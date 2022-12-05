«Энергия из меня просто прет»: как гонщик летает на снегоходе без снега

Его рекордный полет длиной с футбольное поле.

Храбреца зовут Леви Лавалле. Американский гонщик на снегоходах и 13-кратный чемпион Зимних игр — соревнований для экстремалов.

В декабре 2010 года он готовился установить мировой рекорд в прыжках в длину на снегоходах. Лавалле должен был выступить на New Year No Limits от Red Bull. Это ежегодное мероприятие транслировалось для американских телезрителей в самый разгар празднования Нового года — с 23.00 до часу ночи следующего дня.

Выступление Леви Лавалле на снегоходе. Фото Соцсети Фото Соцсети

Соревнования No Limits посвящены выдающимся спортсменам, которые с помощью физических возможностей и умственных навыков устанавливают невероятные рекорды. Результаты атлетов позже используются инженерами для новых технических разработок.

Чтобы исполнение трюков было безопасным, нужны долгие тренировки, специально созданные для этого условия и оборудование. Получить удовольствие и позитивные эмоции, можно просто катаясь на снегоходе по заснеженным полям или лесу. Подобрать подходящего «коня» для таких зимних покатушек можно с помощью «Авито Авто»— с удобными фильтрами по самым разным параметрам, сортировкой и возможностью посмотреть отзывы о продавце.

На одной из тренировок в Калифорнии Лавалле сотворил невозможное. На своем снегоходе Polaris гонщик прыгнул на расстояние 361 фут (110 метров). Это больше длины футбольного стадиона «Спартака». При этом на трассе совсем не было снега.

Его результат превзошел рекорд Пола Такера (91,7 м). Сохранилось даже видео.

Прыжок был представлен для сертификации нового мирового рекорда (который так и не зафиксировали), но тут случилась неприятность. 14 декабря Лавалле получил тяжелые травмы на тренировке и был доставлен в больницу. Гонщик вынужденно снялся с новогодних соревнований.

«Лавалле надорвался во время тренировочного прыжка на прошлой неделе», — писали американские СМИ. Как оказалось, у спортсмена диагностировали перелом таза и пневмоторакс.

«Я выписался из больницы и еду домой в Миннесоту, — говорил Лавалле. — Когда мне удалось прыгнуть на 361 фут во время тестирования, то почувствовал, что могу пролететь еще дальше. 31 декабря я буду встречать Новый год немного иначе, чем планировалось изначально, — придется пропустить соревнования. Конечно, я разочарован, но самое главное, что я выздоравливаю и надеюсь скоро вернуться».

Грустный конец истории? Ни в коем случае. Через год, в 2011-м, восстановившийся от травм Лавалле выступил на No Limits. И сделал это феерично. На своем снегоходе он пролетел 412 футов (125 м) над водой в Сан-Диего и установил мировой рекорд.

«Энергия из меня просто прет, — раздавал тогда интервью Лавалле. — Когда увидел отметку 410 футов, понял, что прыжок получится невероятным».

Снегоход Лавалле ехал не по снегу, а по искусственному газону — для лучшего сцепления гусениц и обеспечения высокой скорости разгона.

Остается только поражаться его решимости и аплодировать.

Для тех, кто также влюблен в снег и скорость, как Лавалле, «Авито Авто» предлагает огромный выбор «снежной техники». И новичок, и профессионал смогут подобрать себе снегоход по типу, модели, мощности, году выпуска, обьему двигателя, ширине гусеницы и еще семи параметрам.