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Скончался Александр Масляков. Он сделал КВН великим

Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Отдел спорта «СЭ»
Александр Масляков.
Фото Global Look Press
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Не стало известного телеведущего.

В воскресенье, 8 сентября, скончался великий советский и российский телеведущий Александр Масляков-старший. Ему было 82 года. Скорбная новость появилась в соцсетях КВН:

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, — говорится в заявлении. — Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить.

Светлая память Александру Васильевичу Маслякову».

 
Александр Масляков. «Он был планетой, вокруг которой мы все крутились». Россия скорбит по Маслякову

Масляков был бессменным руководителем КВН почти с самого запуска телепередачи — с 1964 года. Все это время и до 2022-го Масляков оставался и ведущим «Клуба веселых и находчивых», однако два года назад оставил пост по состоянию здоровья. Постоянным ведущим КВН стал шоумен Дмитрий Хрусталев.

За огромный вклад в развитие отрасли Масляков награжден орденом Александра Невского, а также стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2022-м Масляков во второй раз перенес коронавирус, после чего у него обнаружили неоперабельную опухоль в легких. По предварительным данным, рак и стал причиной смерти телеведущего.

Александр Масляков.
Фото Global Look Press

По данным издания SHOT, в последние полгода Александр Васильевич с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать. Осложняли ситуацию последствия ковида. Последнее время Масляков передвигался на гольф-каре.

Для каждого, кто смотрел КВН, кончина Маслякова стала серьезной утратой. Не остались в стороне и спортсмены.

«Да вы что... Соболезную родным и близким. Александр Масляков был выдающимся человеком! Его уважала вся страна. Конечно, нам будет его безумно не хватать. Надеюсь, что КВН будет жить вечно. Это очень печальная новость», — сказала «СЭ» олимпийская чемпионка-2006 по фигурному катанию Татьяна Навка.

«Очень печально, но у всех свое время. Когда уходят таланты, всегда испытываешь только грусть. Мэтр организации и смеха. Источник многих талантов России в области юмора и сатиры. И не только», — сказал «СЭ» известный боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

«Он был интереснейшим человеком, другом в каждой семье, потому что его передача захватила всех. А вел ее совершенно грандиозно, даже не верю в то, что случилось... Его любила вся страна абсолютно, он останется у всех в памяти. Кто бы ни руководил этой передачей дальше, это будет дело Саши Маслякова», — сказала «СЭ» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Александра Маслякова.

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