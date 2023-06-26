«Бьет кого-то не стулом». Мамаев зажег навоз на реалити-шоу и стал ледорубом

Бывший футболист сборной России ярко показал себя в новом шоу «Выжить в Дубае».

В воскресенье на канале ТНТ стартовало реалити-шоу «Выжить в Дубае». Участники поделены на две команды — звездную и народную. Они сражаются за главный приз — 10 миллионов рублей. Один коллектив живет в пятизвездочном отеле со всеми удобствами, а другой — в пустыне без еды, воды, туалета и душа. Та команда, которая побеждает в испытании, отправляется жить в апартаменты Дубая на сутки, а проигравшая столкнется с жарой и песками.

Ведущие шоу — супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Пара впервые работает в тандеме. Но самое интересное — список участников шоу, в котором оказался бывший игрок сборной России Павел Мамаев. Воспитанник ФШМ попал в команду звезд и уже продемонстрировал лидерские качества в самые сложные моменты.

Мамаев знакомится с командой звезд. Фото Кадр шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Поджигал навоз верблюда

По сценарию шоу звезды первыми поехали в пустыню. Состав знаменитостей выглядит следующим образом: Мамаев, певица Ольга Серябкина, актрисы Наталья Рудова и Анна Хилькевич, шоумен Тимур Батрутдинов, а также блогеры Давид Манукян и Артем Калайджян (Серго).

На утро после первой ночи в пустыню к звездам пришел верблюд с предметами первой необходимости и потенциальным завтраком. Организаторы шоу доставили участникам сырые яйца, муку, воду и набор для розжига костра с лупой. В качестве топлива выступал верблюжий навоз — отходы животных отлично разжигают пустынные костры.

Мамаев вместе с Батрутдиновым, Рудовой и Хилькевич разжигает костер в пустыне. Фото Кадр шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Мамаев был неутомим: копался в навозе, чтобы найти хворост, давал советы по розжигу. Вместе с Батрутдиновым, Рудовой и Хилькевич они до последнего орудовали лупой, пока не появилось пламя. 34-летний спортсмен даже попробовал себя в роли повара, приготовив лепешки.

На следующий день команды отправились на испытание, где бывший полузащитник «Ростова» запомнился ярким перформансом.

Начало испытания: гигантский куб льда. Фото Кадр шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Колол гирей лед и руководил командой

Команды должны были пройти испытание: на скорость расколоть огромный куб льда, достать из него предмет в виде сердца и вытащить ключ. Куски льда, которые удалось отколоть, необходимо было складывать в бочку с весами. Набрав определенное количество килограммов, участники получали инструменты для быстрого раскалывания куба льда. По правилам победивший состав должен был ночевать в отеле, а проигравший — в пустыне.

Как только началось испытание, народная команда вырвалась вперед. Каждый действовал быстро. Мужчины откалывали небольшие кусочки льда, а девушки оперативно относили их в бочку. Народная команда вырвалась вперед, но всего лишь на время.

Звезды неожиданно начали догонять соперников. Дава, Батрутдинов и Серго выработали особую тактику, снимая огромные плиты льда, долбив по швам куба. Процесс занимал больше времени, но быстрее приносил результат. Мамаев принимал активное участие и руководил командой.

Мамаев во время испытания. Фото Кадр шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

«У меня была одна мысль: как можно быстрее добраться до этого сердца. Я понимал, что мне нельзя ни в коем случае останавливаться. Думаю, это тоже дало эмоциональных сил команде», — говорил Мамаев после испытания.

Экс-футболист долбил лед 8-килограммовой гирей, орудовал пилой. И почти не отдыхал, чем вызвал восхищение у партнеров по команде, а также у ведущих.

«Паша Мамаев — машина, спортсмен одним словом. Он как включился и не останавливался», — хвалил Мамаева Батрутдинов.

«Впервые за долгие годы Мамаев бьет кого-то не стулом. Еще кто-то расскажет, что в нашей стране нет футболистов. Внимание!» — шутил во время испытания ведущий Павел Воля.

«Мамаев — просто красавчик, я не ожидала от него», — говорила Утяшева.

Звезды отправились в отель после победы в испытании. Фото Кадр шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ

Звезды добрались до сердца первыми. Разбили его и достали оттуда ключ. Селебрити выиграли испытание и получили в подарок сутки в отеле.

Мамаев продемонстрировал сильный характер и желание идти до конца. В шоу российский футболист не слишком разговорчив, но точно знает, что такое командная работа. Во многом благодаря Мамаеву звезды победили в первом состязании шоу «Выжить в Дубае».