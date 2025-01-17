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Сегодня, 18:45

В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек
Егор Сергеев
Соревнования по легкой атлетике и арестованный в наручниках
Тренера по легкой атлетике подозревают в совращении несовершеннолетних.
Фото Global Look Press
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А три года назад ему собирали деньги на покрытие долгов.

В Ростовской области взяли под стражу известного тренера по легкой атлетике, сообщает местное следственное управление Следственного комитета. Как уточняет Mash, речь идет о 62-летнем Владимире Дротике из Волгодонска, которого подозревают в совращении несовершеннолетних.

Предлагал «массаж» девочкам

Как сообщает СУ СК по Ростовской области в своих социальных сетях, житель Волгодонска совершал неправомерные действия в отношении сразу трех девочек: «По версии следствия, подозреваемый, являясь тренером в детском спортивном учреждении, под предлогом выполнения массажа приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц в свою квартиру, где совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности».

По данным издания «Блокнот-Волгодонск», жертвам было от 12 до 13 лет. Также сообщается, что одно из последних предполагаемых преступлений злоумышленник совершил в период с 5 по 11 января 2025 года.

На данный момент тренер задержан и заключен под стражу. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 3 ст. 134 УК РФ). Согласно Уголовному кодексу РФ, виновные по этим статьям могут быть лишены свободы на срок до 12 лет.

Бегуны во время соревнований по легкой атлетике
Фото Global Look Press

Что известно о подозреваемом

Если данные СМИ верны и подозреваемым действительно является Дротик, то о нем стоит рассказать отдельно.

Это не рядовой тренер по легкой атлетике — за 30 лет работы специалист воспитал множество известных спортсменов, в том числе участницу Олимпийских игр 2008 года Юлию Гущину (была лишена золота в эстафете 4?100 метров из-за дисквалификации российской команды после обнаружения допинга в пробах Юлии Чермошанской).

В 2022 году в гости к Дротику приезжал известный блогер Виктор Кравченко. Он снимал передачу об условиях, в которых работает тренер по легкой атлетике, и остался в ужасе — подготовительная база выглядела действительно печально.

Также Дротик поделился тем, что зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц. По его словам, на момент съемки передачи у него были долги на 1,5 миллиона рублей. После выхода выпуска неравнодушные собрали тренеру почти 2 миллиона. Дротик позднее рассказал, что рассчитался по долгам, вылечил зубы и даже запланировал ремонт.

В спорте — борьба с насилием

Примечательно, что на фоне появления этой печальной новости министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выступил с заявлением на похожую тему. На селекторном совещании чиновник заявил: «Когда тренер, который должен быть наставником, сам становится источником насилия, это не просто нарушение, это преступление. Спортивные секции должны стать пространством радости, дружбы и личного развития, а не местом, где ребенок испытывает страх. Мы обязаны создать систему, исключающую подобные явления, и при этом обеспечивать объективность и беспристрастность в разборе конфликтов».

СК&nbsp;возбудил уголовное дело по&nbsp;факту избиения гимнасток тренером во&nbsp;Владимире. Скандал с избиением гимнасток достиг федерального масштаба. Тренеру грозит до трех лет тюрьмы

Все это произошло на фоне многочисленных опубликованных в последнее время случаев насилия в детском и юношеском спорте. Так, инциденты с избиениями, унижениями и травлей недавно произошли в Набережных Челнах, Владимире, Новосибирске, Оренбурге и Калининграде.

Дегтярев потребовал от регионов усилить контроль за деятельностью тренеров, организовать системное обучение персонала навыкам работы с детьми и предотвращения конфликтов, а также наладить взаимодействие с надзорными органами для соблюдения всех норм безопасности.

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