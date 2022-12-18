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Сегодня, 10:30

Умелец ногомяча Месси и мастерица приятного глазу катания Валиева. Спортивные репортажи после запрета заимствований

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Лионель Месси и Камила Валиева.
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Следим за трендами — то бишь последними веяниями.

На этой неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете заимствованных слов, если им нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Ключевым в российском парламенте считается второе чтение, но судя по первому голосованию, закон скоро будет утвержден депутатами (интересно, как в таком случае будут зваться они?).

Роман Терюшков и&nbsp;Даниил Медведев. «Французский теннисист российского происхождения». Справедливо ли депутат троллит Медведева?

Большая часть спортивных терминов по понятным причинам пришла в Россию из других языков — как и 99% спортивных забав. Мы решили представить, как могли бы выглядеть заметки о спортивных событиях, если бы в них запретили иностранные слова. Печатались бы они, наверное, в издании «Спортъ-Скороходъ».

Предполагая возмущение заслуженных лингвистов и полиглотов, заметим — разумеется, почти у всех слов в русском языке, да и в большинстве европейских, можно проследить праиндоевропейские корни и найти предков в санскрите, но мы призываем вас не «душнить». Впрочем, если где-то вы видите очевидное заимствование — пишите нам в комментариях. Да и в Госдуму тоже напишите.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

Финал чемпионата мира Франция — Аргентина

Сеча будет великая, сие подтвердили все счетоводы и бывшие умельцы игры ногами в мяч. У аргентинцев выделяется главный кудесник, коего кличут Лионель Месси. Он давно идет к заветной чаше, но лишения пока ждали его на этом пути. Нынче он ближе всего к кубку. Францию еще и сразило вредоносное поветрие — несколько игроков захворали перед решающей битвой. Но их наставник, который сам уже кубок игроком стяжал, размечает план действа так хитроумно, что может скопом всех мастаков южноамериканских остановить, а за счет быстрых отроков лихие ответные набеги устраивать. Давеча Франция по таким лекалам убрала уже сильные дружины Марокко и Англии и на прошлом первенстве так же верх взяла. Четыре года назад на Руси француз одолел 4:3.

Сборная ОКР на&nbsp;Олимпиаде-2020 в&nbsp;Токио летом 2021 года. Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?

МОК рассматривает возможность вернуть Россию на международные старты

Разные шептуны и вестоплеты сказывают, что русских умельцев телесных упражнений, отлученных от встреч с заморскими сотоварищами, могут вернуть ко всемирному действу. Об этом хлопочут наши неистовые чиновники, предводитель все той же Франции Эммануэль Макрон и распорядитель в Международном олимпийском (заменить это слово не представляется возможным) собрании германец Томас Бах. Говорят, лукавым каверзам государств не надобно мешать состязаниям на различных играх. Правда, противники наши, особенно наречия англицкого, сему не рады и угрожают воздержанием от упражнений, где будут привечать русских гостей. Но таится надежда, что лихолетье скоро кончится.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

В снегах далекой Сибири любители приятного глазу катания собираются показать свои выдающиеся навыки. Ожидается мороз до -20, но им соорудили всамделишный дворец под крышей, в который продают квитки на 7000 мест. Продано на три дня почти 17 000, яблоку и даже семени репы негде будет упасть. Неразрешенных безвестностей много: у двоиц шибко мудрено, кто выиграет — Мишина/Галлямов, али Тарасова/Морозов, али Бойкова/Козловский, а у мужей совсем невдомек — душ десять равных умений.

У девиц ближе всех к победе Камила Валиева, но и у нее зело сильные соперницы. Ежели не сдюжит с каким-нибудь особливо сложным прыжком, вмиг другие доберутся — Туктамышева, Петросян, Муравьева али Акатьева. А у танцоров есть очевидные первые лица — Худайбердиева/Базин, хоть намедни их оценки и вызвали злословие и кривотолки.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олимпиада-2022 в Пекине

Прошел сей турнир со многими злоключениями для российской дружины, но и золотых, и прочих слитков было добыто немало. Самым трудным стали поклепы заокеанских щелкоперов, кои возводили напраслину на нашу умелицу катания Камилу Валиеву и били в набат, мол, употребляла она снадобья непотребные. Но суд иноземный встал на сторону Камилы и допустил ее до игрищ.

Правда, золото у дев разыграли другие — Анна Щербакова и Александра Трусова. Вторая сделала больше прыжков, оные были скручены в четыре оборота, но Анну признали большей искусницей в катании и лицедействе. Щербакова стала первой, однако благовейники и чтители Александры не признали подобный итог и нарекли его несусветицей. Трусова восприняла его чувственно, зато удостоилась народной любви.

Камила Валиева. Ученицы Тутберидзе могут занять весь пьедестал на чемпионате России. Изучаем списки участников

Донельзя горестно, что золото наши добыли еще только в лыжных бегах. Отличился богатырской удалью Сан Саныч Большунов, победивший трижды. Не выстрелили наши лыжестрелки, зато не одно серебро мы взяли там, где ничего не предвещало. В беге на коньках по короткому пути вторым стал Ивлев, нежданно наградили наших летающих лыжников, причем всю братию в соревнованиях четверок — у других одежа оказалась против всех обычаев и правил. Многого ждали от лыжников свободного вкуса, соревнующихся во всяких современных забавах типа весоплясок после отталкивания и спусков с буграми, — но отвернулось счастье.

Как провозгласили наши руководители, на следующих Играх наград будет много боле. Угодить бы еще на них.

Фигурное катание
Футбол
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
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Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
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25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
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21.11
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Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
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13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
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24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
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24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
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03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
пен 3 : 0
0 : 0
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
Скрыть
17.12
18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
Аргентина
Франция
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.70 X 3.30 П2 2.85
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 5
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 5 (3)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		5 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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