Баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве: все, что известно о трагедии

Спортивное сообщество и шоу-бизнес шокированы гибелью баскетболиста в день рождения его бывшей супруги.

Кошмарные новости: в ночь с 16 на 17 декабря в Москве был найден мертвым латвийский баскетболист Янис Тимма. Тело обнаружили на лестничной площадке в одном из домов в центре города. По данным РИА «Новости», вероятнее всего, это был суицид. Инцидент произошел в день 42-летия бывшей супруги спортсмена — певицы Анны Седоковой, с которой 32-летний игрок развелся чуть больше недели назад. Сама женщина записала видео с комментарием, в котором говорит, что в «последние годы жила в аду», и призывает оградить от информации о случившемся ее маленького сына.

Рядом с телом нашли телефон с посланием для Седоковой

Как сообщает издание «МК», спортсмен прибыл в Россию в начале декабря — заниматься бюрократией в связи с разводом с певицей Анной Седоковой. В туристической визе он изначально указал московский отель «Измайлово» и питерскую гостиницу «Октябрьская». Однако уже после развода, завершившегося 9 декабря, Тимма решил изменить место проживания и заселился в «Апельсин» на улице Сергея Макеева. Новое место являлось по сути хостелом, расположенным в обычной жилой пятиэтажке. Именно в подъезде этого дома, на лестничной клетке между первым и вторым этажом, нашли тело Тиммы.

Рядом также обнаружили телефон, на заставке которого, по данным Baza, был записан номер Седоковой, просьба позвонить ей и слова благодарности «за все». Таким образом находившийся в депрессии баскетболист как вы возлагал вину за случившееся на свою бывшую супругу. Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Мутко против», Тимма, судя по всему, был пьян — в его номере нашли бутылку водки.

Отец Яниса до сих пор не верит в случившееся. «Я еще ничего не знаю. Я хочу найти какие-то контакты, я не знаю, с кем мне вообще там связываться. У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был. Я не могу вникнуть сразу во всю эту историю. Отношения у нас были ужасные и страшные. У меня один друг об этом где-то прочитал в семь утра, и всё, а сейчас везде уже об этом. Надо бы точно знать, что это он. Может, есть надежда, что это не так», — цитирует отца баскетболиста Super.

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото Global Look Press

Умер в день рождения бывшей

Развод с известной певицей давался Янису тяжело — он неоднократно выходил в прямые эфиры в социальных сетях, где явно намекал на суицид: в одном из таких в кадре находились горсти таблеток, а на фоне играл клип бывшей жены. Подписчики подозревали, что Тимма находится в депрессии. Также, вероятно, Янис напрямую намекал Седоковой о своих планах — за несколько часов до смерти он оставил в соцсетях певицы комментарий с датой собственной смерти — 16 декабря.

Именно в этот день Седокова отмечала день рождения — ей исполнилось 42 года. При этом днем Тимма поздравил певицу в социальных сетях, опубликовав видео с утренника ее сына. У семилетнего Гектора другой отец, но с 2020 года его воспитанием в том числе занимался Янис. Анна говорила, что баскетболист очень привязался к ребенку, для которого гибель бывшего отчима — огромная психологическая травма.

Седокова попросила не беспокоить ее семью

Певица уже отреагировала на случившееся — разместила ролик в социальных сетях.

В сообщении Седокова просит оставить ее семью в покое. «Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут типа записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста. У меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребенка от этой информации, пожалуйста», — заявила Анна.

Оставить в покое Седокову также просит известная блогерша Айза Анохина: «Ребят, даже не смейте буллить Аню. Мы не жили ее жизнь, не прошли в ее обуви ни шага. У Яниса точно были проблемы с запрещенкой. Почему-то я верю в это. Манипулировать женщиной самоубийством и преследовать — это страшно», — написала Айза в соцсетях.

«Что может заставить человека пойти на крайние меры? — задается вопросом в соцсетях телеведущая Лера Кудрявцева. — Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое... Но женщина бросила... 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок. Ну как так-то, Господи?»

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото Global Look Press

Виной всему деньги?

Известно, что за несколько дней до смерти Тимма крайне неприятно высказывался о бывшей супруге: «Не верю ни одному твоему слову. Все, что мы строили, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — сообщал баскетболист в социальных сетях.

По данным Telegram-канала Baza, деньги могли стать одной из причин развода — Седокова якобы долгое время содержала Тимму, зарабатывавшего куда меньше. Звездная пара оформила отношения в 2020 году. В октябре 2024-го певица подала на развод, на прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск.

Янис за карьеру успел поиграть во многих клубах, в том числе в российских «Зените», «Химках» и УНИКСе. На момент смерти ему было 32 года. Свои соболезнования уже принес «Зенит»: «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Яниса Тиммы, который трагически погиб сегодня ночью в Москве».

В УНИКСе тоже высказались: «Это, конечно, трагедия — 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист. Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть», — цитирует ТАСС президента клуба Евгения Богачева.

«Я в шоке. Он был таким молодым. У Тиммы был такой хороший взгляд на мир, — отреагировал на новости в интервью «СЭ» бывший тренер «Химок» Римас Куртинайтис. — Я тренировал его пару сезонов. Янис был хорошим баскетболистом. Мы разговаривали не как тренер с игроком, а как друзья. Янис был очень открытым. Хороший человек. Такое случается... Последний раз мы общались лет пять назад. После я ушел из «Химок». А он позже был в Майами, сменил три команды. Его смерть — большая потеря для мирового баскетбола, а также для Латвии».