Трагедия в семье Михаила Южного. Без матери остались трое детей теннисиста

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса сообщил о смерти своей супруги в результате продолжительной болезни.

Американская журналистка Синди Шмерлер сообщила в соцсетях о смерти в Дубае супруги известного российского теннисиста Михаила Южного. Юлия, мать троих детей, скончалась после продолжительной болезни. «Да, это действительно так», — подтвердил Южный информацию «Матч ТВ», не сообщив подробностей случившегося. В последнее время 41-летний экс-игрок сборной России, завершивший карьеру в 2017 году, пытается начать карьеру тренера и активно занимается воспитанием детей.

Роль семьи в спортивных успехах

Михаил и Юлия Томас поженились в 2008 году после нескольких лет отношений. Встречаться они начали, когда Южный еще не стал звездой тенниса. В семье родились трое детей — сыновья Максим (сейчас ему 14 лет) и Игорь (11 лет), а также дочь Милана (четыре года). Юлия часто поддерживала супруга на турнирах и выступала в роли его менеджера. А Михаил — всячески подчеркивал роль семьи в своих успехах на корте. Увы, семейное счастье оказалось недолговечным.

Михаил Южный с женой Юлией. Фото Соцсети

Во время своей теннисной карьеры в нулевых и десятых годах Михаил часто находился в тени лидеров нашего тенниса — сначала Евгения Кафельникова и Марата Сафина, затем — Николая Давыденко. Но при этом Южный подкупал своей простотой и искренностью. В историю нашего спорта он навсегда вошел благодаря героической победе в финале Кубка Дэвиса-2002. Заменив в решающем поединке в Париже Евгения Кафельникова, он добыл для команды победное очко, в пяти партиях разобравшись с французом Полем-Анри Матье. Этот успех принес России первую в истории Серебряную салатницу.

За свою карьеру Южному удалось подняться на восьмую строчку мирового рейтинга (в 2008-м). Он является победителем десяти турниров ATP в одиночном разряде и девяти — в парном. В его активе также два полуфинала US Open (2006, 2010). Всю свою карьеру Михаил выступал под началом единственного тренера — Бориса Собкина. Эта верность наставнику тоже дорогого стоит. Также болельщикам запомнился фирменный жест Южного — рука, приложенная к голове в военном салюте. А поскольку в армии с непокрытой головой честь не отдают, Михаил клал на голову ракетку, изображая головной убор.

Не загадываю, что будет дальше

В последнее время Михаил пытался развивать карьеру тренера. В 2019-м он был приглашен в команду Дениса Шаповалова — канадского теннисиста российского происхождения. Через пару лет сотрудничество было прервано, затем Денис попросил Южного вернуться в роли ментора. Кроме того, российский теннисист помогал тренировать чилийца Кристиана Гарина.

Михаил Южный с женой Юлией. Фото Евгений Федяков, «СЭ»

В прошлом году Южный рассказывал о своей нынешней работе достаточно туманно. По его словам, он является постоянным наставником некоего российского игрока, который только начал играть на «фьючерсах». Михаил близко знает его отца, однако скрывает его фамилию. «У него еще нет очков в ATP, так что это другая задача. Если у нас получится добраться до квалификаций на «Больших шлемах», это уже будет большой победой, так как мы стартовали практически с нуля», — говорил Михаил.

«У меня два сына, в прошлом году дочка родилась, — рассказывал Южный в интервью «СЭ» о своей семье в 2020 году. — Они занимаются спортом, учатся, три раза в неделю занимаются теннисом, два раза футболом, когда есть время — боксом. Это скорее для себя, но я не загадываю, что и как будет дальше. Это будет их выбор».