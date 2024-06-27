Ребенок от Джуда Лоу и предложение при свечах: лавстори футболиста Жоржиньо и певицы Кэтрин Хардинг

История любви игрока сборной Италии и участницы шоу «Голос».

Спортивные достижения и карьера Жоржиньо

Жорже Луиз Фрелло Фильо (или просто Жоржиньо) родился в Бразилии и в 14-летнем возрасте перебрался в Италию, где у него было немало родственников, в том числе бабушка и дедушка по материнской линии. Именно они впоследствии помогли полузащитнику получить итальянское гражданство.

Жоржиньо восемь лет выступал в Италии за «Верону» и «Наполи», летом 2018 года перебрался в Англию. Полузащитник четыре с половиной года играл в «Челси», в начале 2023-го перешел в другой лондонский клуб — «Арсенал». В «Наполи» хавбек стал обладателем Кубка и Суперкубка (в 2014 году). С «Челси» итальянец выиграл Лигу чемпионов (2020/21), Лигу Европы (2018/19), Суперкубок УЕФА (2021) и клубный чемпионат мира (2021).

Жоржиньо играет за сборную Италии с 2016 года. Вместе со «Скуадрой адзуррой» летом 2021 года полузащитник стал победителем отложенного на сезон из-за пандемии Евро-2020. По итогам 2021 года чемпиона Европы и победителя Лиги чемпионов признали лучшим футболистом года по версии УЕФА.

«Да, у меня получился отличный год, но то, как я играл — это не я один. К этому удалось прийти благодаря партнерам, тренерскому штабу, медицинскому штабу и всем остальным, кто помогал. Футбол — коллективная штука. Один я бы точно ничего не добился. И это так же, как с моей позицией в полузащите, где я получаю и отдаю пасы. Мы вместе продвигаемся. Многие вещи сложились правильно, чтобы получился результат», — рассказывал футболист.

Кэтрин Хардинг и Жоржиньо. Фото Соцсети

История знакомства футболиста и певицы

Жоржиньо и Кэтрин Хардинг (псевдоним певицы — Кэт Кавелли) впервые встретились в 2019 году. Между ними сразу же вспыхнули чувства. На тот момент футболист был женат на девушке по имени Наталья Летери. В семье родилось двое детей — сын Витор и дочь Алисия. Но в 2020 году, спустя восемь лет совместной жизни, супруги приняли решение развестись. Полузащитник сразу же сошелся с Кэт.

Девушка родилась в Великобритании в семье англичанина и филиппинки, известна по участию в британской версии шоу «Голос». Она старше избранника на полтора года.

В 2023 году пара приняла участие в шоу «Замужем за футболистом», которое выходит на Amazon Prime Video. В программе рассказывают, как живут известные игроки со своими женами. И хотя девушка еще не была в таком статусе, молодые люди снялись в проекте.

В документальном фильме есть момент, где Хардинг, собираясь на вечеринку, не знает, на какой палец надеть ей кольцо, и спрашивает Жоржиньо: «Думаю, я надену что-нибудь другое. Ты не собираешься сделать мне предложение сегодня, не так ли?» На что полузащитник отвечает: «Нет». Певица, смеясь, снимает кольцо и произносит: «На всякий случай этот палец свободен». Футболист замечает: «Он и останется свободным».

В 2022 году с Жоржиньо произошел неприятный инцидент. Один из фанатов нашел его профиль в приложении для знакомств с известными людьми Raya.

«Я был шокирован, потому что я знаю, что у него есть девушка. В его профиле полно фотографий, где он играет за «Челси» и Италию. Есть еще один снимок, где он топлес в бассейне. Даже не знаю, как отреагирует на это его девушка. Похоже на двойную игру с его стороны», — рассказывал болельщик.

Издание The Sun утверждает, что профиль игрока подтвержден через его официальный аккаунт в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако возлюбленные только отшутились от данной новости, не придав ей большого значения.

Жоржиньо и Кэтрин Хардинг. Фото Соцсети

Предложение и свадьба Жоржиньо и Хардинг

В 2023 году Жоржиньо все-таки решил сделать Кэтрин предложение. Футболист устроил романтический сюрприз своей избраннице незадолго до католического Рождества и Нового года — 14 декабря. Певица была одета в ярко-красное платье в пол с открытой спиной. Сам игрок выбрал для важного события классический черный смокинг с белой рубашкой.

Жоржиньо организовал красивое представление. В ресторане установили арку из цветов в форме сердца, зажгли многочисленные свечи, разместили фотографии певицы. Все сопровождалось игрой музыканта на скрипке. Футболист встал на одно колено и преподнес Кэт обручальное кольцо. Певица ответила согласием, а потом поделилась снимками с важного события, подписав их эмодзи в виде сердца, кольца и знака бесконечности.

При этом дату свадьбы жених и невеста не назвали. Поклонникам остается только гадать, когда футболист и певица узаконят свои отношения. Возможно, они захотят это сделать после Евро-2024.

Жоржиньо и Кэтрин Хардинг с детьми. Фото Соцсети

Дети Жоржиньо и Хардинг

Как только молодые люди начали встречаться, девушка забеременела. В 2020 году появился на свет их сын Джакс.

Также Жоржиньо воспитывает дочь Кэт, которую певица родила от связи с голливудским актером Джудом Лоу. Девочку зовут Ада. Певица и звезда кино недолго были вместе. Уже после расставания девушка узнала, что беременна. Лоу принял ребенка, для него он стал пятым. К лету 2024 года известно, что у английского артиста есть семеро детей от разных женщин.

«Мы встретились в баре в Сохо и поладили. Я не планировала заводить ребенка. Это просто случилось», — говорила певица в одном интервью.

После знакомства Хардинг вместе с Лоу отправилась в Чехию, где у него проходили съемки. Актер помогал девушке финансово, на первое время перевез ее с ребенком в особняк неподалеку от своего дома в Лондоне, чтобы чаще навещать дочь. Кэтрин говорила, что Джуд — прекрасный отец.

Жоржиньо принял ребенка любимой от голливудского актера. Певица и наследники часто посещают игры футболиста. К ним также присоединяются дети от первого брака полузащитника. Все прекрасно ладят друг с другом.

Жоржиньо и Кэтрин Хардинг . Фото Соцсети

Где и как живут Жоржиньо и Хардинг

Хардинг родилась в Консетте недалеко от Ньюкасла и считается болельщицей клуба АПЛ из этого города. Девушка рада, что карьера Жоржиньо связана с ее родной страной. Полузащитник живет в Лондоне с середины 2018 года, для него столица Великобритании тоже имеет большое значение.

«Двое моих детей родились в Лондоне, и я искренне люблю этот город. Теперь он начинает казаться мне домом, и, конечно, я буду связан с этим местом навсегда. Я должен быть честным, потому что когда тебе за 30, ты начинаешь думать о жизни после футбола, и Лондон — одно из тех мест, где я хотел бы жить после завершения карьеры», — сказал итальянец в одном из интервью.