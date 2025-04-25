У погибшего осталось трое детей.

Несчастный случай произошел в Красноярском крае: 23 апреля во время футбольного матча между «Металлургом» и командой центра игровых видов спорта скончался судья Артур Иксанов, об этом сообщают местные СМИ. Арбитру было всего 45 лет.

Скорая не спасла

Инцидент произошел на стадионе «Строитель» в Ачинске во время турнира в честь Дня Победы. По сообщениям очевидцев, Иксанову неожиданно стало плохо во время матча — он потерял сознание и упал на газон. На арену сразу же вызвали скорую помощь, до ее прибытия футболисты оказывали рефери первую помощь. Однако прибывшие через пять минут врачи не помогли. Судья скончался в реанимобиле.

Основатель «Металлурга» Алексей Волынкин рассказал детали произошедшего: «У нас в городе проходит Кубок в честь Дня Победы по футболу. Во время игры произошел несчастный случай. Судья во время матча потерял сознание, остановилось сердце. До приезда скорой ребята на поле производили первую помощь. Приехала скорая, почти час боролась за жизнь Артура, не смогли откачать», — рассказал Волынкин изданию ngs24.

«Металлург» в социальных сетях принес соболезнования семье погибшего. «С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего друга и замечательного человека, Иксанова Артура Равильевича. Он оставил яркий след в мире футбола как спортсмен и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих. Артур был не только выдающимся спортсменом, но и любящим отцом и мужем. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказано в некрологе.

У Иксанова осталось трое детей.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Трагедия в Волгограде

В середине апреля от остановки сердца скончался 16-летний воспитанник «Ротора» Максим Семенов. Молодому защитнику стало плохо дома после тренировки — об этом сообщила пресс-служба волгоградского клуба: «Воспитанника нашей спортивной школы не стало на 17-м году жизни. От лица клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста и замечательного парня. Скорбим вместе с вами».

Представители «Ротора» отметили, что у Семенова не было никаких заболеваний. «Большой шок для всех нас, кто знал Максима. Трагедия произошла в субботу, не на футбольном поле и не на тренировке. Футболист проходил углубленное медицинское обследование, каких-либо проблем со здоровьем у него не было. Пока нельзя сказать, что стало причиной», — заявили «Матч ТВ» в пресс-службе спортивной школы.

Мать спортсмена обвиняет в смерти сына диспетчеров скорой помощи. «12 апреля 2025 года у несовершеннолетнего футболиста случился сердечный приступ. Бригада скорой помощи смогла провести реанимационные действия и восстановить пульс до 30 ударов в минуту, что могло позволить довезти ребенка до ближайшего профильного медицинского учреждения. В Волгоградском кардиологическом центре, который находится в пяти минутах езды, уже ждали, готовы были принять пациента и оказать всю необходимую помощь, но сотрудник диспетчерской службы сообщила фельдшеру по телефону, что ребенка не примут в кардиоцентре. Якобы там нет врачей», — заявила женщина в интервью изданию v1.ru.

Она также обратилась к Александру Бастрыкину в Следственный комитет с просьбой проверить обстоятельства смерти ее сына. Врачи ответили на обвинения: «Больница № 7 является скоропомощной многопрофильной больницей. Констатация смерти зафиксирована в машине скорой помощи, реанимационные мероприятия не принесли результатов», — сообщили в облздраве тому же изданию.