Трагедия в Алматы: во время полумарафона умерли два участника

20 апреля, 21:00
20 апреля в Алматы прошел полумарафон Almaty Half Marathon, в котором приняло участие несколько тысяч спортсменов. На дистанции произошло сразу два трагических случая: Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади скончались во время прохождения дистанции.
Трагедия произошла с 84-летним Аккоян Рсалиевым и 21-летним Нурболои Ахмади. Организаторы отметили, что оба являлись постоянными участниками полумарафонов.
Рсалиеву, который уже проходил дистанцию на Almaty Half Marathon, стало плохо на первом же километре. 84-летний спортсмен потерял сознание — скорая подъехала к нему в течение минуты, но у мужчины уже не было пульса. Предварительное медицинское заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Также у Аккояна была хроническая артериальная гипертензия.
Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. Скорая быстро подоспела к спортсмену, но смерть вновь наступила еще до появления бригады. В заключении медиков говорится, что к их приезду бегун не дышал, а на сонной артерии не было пульса. По предварительным данным, причиной смерти Нурболои стали тромбоэмболия легочной артерии и острая сердечная недостаточность.
Трагическую ситуацию прокомментировал даже министр спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов. Политик выразил соболезнование родным и близким погибших. По его словам, в настоящее время проводится проверка соблюдения стандартов безопасности.
«Эта трагедия — серьезный сигнал для нас. Мы обязаны обеспечить максимальную безопасность на всех массовых мероприятиях, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Наша задача — сделать массовый спорт безопасным для всех участников. Мы будем работать над улучшением регламента и предложим конкретные шаги, которые помогут избежать подобных трагедий в будущем», — заявил Мырзабосынов.
Организаторы вряд ли понесут ответственность за смерть участников. Перед стартом каждый из них подтверждает свое хорошее физическое состояние.
«Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье. Это является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов.
Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со скорой медицинской помощью», — объяснила исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.
Полумарафон Almaty Half Marathon прошел в восьмой раз. В забеге участвовало около 10 тысяч человек из более чем 20 стран мира. Маршрут лежал через Алматы: стартовав в парке Первого Президента, атлеты завершили дистанцию около Центрального стадиона города.