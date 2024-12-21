В Казани переносят и закрывают от зрителей спортивные мероприятия. Все из-за атаки беспилотников

Сегодня, 16:15
В Казани переносят и закрывают от зрителей различные соревнования. По решению главы Татарстана Рустама Минниханова в целях безопасности в субботу и воскресенье в городе отменены все массовые мероприятия. Причина — атака беспилотников ВСУ.
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о переносе встречи 16-го тура женского чемпионата России между «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградкой». Игра должна была пройти в воскресенье, 22 декабря, в Казани. Новую дату и время проведения сообщат позже.
При этом матч мужской Суперлиги между местным «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом» состоится сегодня, но пройдет без зрителей.
«Уважаемые болельщики! В связи с отменой массовых мероприятий в Республике Татарстан 21-22 декабря сегодняшний матч против кемеровского «Кузбасса» пройдет без зрителей. На ранее купленные билеты вы сможете оформить возврат денежных средств на сайте или по телефону», — указано в соцсетях казанского «Зенита».
Кроме того, отменен этап чемпионата России по волейболу на снегу, который стартовал 20 декабря.
Как стало известно «СЭ», минское «Динамо» не смогло вовремя вылететь из Казани в Ташкент на вынесенный матч против «Спартака», запланированный на 22 декабря. Самолет должен был отправиться из столицы Татарстана в 10.00.
Похожая ситуация у «Нефтехимика», только они должны были сесть в самолет в 11.00. На завтра у нижнекамцев стоит по расписанию матч с ЦСКА в Москве.
В Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. Всем оказывается необходимая помощь.
На этом фоне международный аэропорт «Казань» временно не принимал и не отправлял авиарейсы.