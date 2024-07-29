Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Олимпиада

Сегодня, 21:45

Получил приглашение на свои похороны. Знаменосцу сборной Израиля на Играх-2024 угрожают убийством

Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Екатерина Зобова
Дзюдоист Петер Пальчик — знаменосец сборной Израиля на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Петер Пальчик (второй справа) получил угрозы убийством.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Он выкладывал в своих соцсетях фотографии бомб для сектора Газа.

Французские власти начали расследование угроз в адрес израильских спортсменов, участвующих в Играх-2024 в Париже. Сообщается, что олимпийская делегация страны получила уже пятнадцать подобных писем.

Пока называются имена двух атлетов, которым обещают повторение событий Мюнхена-1972. Напомним, тогда террористы ворвались в Олимпийскую деревню и взяли заложников, в результате чего погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский.

Делегация Израиля, болельщик с&nbsp;флагом Палестины. Израиль и Палестина на Олимпиаде: отказ от рукопожатий, неприятие флагов и круглосуточная охрана

Сейчас под ударом оказался знаменосец на церемонии открытия Игр дзюдоист Петер Пальчик и пловец Мейрон Амир Черути. Оба получили страшные сообщения от группы людей, называющей себя «Организацией народной обороны».

«Вы не приглашены в Париж в 2024 году. Если приедете, учтите, что мы намерены повторить события в Мюнхене в 1972-м. Вы будете ожидать нападения в любой момент — в аэропорту, в отеле и на улицах, которые принадлежат только нам. Даже волна арестов против нашей организации не помешает осуществить план. Готовьтесь к интифаде!» — говорится в послании.

Кроме того, атлетам посланы приглашения на свои похороны: в письме Черути даже была указана дата — 27 июля 2024 года — и прикреплена ссылка предположительно с маршрутом до места погребения. Помимо электронных сообщений израильским спортсменам звонят с незнакомых иностранных номеров.

Спортсмены сборной Израиля на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Фото Global Look Press

Все это, с одной стороны, выглядит шокирующе. С другой — поведение некоторых членов сборной Израиля перед Олимпиадой в Париже также вызывает большие вопросы. В частности, Пальчик в своих соцсетях выкладывал пост, как он подписывает бомбы, которые будут сброшены на Газу, с таким комментарием: «От меня вам с удовольствием».

Вскоре израильтянин украинского происхождения удалил публикацию, однако сохранились скриншоты, которые недавно выложила в соцсети X журналистка Лейла Хамед. При этом она напомнила, как весной Пальчик вступил в конфликт с людьми, вышедшими на демонстрацию в поддержку Палестины в Токио, и угрожал им расправой.

Несмотря на все это, Петер остался знаменосцем своей команды. В МОК постарались сгладить ситуацию с дзюдоистом, порадовавшись, что обе делегации — израильская и палестинская — присутствовали на церемонии.

Парижская полиция охраняет Олимпийскую деревню. «Угроза может исходить откуда угодно». Охрана израильской делегации — головная боль организаторов Олимпиады

«Мы в контакте с заинтересованными НОК по этому поводу, очень сложный вопрос, появляется масса обвинений, заявлений, но обе делегации приняли участие в церемонии открытия, и это очень хороший знак, — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. — Наша миссия — объединить людей. Это не значит, что мы не обращаем внимания на подобные вещи, но тема очень чувствительная, мы обсуждаем все с НОК. На данный момент выразим удовлетворение тем, что на этой Олимпиаде объединили людей из 206 стран. Уверяю вас — мы проговариваем такие ситуации со всеми олимпийскими комитетами. Эти вещи появляются со всех сторон, стараемся действовать справедливо по отношению ко всем».

2
Читайте также
Названы главные влюбленные пары спортсменов на Олимпиаде в Париже
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«И тогда Брежнев произнес: «Вы все время мне врете! А этот парень правду написал!» Удивительные истории знаменитого советского журналиста