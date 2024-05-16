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Бойца поп-ММА расстреляли за нетрезвый образ жизни. Позже злоумышленники пришли с повинной

В бойца поп-ММА Залимхана Юсупова стреляли в Махачкале
Отдел единоборств «СЭ»
Залимхан Юсупов.
Фото Соцсети
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Залимхан Юсупов жив и находится в больнице.

Боец поп-ММА Залимхан Юсупов снова попал в криминальные новости. По информации Mash, Юсупова расстреляли в Махачкале якобы из-за его пристрастия к наркотикам. Сообщается, что боец получил четыре пулевых ранения.

Залимхан Юсупов и&nbsp;Петр Романкевич. Маленький борец напал на большого кикбоксера в ресторане, а потом задушил в бою

По данным источника, конфликт на улице начался после того, как компания молодых людей подошла к находящемуся в нетрезвом состоянии Юсупову. Между бойцом и группой парней завязался спор, во время которого Юсупова обвинили в употреблении наркотиков, назвали позоромом спорта и республики.

Конфликт перерос в драку с огнестрелом — в спортсмена выстрелили четыре раза. Залимхан был госпитализирован, перенес операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает, за ним наблюдают врачи.

Данные при этом разнятся. Телеграм-канал SHOT связался с супругой спортсмена. По ее словам, неизвестные стреляли в Залимхана в одном из кафе Махачкалы. После оскорблений в свой адрес Залимхан ударил одного из мужчин, а второй достал ствол и выстрелил в бойца — пули попали в ногу, руку и бедро. Отмечается, что стрелявшие задержаны — они сами пришли в полицию с повинной.

Пару лет назад на Юсупова уже нападали в Дагестане. Тогда он был избит толпой численностью около десяти человек. 29 мая у Залимхана Юсупова был запланирован поединок против Али Хейбати. В прошлом поединке Юсупов проиграл Сергею Бобрышеву, а после боя ударил соперника вместо того, чтобы пожать ему руку.

ММА
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