала серьезной утратой. Не остались в стороне и спортсмены.

«Да вы что... Соболезную родным и близким. Александр Масляков был выдающимся человеком! Его уважала вся страна. Конечно, нам будет его безумно не хватать. Надеюсь, что КВН будет жить вечно. Это очень печальная новость», — сказала «СЭ» олимпийская чемпионка-2006 по фигурному катанию Татьяна Навка.

«Очень печально, но у всех свое время. Когда уходят таланты, всегда испытываешь только грусть. Мэтр организации и смеха. Источник многих талантов России в области юмора и сатиры. И не только», — сказал «СЭ» известный боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

«Он был интереснейшим человеком, другом в каждой семье, потому что его передача захватила всех. А вел ее совершенно грандиозно, даже не верю в то, что случилось... Его любила вся страна абсолютно, он останется у всех в памяти. Кто бы ни руководил этой передачей дальше, это будет дело Саши Маслякова», — сказала «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Александра Маслякова.