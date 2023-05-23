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Сегодня, 23:00

Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде

Отдел фото «СЭ»
Фото Global Look Press
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Необычное и веселое применение.

Во многих странах мира популярны гонки на кроватях. Веселые соревнования привлекают внимание многочисленных участников и зрителей. В канадском Суррее они прошли уже в 44-й раз.

Первый забег по центральной улице города провели на больничных койках с колесиками. Со временем форма кровати претерпела изменения.

В наши дни от нее осталось одно название. Это скорее уже тележка на колесиках. Главное условие — на ней должен разместиться один из участников команды.

Трое его партнеров разгоняют «кровать» на дистанции. Ее длина около 300 метров: 150 — в одну сторону и столько же обратно.

Проигравший выбывает, победитель проходит в следующий круг.

Девушки и мужчины соревнуются отдельно.

Это касается только разгоняющих, на самой «кровати» может лежать участник любого пола.

За лучшее оформление транспортного средства организаторы вручают специальный приз. Поэтому участники соревнуются в фантазии, делая из кровати автобус, полицейскую машину и даже гроб.

Победителя гонки на кроватях в Суррее прокатывают по центральной улице города.

Помимо призов победители получают билеты на популярное в Канаде родео, которое начинается в городе на следующий день после гонок на кроватях.

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