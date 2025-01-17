В Волгодонске задержали тренера по подозрению в совращении девочек. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

А три года назад ему собирали деньги на покрытие долгов.

В Ростовской области взяли под стражу известного тренера по легкой атлетике, сообщает местное следственное управление Следственного комитета. Как уточняет Mash, речь идет о 62-летнем Владимире Дротике из Волгодонска, которого подозревают в совращении несовершеннолетних.

Предлагал «массаж» девочкам

Как сообщает СУ СК по Ростовской области в своих социальных сетях, житель Волгодонска совершал неправомерные действия в отношении сразу трех девочек: «По версии следствия, подозреваемый, являясь тренером в детском спортивном учреждении, под предлогом выполнения массажа приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц в свою квартиру, где совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности».

По данным издания «Блокнот-Волгодонск», жертвам было от 12 до 13 лет. Также сообщается, что одно из последних предполагаемых преступлений злоумышленник совершил в период с 5 по 11 января 2025 года.

На данный момент тренер задержан и заключен под стражу. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 3 ст. 134 УК РФ). Согласно Уголовному кодексу РФ, виновные по этим статьям могут быть лишены свободы на срок до 12 лет.

Фото Global Look Press

Что известно о подозреваемом

Если данные СМИ верны и подозреваемым действительно является Дротик, то о нем стоит рассказать отдельно.

Это не рядовой тренер по легкой атлетике — за 30 лет работы специалист воспитал множество известных спортсменов, в том числе участницу Олимпийских игр 2008 года Юлию Гущину (была лишена золота в эстафете 4?100 метров из-за дисквалификации российской команды после обнаружения допинга в пробах Юлии Чермошанской).

В 2022 году в гости к Дротику приезжал известный блогер Виктор Кравченко. Он снимал передачу об условиях, в которых работает тренер по легкой атлетике, и остался в ужасе — подготовительная база выглядела действительно печально.

Также Дротик поделился тем, что зарабатывает 20 тысяч рублей в месяц. По его словам, на момент съемки передачи у него были долги на 1,5 миллиона рублей. После выхода выпуска неравнодушные собрали тренеру почти 2 миллиона. Дротик позднее рассказал, что рассчитался по долгам, вылечил зубы и даже запланировал ремонт.

В спорте — борьба с насилием

Примечательно, что на фоне появления этой печальной новости министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выступил с заявлением на похожую тему. На селекторном совещании чиновник заявил: «Когда тренер, который должен быть наставником, сам становится источником насилия, это не просто нарушение, это преступление. Спортивные секции должны стать пространством радости, дружбы и личного развития, а не местом, где ребенок испытывает страх. Мы обязаны создать систему, исключающую подобные явления, и при этом обеспечивать объективность и беспристрастность в разборе конфликтов».

Все это произошло на фоне многочисленных опубликованных в последнее время случаев насилия в детском и юношеском спорте. Так, инциденты с избиениями, унижениями и травлей недавно произошли в Набережных Челнах, Владимире, Новосибирске, Оренбурге и Калининграде.

Дегтярев потребовал от регионов усилить контроль за деятельностью тренеров, организовать системное обучение персонала навыкам работы с детьми и предотвращения конфликтов, а также наладить взаимодействие с надзорными органами для соблюдения всех норм безопасности.