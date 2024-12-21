Браслет Cartier, свадьба и Большой театр: лавстори футболиста Карапузова и балерины Дьячковой

История любви российского полузащитника и выпускницы Московской государственной академии хореографии.

История любви Карапузова и Дьячковой

Футболист Владислав Карапузов и балерина Полина Дьячкова вместе уже много лет. Молодые люди познакомились весной 2018 года. С тех пор пара неразлучна. Первый год влюбленные не афишировали свои отношения. Только летом 2019-го девушка начала публиковать совместные фото. После окончания сезона-2018/19 Владислав и Полина отправились на летний отдых в Турцию.

Карапузов покорил Дьячкову красивыми ухаживаниями и дорогими подарками. Например, на один из дней рождения футболист подарил избраннице браслет Cartier коллекции «Juste un Clou» из желтого золота.

Девушка, в свою очередь, поддерживает возлюбленного на трибунах во время матчей. Когда они встретились, полузащитник играл в Москве — сперва в «Казанке» (бывший фарм-клуб «Локомотива»), затем в системе «Динамо». После этого была аренда в «Тамбов», а в 2023 году футболист заключил контракт с «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Дьячкова стойко переносит и переезды, и долгие разлуки с футболистом из-за сборов или карантина. Например, летом 2020 года во время пандемии коронавируса работавший главным тренером «Динамо» Кирилл Новиков закрыл игроков на базе до конца сезона. Влюбленным приходилось общаться исключительно по телефону.

Владислав Карапузов и Полина Дьячкова. Фото соцсети

«Когда Кирилл Александрович позвал меня в основу, спросил, готов ли я прожить это время в закрытом режиме. Я сказал: «Конечно, готов». И уже сижу тут второй месяц. Мне нормально — тренируюсь и отдыхаю. Сложнее тем, у кого есть семьи, дети. С девушкой пока общаемся по телефону — созваниваемся и переписываемся. Она понимает, что сейчас такое время, когда никак иначе нельзя. Раз сказали, что так надо, значит, так надо. Хотя скучаю и по девушке, и по родителям. Но такие времена», — говорил футболист в интервью пресс-службе «Динамо» летом 2020-го.

В 2022 году пара завела собаку породы французский бульдог, которого назвали Киран. Владислав и Полина любят путешествовать. Они побывали во многих странах, среди них Турция, Бали, Испания, Грузия, Доминиканская Республика, Индонезия, ОАЭ, Таиланд.

Перед футбольным сезоном-2024/25 балерина приняла участие в презентации эксклюзивной формы «Пари НН». Дьячкова фотографировалась в майке с фамилией Карапузов. В своих социальных сетях девушка подписала фото: «Ну что, меняем фамилию получается». Таким образом она намекнула, что в скором времени молодые люди поженятся.

Владислав Карапузов и Полина Дьячкова. Фото соцсети

Предложение и свадьба Карапузова и Дьячковой

Карапузов сделал предложение своей возлюбленной в сентябре 2023 года. Футболист преподнес кольцо с бриллиантом внушительного размера.

Несмотря на то что пара уже давно вместе, для Дьячковой предложение стало настоящим сюрпризом. «Несколько дней как я невеста... пока в шоке», — написала пост балерина, сопроводив его серией снимков с кольцом. Со свадьбой молодые люди спешить не стали и отправились в ЗАГС только через год. В начале декабря 2024-го Полина закатила девичник в Санкт-Петербурге.

Карапузов и Дьячкова поженились 12 декабря. Об этом стало известно благодаря посту на странице «Пари НН». «Поздравляем нашего полузащитника и его избранницу Полину с днем свадьбы и желаем паре взаимопонимания и гармонии в семейной жизни!» — написала пресс-служба футбольного клуба.

После этого Дьячкова выложила рилс с десятью свадебными платьями, из которых она выбирала «то самое» на торжество. В итоге ее выбор пал на платье классического фасона с корсетом и юбкой в пол. Для празднования в ресторане невеста сменила наряд на платье-мини формы тюльпан. Жених был в смокинге с бабочкой.

Владислав Карапузов и Полина Дьячкова. Фото соцсети

Где живут Карапузов и Дьячкова?

Карапузов владеет квартирой в Москве. Также в 2024 году Дьячкова в своих соцсетях опубликовала фото из новостройки. Очевидно, что молодая семья обзавелась еще одной недвижимостью. Однако неизвестно, это квартира или дом. В Нижнем Новгороде футболист и балерина живут в съемной квартире.

«Очень нравится город, нашел съемную квартиру. Все очень близко, красивый центр. В Нижнем Новгороде очень комфортно жить», — рассказывал Карапузов в интервью «Матч ТВ».

Полина Дьячкова. Фото соцсети

Кто такая Полина Дьячкова?

Полина Дьячкова — выпускница Московской государственной академии хореографии. За время профессиональной карьеры балерина объездила с гастролями полмира. Она танцевала в Англии, Бельгии, Венгрии, Польше, Литве, Латвии и не только. Девушка выходила на сцены Большого театра, Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, Оперного театра Манчестера, Ла Монне и других известных площадок.

Дьячкова была задействована в таких постановках, как «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Баядерка» и «Шопениана». Полина — лауреат ряда российских и международных конкурсов.

В 2019 году девушка ушла из балета. Этому виду сценического искусства Дьячкова посвятила 12 лет жизни. Сейчас Полина сосредоточена на поддержке своего мужа.