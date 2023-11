История Виктории Бекхэм: группа Spice Girls и большая семья с легендой футбола

Виктория и Дэвид Бекхэм в браке почти четверть века.

Виктория Бекхэм

Дата рождения: 17 апреля 1974?года

Место рождения: Харлоу (Великобритания)

Рост: 163 см. Вес: 45 кг

Начало карьеры: 1994 год

Детство и юность Виктории Бекхэм

Виктория родилась 17 апреля 1974 года в Харлоу (Великобритания). Ее отец Энтони Адамс работал инженером, а потом стал бизнесменом. Мать Жаклин Адамс была домохозяйкой. У Виктории также есть брат Кристиан и сестра Луиза.

Семья жила хорошо, и девочка выделялась среди сверстников, из-за чего у нее возникли проблемы с тем, чтобы завести друзей. Отец возил ее в школу на Rolls-Royce, но останавливался далеко от учебного заведения, чтобы не давать лишних поводов для насмешек со стороны одноклассников.

Виктория занималась балетом. Однажды она посетила театр, где проходил мюзикл Fame («Слава»). Девушке так понравились игра актеров и аплодисменты зрителей, что у нее появилась мечта стать популярной. Ради этого она попросила родителей перевести ее в театральную школу Jason Theatre School. Здесь Адамс изучала сценическое мастерство и эстрадный вокал. Позже она была студенткой Laine Theatre Arts на отделении танцев и моделирования. Параллельно Виктория пела в группе Persuasion («Убеждение»).

Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Виктории Бекхэм

В 1994 году Виктория прочла в газете The Stage объявление о наборе в новую женскую поп-группу. Девушка сразу же записалась на кастинг. К своему удивлению, она легко его прошла и была утверждена в окончательный состав. Правда, тогда планировалось, что коллектив будет носить название Touch («Прикосновение»), только потом его переименовали в Spice Girls (девушки группы получили прозвище Перчинки).

В состав группы также вошли Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. За уникальный стиль и яркий макияж Викторию прозвали Posh Spice (Шикарная Перчинка). В 1996 году вышел первый трек группы под названием Wannabe («Хочешь быть») — и он стал хитом. Пластинка разошлась тиражом 20 миллионов копий, а Spice Girls превратились в самую популярную женскую группу во всем мире. Среди хитов группы также можно выделить Say You'll Be There («Скажи, что будешь рядом», 1996), Mama («Мама», 1996), Spice Up Your Life («Добавь остроты в свою жизнь», 1997), Viva Forever («Живи вечно», 1997).

Spice Girls распались на пике популярность в 2001 году. Виктория начала сольную карьеру. Певица выпустила несколько синглов, который вошли в альбом Victoria Beckham, часть из них долго удерживались в топах чартов. Например, треки A Mind Of Its Own («Свое мнение», 2001) и Not Such An Innocent Girl («Не такая уж невинная девушка», 2001). Но с коммерческой точки альбом не окупился. Девушка планировала исправить ситуацию презентацией новой пластинки Open Your Eyes («Открой свои глаза»), но из-за беременности отменила выход диска. В 2004-м она приняла решение завершить карьеру.

Группа Spice Girls (Виктория первая слева). Фото Global Look Press

Карьера дизайнера Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм всегда считалась иконой стиля. Ее стрижки копируют до сих пор, а глянцевые журналы часто ставят ее на обложки. Именно она научила Дэвида Бекхэма модно одеваться, сделав из него пример для многих мужчин.

В 2001 году Виктория впервые стала моделью на Неделе моды в Лондоне, это было на показе Maria Grachvogel. Она была лицом таких брендов, как Dolce and Gabbana, Rocawear и Marc Jacobs. Но ей хотелось большего.

В 2004-м девушка подписала контракт с брендом по пошиву джинсов Rock&Republic на создание лимитированной коллекции. Позже она выпустила свою собственную линию DVB — аббревиатура включила имя и фамилию Дэвида Бекхэма. Виктория под этой маркой запустила в продажу женский и мужской парфюм, косметику.

В 2008-м Бекхэм решила создать новый бренд Victoria Beckham по выпуску одежды, сумок и аксессуаров, украшений и парфюма. В том же году Виктория представила свою коллекцию вечерних платьев на Неделе моды в Нью-Йорке.

Девушка написала книгу «Еще полдюйма безупречного стиля. От прически до каблуков». В ней она рассказала, как правильно пользоваться своими природными данными. Некоторые журналы назвали бестселлер «новой библией моды». Также Виктория была членом жюри легендарной программы «Подиум».

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Знакомство и личная жизнь Виктории и Дэвида Бекхэм

Виктория замужем за бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвидом Бекхэмом с 1999 года.

История знакомства солистки Spice Girls и футболиста словно взята из книги. В 1996 году звезда «Манчестер Юнайтед» готовился со сборной Англии к матчу с Грузией в отборочном турнире чемпионата мира-1998, а в гостиничном номере, который Дэвид делил с Гари Невиллом, по телевизору показывали клип Spice Girls. Уже тогда Бекхэму приглянулась яркая брюнетка — и он уверенно заявил своему товарищу, что женится на девушке.

Перед Рождеством вышел новый выпуск журнала 90 minutes, на обложке девушки из Spice Girls красовались в футболках своих любимых клубов. Но так как Виктория не была поклонницей какой-то команды, то совершенно случайно выбрала джерси «МЮ» с фамилией Бекхэма. Тогда игрок решил, что он ей нравится тоже.

