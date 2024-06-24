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Горячая итальянская ведущая вышла замуж за Кариуса. Ей приписывали роман со Златаном

Вратарь Лорис Кариус и телеведущая Дилетта Леотта поженились
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Дилетта Леотта и Лорис Кариус
Дилетта Леотта и Лорис Кариус.
Фото Mark Thompson, Getty Images
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Дилетта Леотта и голкипер «Ньюкасла» сыграли свадьбу.

Бывший вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус женился на итальянской телеведущей DAZN Дилетте Леотте. Торжественная церемония прошла 22 июня на крохотном острове Вулькано в 25 километрах от Сицилии. На мероприятии присутствовало 160 гостей, включая дочь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Элеонору.

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Леотта появилась на свадьбе в белом платье с длинной вуалью, на которой была вышита фраза: «Все, что я когда-либо хотела». Итальянка встречается с Кариусом с осени 2022 года. Молодожены посвятили свадьбу своей дочери Арии. В августе малышке исполнится год.

Итальянская телеведущая стримингового сервиса DAZN популярна не только на своей родине, но и во всем мире. Видеоролики с ней на YouTube собирают сотни тысяч просмотров, девушка рекламирует нижнее белье известного бренда Intimissimi, а также снимается в музыкальных клипах популярных исполнителей. Однако самой важной частью жизни Леотты является именно футбол.

Молодая мама освещает матчи серии А и Лиги чемпионов. Во время игр Леотта берет короткие комментарии у футболистов, а в выходные снимает интервью — в числе спикеров были Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Франческо Тотти, Криштиану Роналду и другие селебрити.

Леотта приобрела сумасшедшую популярность за последние несколько лет. В соцсетях у нее более 9 миллионов подписчиков. Многие коллеги по всему миру пытаются копировать ее образ милой девушки, которая сочетает это с отличным пониманием футбола. Иначе как бы она успевала успешно работать на ТВ, радио и записывать собственные подкасты?

Дилетта Леотта и Лорис Кариус
Фото Global Look Press

Соцсети и медиа долго гадали, с кем встречается итальянка. Дошло до того, что после одной из рекламных съемок Дилетты Леотты со Златаном Ибрагимовичем папарацци всерьез заговорили об их романе. Пару заметили в одном из миланских ресторанов. Однако девушка опровергала все слухи об отношениях со шведским форвардом. По ее словам, она никогда не стала бы встречаться с женатыми мужчинами.

В итоге избранником Леотты стал 31-летний Кариус. В конце июня у вратаря заканчивается контракт с «Ньюкаслом», где за два года он провел всего два матча. В английском клубе Лорис был третьим голкипером после Ника Поупа и Мартина Дубравки.

Карьера Кариуса посыпалась в пропасть после финала Лиги чемпионов 26 мая 2018 года. В матче с «Реалом» голкипер «Ливерпуля» допустил две грубейшие ошибки и попал под мощнейшую обструкцию болельщиков.

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«Тот матч меня многому научил, — говорил немец в интервью Bild. — У меня было сотрясение мозга после удара Рамоса, которое ограничило мое пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову».

После ошибок Кариуса в клубе на него больше не рассчитывали: он уезжал в аренды в «Бешикташ» и «Унион», а летом 2022-го расторг с «Ливерпулем» контракт.

Жена Кариуса уже заявила, что хочет, чтобы вратарь жил в Италии рядом с семьей, так как из Милана в Ньюкасл нет прямых рейсов.

Дилетта Леотта
Лорис Кариус
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