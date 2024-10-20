Больше, чем в «Хомяке»? Сколько денег получат игроки в X (Musk) Empire

Люди, которые активно зазывали в проект друзей, получат хорошие деньги.

Во втором по популярности Telegram-кликере этого лета (после Hamster Kombat) скоро случится листинг. Ждать осталось три дня. Поэтому на этой неделе в X Empire (Musk Empire) провели аирдроп и раздали монеты игрокам. Сколько в итоге получат пользователи приложения за несколько месяцев игры? Есть ответ!

X Empire (Musk Empire) — это похожий на Hamster Kombat кликер в Telegram с примерно той же механикой, где нужно было прокачивать карточки, собирать комбо и развивать уровень виртуального Илона Маска.

Кто является создателем X Empire (Musk Empire)

Создателем проекта является Александр Соколовский — 29-летний YouTube-блогер и предприниматель, создавший рекламное агенство Jets Media (просуществовало до 2019 года) и сервис Tooligram для продвижения аккаунтов в соцсетях.

Александр Соколовский, создатель X Empire. Фото Forbes

Сколько монеток насыпали игрокам в X Empire

Главным критерием при начислении монет стало количество приглашенных друзей. Принцип пирамиды — больше друзей, больше рублей.

Кто-то получил жалкие 50-100 000 монет, так как не пригласил в проект никого. У кого-то на аккаунте — миллионы монет. А в среднем игроки с минимальным количеством рефералов получили до 500 000 монет.

Автор статьи играл в X Empire меньше месяца, но пригласил за это время более 100 друзей. В итоге разработчики насыпали 900 000 монет. При этом никаких транзакций в игре я не делал. Да и во второй фазе (Chill) не участвовал. На втором месте по важности, скорее всего, были донаты. Достаточно было задонатить в районе 250 рублей, чтобы насыпало еще больше. Вероятно, в два раза больше.

А кто-то пыхтел полгода, но пригласил в лучшем случае три друга, а получил не больше 500 000 монет. Справедливо ли это? Конечно же нет!

Цена токена X Empire (Musk Empire) на премаркете

На премаркете (торги до начала листинга) токен X Empire оценивается в 0, 000202 USDT. Вероятно, монета рухнет до еще меньших значений после начала листинга, так что советую не медлить и продавать накопленное в первые часы.

В рост монеты через некоторое время после листинга слабо верится, учитывая опыт того же «Хомяка», который «умер, не успев родиться».

Как посчитать потенциальный заработок? Возьмем 0, 000202 USDT и умножим на количество монет. У меня их 900 000, так что при нынешней цене за токен я бы мог получить 180 долларов или 17 000 рублей. И это за три недели игры!

Представляете, какие суммы получат блогеры, оставлявшие реферальные ссылки в социальных сетях, в своих группах и под своими роликами? У некоторых и до 10 000 000 монет доходит. В переводе на деньги — почти 200 000 рублей.

Получили ли игроки больше, чем в «Хомяке?» Те, кто приглашал активно друзей, однозначно. А вот неактивные с точки зрения рефералов люди разницу едва ли заметят. Что в Hamster Kombat вышли гроши, что в X Empire.

Дата листинга в X Empire

Листинг X Empire запланирован на 24 октября 2024 года. Определиться с методом вывода нужно будет до 23 октября включительно. Для вывода монет доступны биржи Bitget, Bybit и OKX. Либо Telegram или TON кошельки.