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Юлия Ефимова: где и как сейчас живет самая привлекательная пловчиха России

Юлия Ефимова: где и как сейчас живет российская пловчиха
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети
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Чемпионка эффектно отдыхает на пляже в ярких купальниках и катается на горных лыжах.

Юлия Ефимова — одна из лучших и успешных спортсменок в российском плавании, специализация — брасс. Глянцевые издания часто включают спортсменку в списки самых сексуальных женщин страны.

С 2011 года российская пловчиха живет и тренируется в США. В 2022-м, после того как МОК отстранил наших спортсменов от международных стартов, Ефимова взяла паузу в карьере. Однако она еще надеется выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

Спортивная карьера

Ефимова родилась в Грозном, когда девочке было два года, ее семья была вынуждена переехать в Волгодонск (Ростовская область), так как началась первая чеченская война. В местной спортивной школе Юлия начала заниматься плаванием, тренировал ее отец. При этом мама девочки хотела, чтобы ее дочь занималась танцами и акробатикой, но занятия в бассейне вытеснили остальные увлечения.

Приняв решение заниматься профессионально, в 13-летнем возрасте Юлия уехала в Таганрог. Здесь инфраструктура и тренировочная база были лучше. Ефимова занималась под руководством заслуженного тренера России Ирины Вятчаниной, именно она разглядела в девушке большой талант. Уже после того как Юлия стала звездой, в 2011-м, она перебралась в Калифорнию (США) к американскому специалисту Дэвиду Сало.

В 15 лет Ефимова произвела фурор на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, где пловчиха победила сразу на трех дистанциях — 50, 100 и 200 метров брассом.

В дальнейшем Ефимова завоевала рекордное количество медалей чемпионатов мира среди отечественных пловцов — в ее активе 17 наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Россиянка входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — их у нее 15. Юлия стала семикратной чемпионкой Европы.

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Ефимова принимала участие в четырех Олимпиадах, взяв на Играх два серебра и одну бронзу. Дебютными стали ОИ в Пекине в 2008 году. В Лондоне-2012 пловчиха завоевала свою первую олимпийскую награду — бронзу на дистанции 200 метров брассом. В 2016-м в Рио-де-Жанейро Ефимова заработала две серебряные медали (100 и 200 м брассом). Игры-2020 в Токио у российской брассистки вышли не очень удачными. Болельщики обрушились на звезду с критикой, причиной спада называли в том числе чрезмерную любовь к фотосессиям в купальниках для Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Яркие противостояния Ефимовой с американкой Лилли Кинг и литовкой Рутой Мейлутите выходили за пределы плавательной дорожки. Битва Юлии и Лилли стартовала в Рио-2016 с допинговых обвинений и продолжилось на чемпионатах мира 2017-го и 2019-го. Другая многолетняя соперница и критик россиянки Мейлутите не смогла победить ее в Рио, но завоевала золото Игр ранее. Литовка в 2019-м получила дисквалификацию из-за пропуска допинг-тестов.

Сейчас Юлия Ефимова не объявляла о завершении карьеры, но не выступает на соревнованиях. Спортсменка планировала вернуться при условии, если российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в Париже.

Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Global Look Press

Допинговые скандалы

Ефимова за свою карьеру дважды попадала в неприятности с допингом. Впервые это произошло в 2014-м. Тогда в анализе, который был сдан во внесоревновательный период (осень 2013 года), нашли следы стероидного гормона дегидроэпиандростерон. Россиянка публично признала употребление пищевой добавки, в состав которой входило запрещенное вещество. Юлия получила дисквалификацию на полтора года (с 31 октября 2013-го до 28 февраля 2015-го). Более того, ее лишили пяти медалей, завоеванных на ЧЕ в 2013 году.

В 2016-м Ефимовой грозила пожизненная дисквалификация из-за повторного допингового инцидента. В марте пловчиху временно отстранили из-за употребления мельдония. Но ВАДА признало, что мельдоний выводится из организма человека дольше, чем обозначено в инструкции. Потому обвинения в отношении всех, уличенных весной 2016-го, в том числе с Юлии, были сняты.

После доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Международная федерация водных видов спорта (FINA) не хотела допускать к Рио-2016 спортсменов, которые ранее имели проблемы с допингом. В их число как раз попала Ефимова. Пловчиха оспорила решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). За день до церемонии открытия Олимпиады с нее сняли запрет. Однако зрители на трибунах перед заплывами освистывали россиянку, а некоторые соперники (в том числе Лилли Кинг) отказывались пожимать ей руку.

