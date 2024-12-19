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19 декабря, 22:50

Влад А4 Бумага: чем известен и почему популярен блогер, задавший вопрос о замедлении YouTube

Блогер Влад Бумага задал вопрос Президенту РФ Владимиру Путину о замедлении YouTube
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Влад А4.
Фото Андрей Эрштрем, Известия
Влад А4.
Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети
Влад А4.
Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети
Влад А4.
Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети
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Путь подростка из Минска до «Бриллиантовой кнопки» YouTube.

Владислав Бумага (Влад А4)
Дата рождения: 5 июня 1996 года
Место рождения: Минск (Белоруссия)
Гражданство: Республика Беларусь
Место проживания: Москва (Россия)
Деятельность: блогер, инфлюенсер, бизнесмен

Детство и юность Влада Бумаги

Влад Бумага родился 5 июня 1996 года в Минске (Белоруссия) в семье школьной учительницы и инженера-строителя. У блогера есть младший брат Глеб. Бумага — настоящая фамилия. В детстве из-за нее мальчик комплексовал, но с возрастом принял ее.

В семь лет Влад посещал спортивную школу «Юность» и учился играть в хоккей. Подросток был нападающим юношеского резерва флагмана белорусского хоккея — минского «Динамо». Также блогер год играл в Чехии. В возрасте 16 лет получил серьезную травму, из-за чего пришлось закончить со спортом.

«Выступал нападающим за «Юность» и «Динамо», минские клубы, команды из ребят 1996 года рождения. Хоккей вообще крутой. Своего ребенка точно отдал бы заниматься. Это команда, это ребята, это общение, это дисциплина и какая-то школа жизни. Тем более мы покатались по стране. Я малым много чего повидал», — рассказывал Бумага в интервью Onliner.by.

Влад А4.
Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети

Блог и канал Влада Бумаги

Влад Бумага интересовался созданием видеоконтента, как и многие его сверстники. Он принял решение завести собственный канал на YouTube, которому дал название А4 (популярный формат бумаги). Первый ролик парень опубликовал зимой 2014 года. В видео начинающий блогер показывал фокусы с деньгами, но не нашел отклика у зрителей.

Бумага искал другие форматы и начал снимать ролики про видеоигры и школьные приколы. Параллельно парень изучал видеокурсы по работе алгоритмов YouTube и приобрел хорошую камеру. Серьезного роста канала он добился в декабре 2016 года после выхода ролика «24 часа в батутном центре». Тогда число подписчиков выросло с 200 тысяч до миллиона.

Влад сосредоточился на новом направлении — челленджах и создании контента с направленностью на детскую аудиторию. Например, провел ночь в закрытом аквапарке и 24 часа говорил «да» младшему брату. Параллельно блогер записывал пародии на известные песни разных исполнителей.

В 2019 году Бумага стал обладателем «Бриллиантовой кнопки» YouTube за 10 миллионов подписчиков. Осенью 2021 года на несколько месяцев перестал публиковать контент на канале, а поклонники строили догадки о причинах исчезновения Влада. В середине декабря 2024-го на А4 подписано более 71,5 миллиона.

Популярность на YouTube позволила Бумаге попробовать себя в других сферах и заняться бизнесом сразу в нескольких направлениях. Он запустил линейку чипсов и сладких напитков, открыл пиццерию и ряд развлекательных объектов. Инфлюенсер также стал появляться в рекламе фастфуда и не только.

Личная жизнь Влада Бумаги

С 2017 года Влад Бумага состоит в отношениях с белорусским видеоблогером Юлией Годуновой. Девушка на своем канале рассказывает о путешествиях, косметике и моде.

В 2024-м у Влада и Юлии родилась дочь, которую назвали Оливией. «2024-й — Год семьи, приказ выполнил», — написал в своих социальных сетях блогер.

Влад А4.
Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети

Влад Бумага и «Динамо»

Влад Бумага — болельщик «Динамо», так как в детстве все его друзья болели за бело-голубых. Блогер поддерживал минский, а впоследствии — московский клуб.

«По детству, в школе, еще была какая-то футбольная движуха, хоть и минимальная. На районе болели за «Динамо». У меня одноклассник был прямо фанатом. Так получилось, что я входил в его тусовку. Правда, не пробивал выезды, просто был в движении», — рассказывал блогер.

После переезда в Москву Влад просто приходил поддерживать футбольное «Динамо» на трибуны, а затем стал сотрудничать с клубом. Сначала А4 пригласили сняться в проекте, посвященном 100-летию бело-голубых. Влада Бумагу сделали амбассадором команды, чтобы подтянуть молодежную и детскую аудитории на трибуны. Он принимает участие в различных динамовских активностях: акциях, рекламных кампаниях и автограф-сессиях.

По данным «Динамо», после начала сотрудничества с инфлюенсером продажи детских билетов выросли на 74 процента. Также А4 выпустил на своем канале несколько роликов о бело-голубых, которые собрали более 35 миллионов просмотров.

В 2024 году Влад А4 и «Динамо» выпустили совместную линейку одежды. Худи, футболки и канцелярию можно приобрести в фан-шопе клуба.

Влад А4. Влад Бумага: хоккей, любовь к «Динамо», бриллиантовая кнопка YouTube

Скандалы с Владом Бумагой

В 2021 году Влад Бумага попал в скандал. Популярные американские блогеры MrBeast и JustDustin обвинили белоруса в плагиате. В частности, в копировании обложек и идей для роликов без одобрения авторов. Действительно, некоторые темы А4 повторяли вышедшие ранее челленджи и другие проекты всемирно известных блогеров.

В 2024-м YouTube-блогера разыскивали российские приставы. После переезда в ОАЭ у Бумаги остались неоплаченные штрафы в размере 3500 рублей за превышение скорости и неоплаченную парковку. Также у Влада был долг — 278 тысяч рублей перед налоговой службой.

Влад А4.
Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети

Вопрос о замедлении YouTube

Во время итоговой пресс-конференции и прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года А4 стал одним из участников мероприятия в Гостинном Дворе и задал вопрос о замедлении YouTube в России. Инфлюенсер выразил обеспокоенность как автор канала с 80 миллионами подписчиков (именно такую цифру назвал он сам).

Путин уточнил у Бумаги, настоящая ли у него фамилия, а также поздравил с набранной аудиторией за счет создания интересного ей контента. «Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей», — заметил при этом глава государства. Президент рассказал, что Google принял решение о сокращении финансирования и поставок оборудования на свои дочерние предприятия в нашей стране после санкций. Также Путин подчеркнул, что YouTube и Google не соблюдают российские законы.

Социальные сети Влада Бумаги

* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

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