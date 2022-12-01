«Говорил, что убьет, если не буду с ним». Волейболистка-красавица сбежала от бывшего любовника

1 декабря, 23:00
Одна из самых популярных волейболисток мира стала известной совсем не благодаря своим достижения на площадке. Татьяна Демьянова из Казахстана сделала ставку на свою яркую внешность и шикарные формы. Она активно публикует горячие фотографии в социальных сетях — и это приносит результат. Но у всего этого есть обратная сторона. Спортсменке даже приходится применять силу, чтобы избавиться от назойливого внимания. Также в ее жизни были абьюзивные отношения. Но сейчас самое главное для Татьяны — это семья.
Волейбол начался в жизни Демьяновой с девяти лет — после того как она в пятом классе переехала с семьей в Костанай. В спорт ее привела мама, которая является тренером по волейболу. Татьяна на скрыва: первые годы совместной работы были непростыми. «Конечно, три года так продолжалось. Не понимаю, как она справилась со мной. Сейчас я благодарна ей, но тогда за мной даже специально второй тренер заезжал перед тренировками — наверное, видел, что есть потенциал, и поэтому так возился», — сказала Демьянова Vesti.kz
Спортсменка занималась волейболом с большим энтузиазмом. А свою первую игру Татьяна запомнила на всю жизнь. «Первые соревнования никогда не забудутся. Но больше всего запомнились Молодежные игры в Актюбинске. Мы в первый раз выиграли в таком крупном турнире. Нашим главным соперником была «Астана». Очень ярко вспоминается момент нашей победы: шла пятая партия, наша очередь подавать. Соперники стояли на задней линии и просто не успели увернуться от мяча. Он коснулся спины игрока, вышел в аут, и мы получили последнее, решающее очко. Они расплакались от разочарования, а мы — от счастья», — поделилась Демьянова.
При этом спортсменка уточняет: волейбол не самое главное в ее жизни. Она готова уйти из спорта, когда встретит мужчину, с которым захочет создать семью. «Я не говорю, что волейбол — это вся моя жизнь. Я могу завершить карьеру, если найду своего мужчину и выйду замуж. Тогда я перестану играть, потому что здоровье важнее. В спортивном плане я, конечно, хотела бы попасть на чемпионат мира, хотя это труднодостижимо», — отметила Татьяна.
Помимо волейбола, в жизни Демьяновой есть и другие виды спорта. В частности, бокс. И девушка время от времени вынуждена применять свои навыки на практике — во избежание назойливого внимания со стороны мужчин. «Вырубала ли я кого-нибудь на улице? Да, и не раз. Месяца два назад у меня был случай, довольно типичный, в клубе. Подошли познакомиться, объясняешь один раз, второй, уже придумываешь — наденешь кольцо на палец, но все равно продолжается. Пришлось объяснить по-другому», — рассказала Татьяна.
Но боксом спортсменка занимается не только в целях самообороны — ей просто нравится. «Когда пришла на первую тренировку, думала, что больше не буду заниматься — тренировки сложные, больше на выносливость. Тренер меня гонял, сразу поставил удар и потом сказал, что я, наверное, больше не приду. Он меня зацепил этим, взял «на слабо». Но я продолжила ходить, сейчас уже не так часто, но периодически бывает», — добавила Демьянова.
Девушка также любит фотографироваться. Она часто участвует в фотосессиях и ей очень нравится делится снимками в социальных сетях. Волейболистке даже удается заработать на таком контенте. «Зарабатываю ли я в социальных сетях? Да, там есть реклама. Сопоставимо ли это с тем, что я получаю как спортсменка? По-разному бывает. Когда-то меньше, когда-то больше. Я отказываюсь от пошлой рекламы. То, что мне не нравится, в плане текста или в других аспектах. То есть, условно, я не буду рекламировать какое-либо заведение, если я сама туда не собираюсь и меня оно не впечатлило. В целом у меня не так много времени на это, в 80 процентах случаев я отказываюсь от предложений по рекламе», — рассказала волейболистка.
Демьянова принимала участие в фотосессии для мужского журнала MAXIM. И не против, если ей когда-нибудь предложат сняться для Playboy.
Первое время Татьяна стеснялась своей популярности. Но впоследствии свыклась и нормально относится к своей славе в качестве секс-символа. «Поначалу я стеснялась быть заметной, да и девочки не все понимали, но со временем привыкли. Я даже начала чувствовать какую-то гордость. Почему бы и нет? Я, можно сказать, такая одна на миллион. Спасибо родителям, что подарили мне длинные ноги и яркую внешность. В данный момент я безумно горжусь этим статусом», — заявила Демьянова.
Но не все гладко в жизни волейболистки. Ей пришлось пережить опыт нездоровых отношений, в которых партнер пытался ею манипулировать. «Я была с человеком, который каждый день клялся мне в любви, пытался покончить собой. Каждый раз давил на жалость, и я, дура, жалела и прощала. Каждый раз надеясь на то, что человек исправится и уберет все дерьмо, что сидит у него внутри. Но нет, оно было, есть и будет», — поделилась спортсменка в социальных сетях.
При этом бывший молодой человек угрожал Татьяне. Волейболистке даже пришлось сменить место жительства — ради личной безопасности. И спортсменка не скрывает: это был тяжелый момент для нее. «Чтобы вы понимали, на данный момент он пишет о том, что если я не его, то не буду ничья... Убьет, зарежет или обольет кислотой... Это вообще капец. Вы понимаете, что у него в голове?! Психически больной человек! Не представляете, насколько сейчас мне тяжело. Чтобы вы понимали, я сбежала из Костаная от него подальше. Маньяк, псих и клоун. Это самое тяжелое, что когда-либо происходило в моей жизни», — добавила волейболистка.
В настоящее время 26-летняя Демьянова с 2018 года защищает цвета клуба «Алматы», который выступает в Национальной лиге Казахстана. В прошлом сезоне эта команда финишировала на четвертом месте. В национальную сборную Татьяна пока не приглашалась.
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.30 П2 1.78
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.50 П2 2.85
|
-
-
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)