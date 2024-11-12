Россиян бойкотирует женский ЧМ по бодибилдингу. Дело в запрете на флаг и гимн

Организаторы соревнований в Японии объяснили санкции «вопросами безопасности».

Сборная России по бодибилдингу и фитнесу отказалась от участия в женском чемпионате мира и мужском Кубке мира, которые должны состояться в Токио 16-19 декабря. Причиной стал запрет на наш гимн и флаг, введенный правительством Японии в одностороннем порядке, — притом что Международная федерация отказалась от подобных санкций. Свои дискриминационные действия организаторы мотивировали «вопросами безопасности». И это несмотря на то, что в сентябре мужской чемпионат мира на иранском острове Киш прошел без каких-либо эксцессов, хотя там российская команда многократно участвовала в церемониях награждения под собственным флагом — в общей сложности она завоевала 24 медали, в том числе девять золотых.

Красникова Ирина (слева) и Антоничева Анна (справа). Фото пресс-служба ФББР

Неприятно, когда политика вмешивается в спорт

«Уважаемые спортсмены и функционеры, у нас для вас неприятная новость, касающаяся поездки женской сборной России по бодибилдингу на чемпионат мира в Японию, — говорится в обращении на странице ФББР «ВКонтакте». — После длительной переписки с японской стороной по оформлению документов (начиная с августа по настоящее время) в последний момент (когда уже была сформирована сборная России в количестве около 200 человек), под давлением правительства Японии оргкомитет был вынужден принять решение, согласно которому сборная России из-за возможных проблем с безопасностью в Японии может быть допущена к чемпионату мира только в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и экипировки.

10 ноября нам поступило официальное письмо от IFBB по данному вопросу со ссылкой на японский оргкомитет. В письме IFBB указывается, что в будущем право проведения чемпионатов мира будет предоставляться только тем странам, которые будут придерживаться правил и решений IFBB, то есть все сборные будут выступать в равных условиях. Очень неприятно, когда политика вмешивается в спорт, и это, безусловно, отрицательно влияет на развитие спорта!.. В связи с этим президиум ФББР принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас, и другого решения с нашей стороны просто не может быть, особенно в такое непростое для нашей страны время. Мы знаем, что вы все являетесь истинными патриотами нашей страны и отнесетесь с пониманием к этому решению президиума ФББР. Информируем, что в 2025 году мужской чемпионат мира пройдет в Саудовской Аравии, а женский — в Китае. Это дружественные нам страны, которые не смешивают спорт с политикой».

Напомню, что исполком Международной федерации бодибилдинга принял решение вернуть россиянам и белорусам право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами в июле этого года. Подобное радикальное по нынешним временам решение стало возможным в том числе из-за проблем в отношениях IFBB и МОК. В конце 2022 года ВАДА лишило федерацию признания из-за несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу, и этот бан длится уже два года. Санкций в отношении наших национальных символов сейчас нет в любительском боксе (ассоциация исключена из МОК), а также в неолимпийских видах вроде вейксерфинга, борьбы на поясах, шашек-64, городков и гиревого спорта. Также российский флаг спокойно поднимают на коммерческих и любительских стартах по киберспорту, смешанным единоборствам и автогонкам.

Сборная Украины по бодибилдингу не выступает на тех соревнованиях, где россияне и белорусы представлены под собственным флагом. Но иногда организаторы вводят ограничения на символику в одностороннем порядке. Например, на недавнем этапе Мировой серии в Испании, а также на чемпионате мира в классе фит-модель в Литве белорусы согласились на выступление под флагом IFBB, и украинцы приняли участие в этих соревнованиях. Скорее всего, именно из-за украинской позиции на предстоящем женском ЧМ в Японии и введены дискриминационные меры в отношении нашей сборной. Поедут ли в Токио без флага белорусы — пока неизвестно.

Рафаэль Сантоха. Фото соцсети

Соскучились по красивым русским девушкам?

— Мы очень рады видеть в составе участников чемпионата мира сборную России, — говорил в сентябре этого года в интервью ТАСС во время турнира в Иране президент IFBB испанец Рафаэль Сантоха. — Мы убеждены, что спорт — это то, что создано для всех, это инструмент для объединения. Спорт делает наш мир лучше.

— У нас всегда были хорошие отношения с Международной федерацией бодибилдинга, лично с президентом, — рассказывал в интервью «Матч ТВ» президент Федерации бодибилдинга России (ФББР) Александр Вишневский. — Еще весной прошлого года я ему говорил, что мы должны выступать с флагом и гимном. Его личные убеждения, что спорт должен быть вне политики. Он мне тогда сказал, что надо немного подождать, так как большая истерия против РФ. Он переживал за раскол внутри организации. У нас поначалу был нейтральный статус. Но мы только в дружественных странах соревновались: Казахстане, Киргизии. ОАЭ. Там наши друзья никому не включали гимны на награждении.

— Мы много общались с руководством международной федерации, убеждали, что спорт должен быть вне политики. Это записано в уставе организации, — рассказывала в сентябре этого года в интервью «СЭ» генеральный секретарь ФББР Наталья Михайлова. — В этом году удалось переломить ситуацию. Наша сборная в пятерке мировых лидеров, у нас большая команда. На женский чемпионат мира в Японии готовятся более 100 наших участниц. Наши девушки самые красивые, так что их поедет много. Общалась с другими федерациями, и мне коллеги говорят — мы соскучились по вашим красивым русским девушкам! Совсем другие эталоны нашего вида спорта.

Увы, эти планы воплотить в жизнь из-за позиции Японии не удалось. Самые красивые девушки остаются дома готовиться к ЧМ-2025 в Китае. А вот вокруг предстоящего с 30 апреля по 5 мая 2025 года в Испании чемпионата Европы наверняка развернутся большие баталии, если, конечно, в геополитике за оставшиеся полгода не произойдет тектонических сдвигов. Как мы видим, IFBB, формально разрешив российский флаг, все равно по настоянию организаторов допускает выступление россиян и белорусов в нейтральном статусе. И это при том, что на ЧМ в Иране наши бодибилдеры стали одной из самых успешных команд, завоевав девять золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград.