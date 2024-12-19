Влад А4 Бумага: чем известен и почему популярен блогер, задавший вопрос о замедлении YouTube

Путь подростка из Минска до «Бриллиантовой кнопки» YouTube.

Владислав Бумага (Влад А4)

Дата рождения: 5 июня 1996 года

Место рождения: Минск (Белоруссия)

Гражданство: Республика Беларусь

Место проживания: Москва (Россия)

Деятельность: блогер, инфлюенсер, бизнесмен

Детство и юность Влада Бумаги

Влад Бумага родился 5 июня 1996 года в Минске (Белоруссия) в семье школьной учительницы и инженера-строителя. У блогера есть младший брат Глеб. Бумага — настоящая фамилия. В детстве из-за нее мальчик комплексовал, но с возрастом принял ее.

В семь лет Влад посещал спортивную школу «Юность» и учился играть в хоккей. Подросток был нападающим юношеского резерва флагмана белорусского хоккея — минского «Динамо». Также блогер год играл в Чехии. В возрасте 16 лет получил серьезную травму, из-за чего пришлось закончить со спортом.

«Выступал нападающим за «Юность» и «Динамо», минские клубы, команды из ребят 1996 года рождения. Хоккей вообще крутой. Своего ребенка точно отдал бы заниматься. Это команда, это ребята, это общение, это дисциплина и какая-то школа жизни. Тем более мы покатались по стране. Я малым много чего повидал», — рассказывал Бумага в интервью Onliner.by.

Влад А4. Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети

Блог и канал Влада Бумаги

Влад Бумага интересовался созданием видеоконтента, как и многие его сверстники. Он принял решение завести собственный канал на YouTube, которому дал название А4 (популярный формат бумаги). Первый ролик парень опубликовал зимой 2014 года. В видео начинающий блогер показывал фокусы с деньгами, но не нашел отклика у зрителей.

Бумага искал другие форматы и начал снимать ролики про видеоигры и школьные приколы. Параллельно парень изучал видеокурсы по работе алгоритмов YouTube и приобрел хорошую камеру. Серьезного роста канала он добился в декабре 2016 года после выхода ролика «24 часа в батутном центре». Тогда число подписчиков выросло с 200 тысяч до миллиона.

Влад сосредоточился на новом направлении — челленджах и создании контента с направленностью на детскую аудиторию. Например, провел ночь в закрытом аквапарке и 24 часа говорил «да» младшему брату. Параллельно блогер записывал пародии на известные песни разных исполнителей.

В 2019 году Бумага стал обладателем «Бриллиантовой кнопки» YouTube за 10 миллионов подписчиков. Осенью 2021 года на несколько месяцев перестал публиковать контент на канале, а поклонники строили догадки о причинах исчезновения Влада. В середине декабря 2024-го на А4 подписано более 71,5 миллиона.

Популярность на YouTube позволила Бумаге попробовать себя в других сферах и заняться бизнесом сразу в нескольких направлениях. Он запустил линейку чипсов и сладких напитков, открыл пиццерию и ряд развлекательных объектов. Инфлюенсер также стал появляться в рекламе фастфуда и не только.

Личная жизнь Влада Бумаги

С 2017 года Влад Бумага состоит в отношениях с белорусским видеоблогером Юлией Годуновой. Девушка на своем канале рассказывает о путешествиях, косметике и моде.

В 2024-м у Влада и Юлии родилась дочь, которую назвали Оливией. «2024-й — Год семьи, приказ выполнил», — написал в своих социальных сетях блогер.

Влад А4. Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети

Влад Бумага и «Динамо»

Влад Бумага — болельщик «Динамо», так как в детстве все его друзья болели за бело-голубых. Блогер поддерживал минский, а впоследствии — московский клуб.

«По детству, в школе, еще была какая-то футбольная движуха, хоть и минимальная. На районе болели за «Динамо». У меня одноклассник был прямо фанатом. Так получилось, что я входил в его тусовку. Правда, не пробивал выезды, просто был в движении», — рассказывал блогер.

После переезда в Москву Влад просто приходил поддерживать футбольное «Динамо» на трибуны, а затем стал сотрудничать с клубом. Сначала А4 пригласили сняться в проекте, посвященном 100-летию бело-голубых. Влада Бумагу сделали амбассадором команды, чтобы подтянуть молодежную и детскую аудитории на трибуны. Он принимает участие в различных динамовских активностях: акциях, рекламных кампаниях и автограф-сессиях.

По данным «Динамо», после начала сотрудничества с инфлюенсером продажи детских билетов выросли на 74 процента. Также А4 выпустил на своем канале несколько роликов о бело-голубых, которые собрали более 35 миллионов просмотров.

В 2024 году Влад А4 и «Динамо» выпустили совместную линейку одежды. Худи, футболки и канцелярию можно приобрести в фан-шопе клуба.

Скандалы с Владом Бумагой

В 2021 году Влад Бумага попал в скандал. Популярные американские блогеры MrBeast и JustDustin обвинили белоруса в плагиате. В частности, в копировании обложек и идей для роликов без одобрения авторов. Действительно, некоторые темы А4 повторяли вышедшие ранее челленджи и другие проекты всемирно известных блогеров.

В 2024-м YouTube-блогера разыскивали российские приставы. После переезда в ОАЭ у Бумаги остались неоплаченные штрафы в размере 3500 рублей за превышение скорости и неоплаченную парковку. Также у Влада был долг — 278 тысяч рублей перед налоговой службой.

Влад А4. Фото Личный аккаунт Влада А4, соцсети

Вопрос о замедлении YouTube

Во время итоговой пресс-конференции и прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года А4 стал одним из участников мероприятия в Гостинном Дворе и задал вопрос о замедлении YouTube в России. Инфлюенсер выразил обеспокоенность как автор канала с 80 миллионами подписчиков (именно такую цифру назвал он сам).

Путин уточнил у Бумаги, настоящая ли у него фамилия, а также поздравил с набранной аудиторией за счет создания интересного ей контента. «Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей», — заметил при этом глава государства. Президент рассказал, что Google принял решение о сокращении финансирования и поставок оборудования на свои дочерние предприятия в нашей стране после санкций. Также Путин подчеркнул, что YouTube и Google не соблюдают российские законы.

Социальные сети Влада Бумаги

* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)