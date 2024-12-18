Есть шокирующие комментарии.

В ночь с 16 на 17 декабря случилась трагедия — в одном из московских домов был найден мертвым латвийский баскетболист Янис Тимма. Как стало известно почти сразу, спортсмен покончил с собой. Причиной такого поступка, наиболее вероятно, послужил развод с певицей Анной Седоковой. Брак между супругами был расторгнут за неделю до самоубийства — 9 декабря.

Что случилось и что известно на данный момент

Расставание с Седоковой далось Тимме тяжело. Он неоднократно выходил в прямые эфиры в социальных сетях, в которых явно намекал на суицид. Подписчики подозревали, что Янис находится в депрессии. В ту роковую ночь баскетболист к тому же был пьян — в его комнате нашли пустую бутылку из-под водки.

Знала о намерениях бывшего мужа и Анна. За несколько часов до смерти он оставил в ее соцсетях комментарий с датой собственной смерти — 16 декабря (день рождения Седоковой). Но певица, похоже, не верила, что он пойдет на такой шаг, а воспринимала слова экс-супруга как попытку таким образом ее вернуть.

Нервный срыв Седоковой

Анна эмоционально отреагировала на трагедию. Сначала записала сториз, в котором вся в слезах попросила не беспокоить ее и детей в сложный момент. А чуть позже вечером выложила видео из больничной палаты, на котором она лежит под капельницей.

«Ее госпитализировали по рекомендации невролога из-за плохого самочувствия», — рассказала PR-директор Седоковой.

Первая жена тоже скорбит

Люди, знавшие Яниса, массово выражают свои соболезнования. Так, одной из первых на жуткую новость отреагировала первая жена баскетболиста Сана Оша. Она выложила в социальных сетях фотографию Тиммы и их общего ребенка, подписав ее так: «У нас всегда будут самые теплые воспоминания о тебе».

Сана не стала вспоминать ничего плохого. Хотя именно от нее Янис ушел к Седоковой в 2019 году. Во всяком случае, Оша обвиняла певицу в том, что она увела баскетболиста из семьи.

В мире спорта в шоке от случившегося

Отреагировал на случившееся и его бывший начальник — председатель «Зенита» Александр Медведев.

«Очень огорчены трагическим известием о смерти Яниса Тиммы — игрока европейского уровня, отлично проявлявшего себя в России в «Зените», УНИКСе и «Химках». Он справлялся и с нападением, и с защитой против самых сильных соперников, но, похоже, не смог преодолеть нередкую личную драму. И никто ему не помог», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Александр Иванович — не единственный представитель спортивного мира, выразивший свои соболезнования в связи с ситуацией. К нему присоединился весь баскетбольный клуб «Зенит», а также турецкий «Анадолу Эфес», испанская «Баскония», греческий «Олимпиакос», российские ЦСКА и «Химки», Латвийская федерация баскетбола.

Кроме того, Евролига уже объявила — все ближайшие матчи организации начнутся с минуты молчания. Еврокубок также присоединился к акции.

Фото Global Look Press

Звезды шоу-бизнеса объясняют ситуацию по-разному

В мире селебрити каждый реагировал по-своему. Кто-то, как Лера Кудрявцева, был в шоке.

«Вот от этой новости я реально в шоке. Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок», — написала телеведущая в соцсетях.

Другие пытались объяснить поступок Тиммы. По мнению Виктории Бони, Янис не справился с потерей отношений с Анной.

«На самом деле я желаю Анечке только сил и терпения. Она заслуживает счастья. Не будем его осуждать, потому что не в наших полномочиях кого-то осуждать или оценивать», — заявила ведущая.

Жестко и достаточно цинично отреагировала на смерть баскетболиста Эвелина Бледанс. Звезда считает, что гибель бывшего супруга поможет Седоковой вновь обратить на себя внимание СМИ и неплохо заработать на корпоративах.

«Аня сейчас выгуляет свою новую пластику — и на похоронах, и на всех ток-шоу. Этой смертью Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году — видимо, безумно любил и в чем-то перед ней был очень сильно виноват. Ведь сейчас везде будет Аня, все корпоративы — ее», — сказала Бледанс.

Популярный продюсер Сергей Дворцов тоже выдвинул необычную версию. «Янис безумно переживал и не хотел этого развода. Несмотря на все его похождения, он любил Аню. У него произошло с ней слияние, он во время ее работы постоянно был рядом. Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания. Я знаю, что Аня бы его в тот момент действительно пожалела», — цитирует Дворцова издание «Абзац».

Янис Тимма и Анна Седокова. Фото БК «Химки»

На момент смерти Янису Тимме было 32 года. В браке с Седоковой он находился с 2020-го, общих детей у пары не было.

Родные погибшего, тем временем, собирают деньги на его похороны. Как сообщил друг баскетболиста Гатиса Лининьша в социальных сетях, у семьи Тиммы тяжелая финансовая ситуация.

«Пишу со слов матери, Аусмы Тиммы. Она должна поехать в Москву, чтобы привезти тело Яниса в Латвию. К сожалению, у нее нет для этого финансовых ресурсов. Мы будем благодарны за любую поддержку», — сообщил Лининьш.