Трагедия в Алматы: во время полумарафона умерли два участника

Одному из них было 84 года.

20 апреля в Алматы прошел полумарафон Almaty Half Marathon, в котором приняло участие несколько тысяч спортсменов. На дистанции произошло сразу два трагических случая: Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади скончались во время прохождения дистанции.

Врачи не смогли помочь

Трагедия произошла с 84-летним Аккоян Рсалиевым и 21-летним Нурболои Ахмади. Организаторы отметили, что оба являлись постоянными участниками полумарафонов.

Рсалиеву, который уже проходил дистанцию на Almaty Half Marathon, стало плохо на первом же километре. 84-летний спортсмен потерял сознание — скорая подъехала к нему в течение минуты, но у мужчины уже не было пульса. Предварительное медицинское заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Также у Аккояна была хроническая артериальная гипертензия.

Ахмади потерял сознание на 16-м километре дистанции. Скорая быстро подоспела к спортсмену, но смерть вновь наступила еще до появления бригады. В заключении медиков говорится, что к их приезду бегун не дышал, а на сонной артерии не было пульса. По предварительным данным, причиной смерти Нурболои стали тромбоэмболия легочной артерии и острая сердечная недостаточность.

Трагическую ситуацию прокомментировал даже министр спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов. Политик выразил соболезнование родным и близким погибших. По его словам, в настоящее время проводится проверка соблюдения стандартов безопасности.

«Эта трагедия — серьезный сигнал для нас. Мы обязаны обеспечить максимальную безопасность на всех массовых мероприятиях, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. Наша задача — сделать массовый спорт безопасным для всех участников. Мы будем работать над улучшением регламента и предложим конкретные шаги, которые помогут избежать подобных трагедий в будущем», — заявил Мырзабосынов.

Фото almaty-marathon.kz

Атлеты сами ответственны за свое здоровье

Организаторы вряд ли понесут ответственность за смерть участников. Перед стартом каждый из них подтверждает свое хорошее физическое состояние.

«Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье. Это является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов.

Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега. В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со скорой медицинской помощью», — объяснила исполнительный директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Полумарафон Almaty Half Marathon прошел в восьмой раз. В забеге участвовало около 10 тысяч человек из более чем 20 стран мира. Маршрут лежал через Алматы: стартовав в парке Первого Президента, атлеты завершили дистанцию около Центрального стадиона города.