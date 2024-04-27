«Большой-маленький секрет». История любви скелетонистки Канакиной и бобслеиста Мордасова

Спортсмены ждут появления на свет первенца.

Спортивные достижения

Скелетонистка Юлия Канакина выиграла чемпионат мира среди юниоров в 2017 году и стала вице-чемпионкой в 2018-м. На взрослом уровне спортсменка не раз попадала в призеры этапов Кубка мира. Вершиной ее карьеры стало участие в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Россиянка заняла 11-е место, отставание от обладательницы золота, немецкой скелетонистки Ханне Найзе, составило 2,47 секунды.

«Перед самой собой я чиста. Все, что от меня зависело, я сделала. Пробежала на старте хорошо, проехала тоже хорошо. Но люди, которые весь сезон бежали и ехали хуже, в итоге оказались гораздо выше меня. Это обидно: ты трудишься, вкладываешь всю душу, а на самом главном старте это оказывается совсем не важно и побеждает тот, у кого лучше техника», — оценила выступление Канакина в интервью «СЭ».

Бобслеист Михаил Мордасов выступает разгоняющим в экипажах двоек и четверок. Он — победитель юниорского чемпионата мира в четверках и вице-чемпион — в двойках. На взрослом уровне спортсмен стал победителем Кубка мира в двойках и бронзовым призером в четверках, а также третьим на чемпионате Европы в двойках. Россиянин выступил на пекинской Олимпиаде в экипаже с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем, несмотря на трудности — положительный тест на коронавирус перед Играми и жесткие требования по карантину.

«У меня не было мыслей о том, что не поеду на Олимпиаду. Потому что пока есть шанс, его надо использовать. Как сказал один человек, из каждой сложившейся ситуации, пусть и самой сложной, есть как минимум семь путей выхода. Надеялся на лучшее. Хорошо, что у меня получилось дебютировать на Олимпиаде», — сказал Мордасов о старте в четверках после пропуска соревнований двоек.

Юлия Канакина. Фото Global Look Press

История любви

Юлия Канакина — одна из самых красивых и популярных в соцсетях спортсменок страны. Мужской журнал Maxim включил скелетонистку в рейтинг «100 самых сексуальных женщин России» в 2021 году, девушка заняла 84-ю строчку. Вокруг участницы Олимпийских игр всегда было много поклонников. Однако ее сердце давно занято бобслеистом Михаилом Мордасовым.

Юлия и Михаил родом из Сибири. Скелетонистка родилась в Лесосибирске (Красноярский край), бобслеист — в Новосибирске. При этом оба представляют Красноярский край. Молодые люди познакомились во время учебно-тренировочных сборов, со временем между ними завязались романтические отношения.

В 2018 году пара отправилась в совместное путешествие в Таиланд, потом отдыхала на реке Мана под Красноярском. Именно из этих отпусков они начали размещать совместные фотографии в своих соцсетях. Спортсменка оставляла под снимками милые подписи: «Слова твои слушала я не ушами, а сердцем», «Теперь я стала понимать, что значит выражение «как за каменной стеной», находясь в самых надежных, сильных и ласковых руках».

Юлия долго не афишировала отношения. При этом она признавалась, что Михаил расположил ее к себе поступками. «Он покорил меня своим отношением ко мне, за слова, подтвержденные поступками и кудряшками», — писала девушка в соцсетях.

Канакина и Мордасов были вместе не только вне тренировочного процесса, но и поддерживали друг друга на важных турнирах, когда появлялась возможность. «Я стараюсь не пропускать ни одного его соревнования, на которых могу присутствовать. Дело в том, что у нас не всегда турниры проходят в одних и тех же местах. Бывает, что мы соревнуемся в разных городах и странах», — объясняла Юлия в соцсетях.

Также спортсменка не скрывала, что им тяжело дается расставание на время турниров. «Благо 80 процентов времени нас не разделяет расстояние. Но иногда профессия обязывает, да. Мне нелегко. Особенно когда ты с человеком 24/7 вместе, а потом невозможно расставаться даже на небольшое количество времени. Но мы оба знаем, ради чего это, какие задачи и цели стоят перед нами. Мы сами выбрали этот путь и выбираем друг друга каждый из дней. Но я была бы всеми руками и ногами «за!» находиться рядышком на сборах. Считаю, что людям, имеющим такую возможность на постоянной основе, несказанно повезло. Ты становишься более устойчивым в психологическом плане, спокойнее, когда знаешь, что где-то тут ходит-бродит твой «чудик». В любой момент можно прильнуть к плечу на минуточку, перезагрузиться и дальше в бой», — рассказывала Канакина в соцсетях.

Михаил Мордасов и Юлия Канакина. Фото Соцсети

Свадьба

Пара встречалась несколько лет, 31 августа 2022 года влюбленные сыграли свадьбу. При этом ни по ходу, ни после олимпийского сезона Канакина не раскрывала планы. Сначала на первом месте стояли спортивные результаты, а потом — более простые вещи.

«Мы с молодым человеком решили взять котенка. И хотим вместе съездить на мою родину в город Лесосибирск. Заехать к бабушкам, к маме, к папе — получается трип по местам моего детства. Должно быть здорово», — сообщила Юлия в интервью «СЭ» в марте.

Для церемонии скелетонистка выбрала атласное платье с открытыми плечами и длинной юбкой. Жених решил отказаться от образа с пиджаком в пользу небесно-голубой рубашки.

Девушка делилась кадрами бракосочетания со своими подписчиками. На одном из видео жених и невеста надевали друг другу обручальные кольца.

«Что значит главный? Никто никем не командует и не руководит. Миша — глава, но мы следуем вперед вместе, только я чуточку за его спиной прячусь. Мало ли, непогода. Я к нему прислушиваюсь ровно так же, как и он ко мне», — говорила Юлия о семье в соцсетях.

Юлия Канакина и Михаил Мордасов. Фото Соцсети

Беременность

В 2023 году пара обзавелась собственной квартирой в Новосибирске.

Через два года после свадьбы в семье Юлии и Михаила ожидается пополнение. В апреле 2024-го девушка рассказала в соцсетях, что находится в интересном положении. Скелетонистка разместила фото с округлившимся животом, на снимке супругу нежно обнимает муж.

«Большой-маленький секрет. Рада наконец поделиться нашим прекрасным событием», — подписала Канакина снимки.

Судя по фото, 28-летняя женщина находится на последних месяцах беременности. Однако пол будущего ребенка пара не разглашала.