Однако когда ему выпал шанс познакомится лично — в 1997-м девушка пришла на игру «МЮ», — футболист застеснялся и не смог с ней заговорить. После этого Дэвид долго себя корил за нерешительность. Вскоре после очередной игры в раздевалке начали обсуждать, что на матч пришли две солистки из популярной группы, одна из которых как раз Posh Spice. Бекхэм понял, что этот шанс упустить нельзя, и предложил Виктории поужинать вместе. Девушка отказалась, так как ей нужно было улетать на гастроли, зато оставила ему свой номер телефона на билете на поезд. Семья до сих пор его хранит.

Завязался бурный роман, вскоре влюбленные решили пожениться и с тех пор не расставались. В период подготовки к свадьбе девушка узнала, что беременна: за четыре месяца до церемонии бракосочетания она родила первенца, мальчика назвали Бруклин Джозеф. Праздник прошел 4 июля 1999 года в древнем ирландском замке Латтрелстоун.

Яркая пара не сходила с обложек СМИ и купалась в славе, но это же пошло ей во вред. В 2000-м Бекхэмы стали целью злоумышленников, которые хотели похитить Викторию и новорожденного ребенка, из-за чего семье пришлось на некоторые время соблюдать особые меры предосторожности. Детективы Скотланд-Ярда из-за поступающих угроз приняли решение перевезти семью в другое место и сорвали планы преступников. В 2002 году в семье родился второй наследник, ему дали имя Ромео Джеймс.

Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

В 2003-м Бекхэм получил предложение от мадридского «Реала». Изначально в Испанию полузащитник поехал один — и это стало роковой ошибкой. Пара пережила кризис, который чуть не закончился разводом. Футболист закрутил роман с Ребеккой Лус, персональным ассистентом игрока. Именно она помогла ему скрасить одиночество в стране, где у Дэвида не было знакомых.

«Это был самый трудный период для нас. Потому что казалось, что мир настроен против нас. В том-то и дело, что мы были друг против друга, если быть до конца честными. До Мадрида иногда казалось, что мы против всех, но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга. Но, когда муж жил в Испании, у нас еще и отсутствовало чувство, что мы есть друг у друга. И это печально. Я даже не могу передать, как это было тяжело и как это повлияло на меня», — призналась Виктория в документальном фильме Netflix.

Дэвид и Виктория смогли разрешить ситуацию, девушка вместе с двумя сыновьями переехала в Мадрид. В 2005 году певица подарила супругу третьего ребенка — Круза Дэвида. Долгожданная девочка появилась в семье в 2011-м — ее назвали Харпер Севен.

Бруклин, Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Доходы и недвижимость Виктории Бекхэм

Издание Daily Mail подсчитало, что ежегодно Виктория Бекхэм зарабатывает около 10 миллионов долларов. Эта сумма складывается из ее личного дохода и совместных проектов с супругом.

Звездная пара владеет совместным бизнесом: компанией Beckham Brand Ltd. Дэвид выделил долю от дохода на личный бизнес Виктории — линию одежды Victoria Beckham. Правда, много лет компания несла убытки.

Доход экс-певица Spice Girls получает в том числе от музыкальной карьеры, несмотря на то что уже давно не выходит на сцену. Виктория имеет процент от продаж альбомов. Также она зарабатывает на рекламе в социальных сетях.

Общие доходы пары позволяют им покупать недвижимость по всему миру. Главный дом — особняк в английском районе Котсуолдс, рядом с Чиппинг-Нортоном. Покупка была осуществлена в 2016 году, сумма сделки составила 7 миллионов евро. По соседству живут члены королевской семьи, актер Джордж Клуни и супермодель Кейт Мосс. На территории есть бассейн, сад, футбольное поле, гараж. В доме оборудовали сауну, погреб, где больше 7 тысяч бутылок с напитками, тренажерный зал с отдельными залами для йоги, с беговой дорожкой. В особняке предусмотрена комната для занятий музыкой с пианино. Бекхэмы увлекаются пчеловодством и выращивают овощи.

После того как Дэвид стал совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», семья много времени проводит в Северной Америке. В 2019-м супруги решили приобрести пентхаус в One Thousand Museum на берегу океана. Роскошная жилплощадь обошлась им в 24 миллиона долларов. Апартаменты звездной пары занимают весь 62-й этаж. Здесь есть пять спален, семь ванных и гостиная.

Бекхэмы также владеют в США роскошным дворцом, который расположен в Лос-Анджелесе и был построен в XX веке. В особняке 123 комнаты, на территории есть бассейн, спортивная площадка, гаражи и парковка. Перед входом расположен огромный фонтан с подсветкой.

Также Бекхэмы купили двухэтажную виллу с панорамными окнами в Малибу. Внутри — огромная гостиная, обеденная зона и кухня. Второй этаж полностью состоит из спален (их семь) и ванных комнат (их девять).

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото Global Look Press

Виктория Бекхэм сейчас

Сейчас Виктория продолжает активно развивать свои бизнес-проекты. В ноябре 2023 года она появилась на обложке французского Vogue. В интервью изданию Бекхэм рассказала, что спустя 15 лет ее бренд одежды Victoria Beckham и косметическая марка Victoria Beckham Beauty наконец-то стали приносить прибыль.

В 2023 году вышел документальный фильм «Бекхэмы» на Netflix. Дэвид и Виктория откровенно рассказали о своей семье, как пережили измены и были на грани развода. Откровенные признания до сих пор обсуждают в СМИ.