Где живет сейчас

В США Ефимова переехала 12 лет назад. Девушка пока не планирует возвращаться на родину. В Калифорнии она тренируется, привычный ритм жизни менять не собирается.

В 2016 году девушка хотела приобрести недвижимость в столице России. Ради этого Ефимова даже продала автомобиль премиум-класса стоимостью в три миллиона рублей, его ей подарили за участие на Олимпиаде в Рио. «Я решила продать автомобиль BMW X4, полученный за две серебряные медали Рио-2016. Искренне благодарна за этот подарок Фонду поддержки олимпийцев России. Но сейчас у меня другие потребности. На днях я смотрела цены на недвижимость в столице — и поняла, что без продажи BMW X4 никак не обойтись. Причем желательно по коллекционной цене», — объясняла Ефимова свое решение изданию «Весь спорт».

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Хватило ей суммы для покупки или нет, неизвестно. Также в 2016 году спортсменка заявляла, что хочет вернуться в Россию, так как американским специалистам запретили работать с россиянкой после допинг-скандалов. Ефимова даже рассматривала вариант тренироваться в Сочи или в Крыму. Но, по всей видимости, планы Юлии изменились, девушка продолжает жить в США. При этом ее часто можно увидеть в Москве на спортивных мероприятиях, особенно на футболе.

Фотосессии Ефимовой в купальниках

Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети
Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети
Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети

Любимые места Юлии Ефимовой

Ефимова дважды пропустила чемпионат России, но продолжает тренировочный процесс — правда, не так активно, как раньше. Освободившееся время Юлия посвящает отдыху: летом — на пляже, зимой — на горнолыжных трассах.

Свое 30-летние пловчиха отметила на Гавайских островах. Ее любимые места для отдыха — Багамы, Калифорния и Гавайи. В России девушка предпочитает восстанавливать силы на берегах Дона в Ростовской области. Здесь она проводит время на берегу Цимлянского водохранилища близ Волгодонска.

Девушка активно ведет Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), куда выкладывает привлекательные и даже откровенные снимки с пляжа. Спортсменка выгодно подчеркивает эффектную фигуру и загар яркими купальниками. Она то позирует у пальм, то прыгает с яхты в воду.

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Травмы Ефимовой на отдыхе

Ефимова любит пробовать свои силы в экстремальных видах спорта. Так, во время одной из поездок на американский курорт Сан-Валли девушка каталась с друзьями на сноуборде. В результате Юлия врезалась в дерево и разбила лицо. Она выложила в соцсетях фото, на котором закрывает салфеткой разбитый нос, на лице видны сгустки крови. «Со мной все хорошо. Просто дерево», — объяснила фото пловчиха.

Летом 2023 года Ефимова снова травмировалась: во время катания на водной таблетке спортсменка неудачно упала и травмировала шею. «Когда тебе за 30, но ты решила вспомнить молодость и покататься на таблетке», — с иронией написала Юлия в соцсетях.

Личная жизнь Юлии Ефимовой

Девушка скрывает свою личную жизнь от публики. Известно, что у нее был роман с российским пловцом Никитой Лобинцевым. На Олимпиаде-2016 в Рио спортсменка познакомилась с пятиборцем Александром Лесуном. Правда, тогда она еще состояла в отношениях с Лобинцевым. Чувства между Александром и Юлией вспыхнули через год. «Мы познакомились на Олимпиаде в Рио. Я давно следил за успехами Юли, болел за нее. Перед вылетом в Москву подошел в аэропорту, предложил сделать фото на память. А она смутилась: «Да это я должна спрашивать, можно ли с вами сфотографироваться. Вы же Олимпиаду выиграли!» Жаль, снимок где-то дома завалялся, никак не могу найти... У нее тогда парень был, пловец Никита Лобинцев, как раз рядом стоял», — вспоминал Лесун в интервью «СЭ».

С пятиборцем Ефимова рассталась в 2020 году. Юлия удалила из соцсетей все совместные фото с бывшим возлюбленным. Свободно ли ее сердце сейчас, доподлинно неизвестно.

Как сейчас выглядит

Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети
Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети
Пловчиха Юлия Ефимова
Фото Соцсети
плавание
Олимпиада
Александр Лесун
Юлия Ефимова
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