«Говорил, что убьет, если не буду с ним». Волейболистка-красавица сбежала от бывшего любовника

Спортсменка из Казахстана Татьяна Демьянова переживает последствия токсичных отношений и покоряет социальные сети.

Одна из самых популярных волейболисток мира стала известной совсем не благодаря своим достижения на площадке. Татьяна Демьянова из Казахстана сделала ставку на свою яркую внешность и шикарные формы. Она активно публикует горячие фотографии в социальных сетях — и это приносит результат. Но у всего этого есть обратная сторона. Спортсменке даже приходится применять силу, чтобы избавиться от назойливого внимания. Также в ее жизни были абьюзивные отношения. Но сейчас самое главное для Татьяны — это семья.

Татьяна Демьянова. Фото Соцсети

Спорт

Волейбол начался в жизни Демьяновой с девяти лет — после того как она в пятом классе переехала с семьей в Костанай. В спорт ее привела мама, которая является тренером по волейболу. Татьяна на скрыва: первые годы совместной работы были непростыми. «Конечно, три года так продолжалось. Не понимаю, как она справилась со мной. Сейчас я благодарна ей, но тогда за мной даже специально второй тренер заезжал перед тренировками — наверное, видел, что есть потенциал, и поэтому так возился», — сказала Демьянова Vesti.kz

Спортсменка занималась волейболом с большим энтузиазмом. А свою первую игру Татьяна запомнила на всю жизнь. «Первые соревнования никогда не забудутся. Но больше всего запомнились Молодежные игры в Актюбинске. Мы в первый раз выиграли в таком крупном турнире. Нашим главным соперником была «Астана». Очень ярко вспоминается момент нашей победы: шла пятая партия, наша очередь подавать. Соперники стояли на задней линии и просто не успели увернуться от мяча. Он коснулся спины игрока, вышел в аут, и мы получили последнее, решающее очко. Они расплакались от разочарования, а мы — от счастья», — поделилась Демьянова.

При этом спортсменка уточняет: волейбол не самое главное в ее жизни. Она готова уйти из спорта, когда встретит мужчину, с которым захочет создать семью. «Я не говорю, что волейбол — это вся моя жизнь. Я могу завершить карьеру, если найду своего мужчину и выйду замуж. Тогда я перестану играть, потому что здоровье важнее. В спортивном плане я, конечно, хотела бы попасть на чемпионат мира, хотя это труднодостижимо», — отметила Татьяна.

Фото Соцсети

Увлечения

Помимо волейбола, в жизни Демьяновой есть и другие виды спорта. В частности, бокс. И девушка время от времени вынуждена применять свои навыки на практике — во избежание назойливого внимания со стороны мужчин. «Вырубала ли я кого-нибудь на улице? Да, и не раз. Месяца два назад у меня был случай, довольно типичный, в клубе. Подошли познакомиться, объясняешь один раз, второй, уже придумываешь — наденешь кольцо на палец, но все равно продолжается. Пришлось объяснить по-другому», — рассказала Татьяна.

Но боксом спортсменка занимается не только в целях самообороны — ей просто нравится. «Когда пришла на первую тренировку, думала, что больше не буду заниматься — тренировки сложные, больше на выносливость. Тренер меня гонял, сразу поставил удар и потом сказал, что я, наверное, больше не приду. Он меня зацепил этим, взял «на слабо». Но я продолжила ходить, сейчас уже не так часто, но периодически бывает», — добавила Демьянова.

Девушка также любит фотографироваться. Она часто участвует в фотосессиях и ей очень нравится делится снимками в социальных сетях. Волейболистке даже удается заработать на таком контенте. «Зарабатываю ли я в социальных сетях? Да, там есть реклама. Сопоставимо ли это с тем, что я получаю как спортсменка? По-разному бывает. Когда-то меньше, когда-то больше. Я отказываюсь от пошлой рекламы. То, что мне не нравится, в плане текста или в других аспектах. То есть, условно, я не буду рекламировать какое-либо заведение, если я сама туда не собираюсь и меня оно не впечатлило. В целом у меня не так много времени на это, в 80 процентах случаев я отказываюсь от предложений по рекламе», — рассказала волейболистка.

Демьянова принимала участие в фотосессии для мужского журнала MAXIM. И не против, если ей когда-нибудь предложат сняться для Playboy.

Фото Соцсети

Беда

Первое время Татьяна стеснялась своей популярности. Но впоследствии свыклась и нормально относится к своей славе в качестве секс-символа. «Поначалу я стеснялась быть заметной, да и девочки не все понимали, но со временем привыкли. Я даже начала чувствовать какую-то гордость. Почему бы и нет? Я, можно сказать, такая одна на миллион. Спасибо родителям, что подарили мне длинные ноги и яркую внешность. В данный момент я безумно горжусь этим статусом», — заявила Демьянова.

Но не все гладко в жизни волейболистки. Ей пришлось пережить опыт нездоровых отношений, в которых партнер пытался ею манипулировать. «Я была с человеком, который каждый день клялся мне в любви, пытался покончить собой. Каждый раз давил на жалость, и я, дура, жалела и прощала. Каждый раз надеясь на то, что человек исправится и уберет все дерьмо, что сидит у него внутри. Но нет, оно было, есть и будет», — поделилась спортсменка в социальных сетях.

При этом бывший молодой человек угрожал Татьяне. Волейболистке даже пришлось сменить место жительства — ради личной безопасности. И спортсменка не скрывает: это был тяжелый момент для нее. «Чтобы вы понимали, на данный момент он пишет о том, что если я не его, то не буду ничья... Убьет, зарежет или обольет кислотой... Это вообще капец. Вы понимаете, что у него в голове?! Психически больной человек! Не представляете, насколько сейчас мне тяжело. Чтобы вы понимали, я сбежала из Костаная от него подальше. Маньяк, псих и клоун. Это самое тяжелое, что когда-либо происходило в моей жизни», — добавила волейболистка.

В настоящее время 26-летняя Демьянова с 2018 года защищает цвета клуба «Алматы», который выступает в Национальной лиге Казахстана. В прошлом сезоне эта команда финишировала на четвертом месте. В национальную сборную Татьяна пока не приглашалась.