Умелец ногомяча Месси и мастерица приятного глазу катания Валиева. Спортивные репортажи после запрета заимствований

Следим за трендами — то бишь последними веяниями.

На этой неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете заимствованных слов, если им нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Ключевым в российском парламенте считается второе чтение, но судя по первому голосованию, закон скоро будет утвержден депутатами (интересно, как в таком случае будут зваться они?).

Большая часть спортивных терминов по понятным причинам пришла в Россию из других языков — как и 99% спортивных забав. Мы решили представить, как могли бы выглядеть заметки о спортивных событиях, если бы в них запретили иностранные слова. Печатались бы они, наверное, в издании «Спортъ-Скороходъ».

Предполагая возмущение заслуженных лингвистов и полиглотов, заметим — разумеется, почти у всех слов в русском языке, да и в большинстве европейских, можно проследить праиндоевропейские корни и найти предков в санскрите, но мы призываем вас не «душнить». Впрочем, если где-то вы видите очевидное заимствование — пишите нам в комментариях. Да и в Госдуму тоже напишите.

Лионель Месси. Фото Reuters

Финал чемпионата мира Франция — Аргентина

Сеча будет великая, сие подтвердили все счетоводы и бывшие умельцы игры ногами в мяч. У аргентинцев выделяется главный кудесник, коего кличут Лионель Месси. Он давно идет к заветной чаше, но лишения пока ждали его на этом пути. Нынче он ближе всего к кубку. Францию еще и сразило вредоносное поветрие — несколько игроков захворали перед решающей битвой. Но их наставник, который сам уже кубок игроком стяжал, размечает план действа так хитроумно, что может скопом всех мастаков южноамериканских остановить, а за счет быстрых отроков лихие ответные набеги устраивать. Давеча Франция по таким лекалам убрала уже сильные дружины Марокко и Англии и на прошлом первенстве так же верх взяла. Четыре года назад на Руси француз одолел 4:3.

МОК рассматривает возможность вернуть Россию на международные старты

Разные шептуны и вестоплеты сказывают, что русских умельцев телесных упражнений, отлученных от встреч с заморскими сотоварищами, могут вернуть ко всемирному действу. Об этом хлопочут наши неистовые чиновники, предводитель все той же Франции Эммануэль Макрон и распорядитель в Международном олимпийском (заменить это слово не представляется возможным) собрании германец Томас Бах. Говорят, лукавым каверзам государств не надобно мешать состязаниям на различных играх. Правда, противники наши, особенно наречия англицкого, сему не рады и угрожают воздержанием от упражнений, где будут привечать русских гостей. Но таится надежда, что лихолетье скоро кончится.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

В снегах далекой Сибири любители приятного глазу катания собираются показать свои выдающиеся навыки. Ожидается мороз до -20, но им соорудили всамделишный дворец под крышей, в который продают квитки на 7000 мест. Продано на три дня почти 17 000, яблоку и даже семени репы негде будет упасть. Неразрешенных безвестностей много: у двоиц шибко мудрено, кто выиграет — Мишина/Галлямов, али Тарасова/Морозов, али Бойкова/Козловский, а у мужей совсем невдомек — душ десять равных умений.

У девиц ближе всех к победе Камила Валиева, но и у нее зело сильные соперницы. Ежели не сдюжит с каким-нибудь особливо сложным прыжком, вмиг другие доберутся — Туктамышева, Петросян, Муравьева али Акатьева. А у танцоров есть очевидные первые лица — Худайбердиева/Базин, хоть намедни их оценки и вызвали злословие и кривотолки.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олимпиада-2022 в Пекине

Прошел сей турнир со многими злоключениями для российской дружины, но и золотых, и прочих слитков было добыто немало. Самым трудным стали поклепы заокеанских щелкоперов, кои возводили напраслину на нашу умелицу катания Камилу Валиеву и били в набат, мол, употребляла она снадобья непотребные. Но суд иноземный встал на сторону Камилы и допустил ее до игрищ.

Правда, золото у дев разыграли другие — Анна Щербакова и Александра Трусова. Вторая сделала больше прыжков, оные были скручены в четыре оборота, но Анну признали большей искусницей в катании и лицедействе. Щербакова стала первой, однако благовейники и чтители Александры не признали подобный итог и нарекли его несусветицей. Трусова восприняла его чувственно, зато удостоилась народной любви.

Донельзя горестно, что золото наши добыли еще только в лыжных бегах. Отличился богатырской удалью Сан Саныч Большунов, победивший трижды. Не выстрелили наши лыжестрелки, зато не одно серебро мы взяли там, где ничего не предвещало. В беге на коньках по короткому пути вторым стал Ивлев, нежданно наградили наших летающих лыжников, причем всю братию в соревнованиях четверок — у других одежа оказалась против всех обычаев и правил. Многого ждали от лыжников свободного вкуса, соревнующихся во всяких современных забавах типа весоплясок после отталкивания и спусков с буграми, — но отвернулось счастье.