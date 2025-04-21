Умер Папа Римский Франциск. Понтифик безумно любил футбол, но не смотрел его больше 30 лет

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Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции в Ватикане, сообщил Святой престол. За день до своей смерти понтифик появился перед верующими по случаю Пасхи и произнес послание с балкона базилики Святого Петра.
Он был большим поклонником футбола и болел за аргентинский «Сан-Лоренсо». Правда, матчи перестал смотреть еще в 1990-м, как и все остальное, что показывают по телевизору. Но результаты всегда узнавал от своих помощников.
Франциска госпитализировали 14 февраля с инфекцией дыхательных путей в римскую больницу Джемелли. Позднее у понтифика подтвердилась двусторонняя пневмония. Ему также диагностировали почечную недостаточность.
С начала марта состояние главы католической церкви стало улучшаться. Пресс-служба Ватикана сообщала, что, несмотря на трудности, он остается «в хорошем настроении и продолжает работать».
Франциска выписали из больницы 23 марта и он впервые появился на публике после болезни. Журналисты с тревогой сообщали: папа римский заново учится говорить. Одним из последних событий в жизни понтифика, которые попали в заголовки мировых СМИ, была канонизация архитектора Антонио Гауди. Завершить ее не удалось.
Сразу после смерти Франциска стало известно, что матчи итальянского футбольного чемпионата, которые должны были состояться 21 апреля, перенесены.
«В связи с кончиной папы римского серия А объявляет: матчи, запланированные на сегодня в чемпионате, переносятся на более поздний срок», — говорится в заявлении пресс-службы лиги.
В понедельник в чемпионате Италии должны были состояться четыре матча: «Торино» — «Удинезе», «Кальяри» — «Фиорентина», «Дженоа» — «Лацио», «Парма» — «Ювентус».
Родившийся в Аргентине Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) с детства не представлял свою жизнь без игры с мячом. Он не скрывал, что особо талантливым футболистом не был, потому чаще всего занимал вратарскую позицию.
Понтифик всей душой болел за «Сан-Лоренсо», основанный католическим священником и названный в честь святого Лаврентия Римского. Этот клуб папа поддерживал до конца жизни, а когда в 2014 году команда впервые в истории выиграла Кубок Либертадорес — праздновал вместе с ней.
Правда, финал он не увидел. Еще в 1990 году Франциск дал себе обет — не смотреть телевизор. О результате матча ему всегда сообщали помощники.
Футбол в его жизни присутствовал постоянно: он встречался с Пеле, Диего Марадоной, Лионелем Месси, Джиджи Буффоном, Криштиану Роналду, Роналдиньо и другими суперзвездами. Неоднократно папа Франциск принимал в Ватикане целые делегации, включая сборную Германии.
А сколько футбольных мячей и джерси он получил в подарок! Одну из них Франциску лично вручила мать Роналду.
В 2023 году папу римского попросили выбрать между его соотечественниками — Марадоной и Месси, но он неожиданно назвал свой вариант.
«Пеле. Марадона был большим игроком, но он потерпел неудачу как человек. Бедняга оступился рядом с теми, кто его восхвалял, но не помог ему. Он пришел ко мне в первый год понтификата, а потом ему пришел конец. Месси очень правильный. Он джентльмен. Но для меня самый великий — Пеле. Человек сердца. Я общался с ним. Однажды я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе. Человек с большой буквы. Они все — три большие величины. Каждый со своими особенностями», — сказал он Calciomercato.
Понтифик следил и за другими спортивными событиями помимо футбола. Например, при нем в ноябре 2021 года Ватиканское тхэквондо стало официальным членом всемирной федерации. Также Папа Римский Франциск давал напутствия перед началом Олимпиады и благословил чемпионский пояс, за который в боксе спорили британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик.
Франциск останется в памяти не только как глава католической церкви, но и как символ человечности, скромности и любви — и к людям, и к спорту.