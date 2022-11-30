Самое большое расстояние, пройденное на снегоходе, — 3069 км. За рулем пришлось провести целые сутки

Мировой рекорд Николаса Мастерса зарегистрирован в Канаде в 2011 году. Превзойти его пока не удалось никому.

Соревнования по гонкам на снегоходах традиционно проводятся в период с февраля по апрель в зависимости от погодных условий. Заезд Мастерса, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, как раз должен был состояться в феврале 2011 года, но его смогли организовать только 8 марта.

На специально подготовленной закрытой трассе длиной 10,129 км не было искусственных препятствий, чтобы обеспечить постоянно высокую скорость. Дистанция пролегала с мыса Норвеж-Пойнт на озере Бэйс в Бэйсвилле, Онтарио, вокруг острова Бигвин.

Мастерс стартовал в 09.20 и закончил ровно через сутки. За 24 часа он сделал 303 круга, длина пройденной дистанции составила 3069,12 км (1907,06 мили). Это на 697 км больше, чем предыдущий зафиксированный мировой рекорд (2372 км), и на 163 км больше, чем неофициальный результат 2010 года (2906 км).

По итогам заезда было собрано 12 тысяч долларов для благотворительного фонда помощи больным раком груди Келли Шайрес.

Катание на снегоходах. Фото Getty Images

Технические данные

Мастерс передвигался на снегоходе Ski-Doo MXZ X-RS 2011 с двухтактным двигателем Rotax E-TEC 800R MXZ TNT 800 E-TEC. Объем двигателя — 800 куб. см, мощность — 155 л.с. Вес снегохода — 208 кг, а объем топливного бака — 40 литров.

Каждый круг дистанции фиксировался на видео, чтобы зарегистрировать пройденное расстояние и потраченное на него время. Благодаря записям было установлено, что средняя скорость составила 127 км/ч (79,5 миль в час). И это несмотря на то, что Николасу приходилось останавливаться, чтобы залить в бак топливо и перекусить самому.

Кроме того, по ходу заезда снегоход ненадолго вышел из строя, в результате чего двигатель был заменен на 2010 MXZX 800 E-TEC.

Марка, мощность, объем двигателя — лишь малая часть параметров, по которым можно искать подходящую модель снегохода. На «Авито Авто» можно настроить 15 фильтров, чтобы найти нужную модель быстро и удобно.

История: BRP — от «гусениц» для военных до мировых рекордов

Канадская компания Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) основана Жозефом-Арманом Бомбардье в 1937 году. «Бабушка» нынешних снегоходов Ski-Doo — гусеничная многоместная машина B7 Snowmobile. Она напоминала танк, ползущий по снегу: кузов был цельнометаллическим, что не позволяло маневрировать и развивать большую скорость.

В 1959 году Бомбардье создал первый снегоход Ski-Doo. Этот агрегат, в отличие от своего прототипа, предназначался не для работы, а для отдыха и спорта. Отметив 50-летие существования, компания BRP выпустила двухмиллионный снегоход Ski-Doo. Сейчас это один из наиболее известных производителей снегоходов, в том числе спортивных и горных, которые могут участвовать в профессиональных соревнованиях и любительских гонках.

Катание на снегоходах. Фото Global Look Press

Реакция

Факт замены двигателя вызвал возмущение и насмешки некоторых болельщиков. Им показалось, что рекорд неполноценен и нужно считать только расстояние, пройденное до поломки. Однако победила другая точка зрения: «Почему все ориентируются на сани? А как же гонщик?! Человек так долго держал такую скорость — невероятная сила и концентрация! Потрясающее достижение!»

Сам Мастерс отметил, что не утомился: «Двигатель Rotax E-TEC стал настоящим преимуществом. Это была потрясающая командная работа, и я хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали меня и оставались со мной, пока мы ждали погоды, чтобы сотрудничать».

На «Авито Авто» представлено более 120 моделей снегоходов: туристических и спортивных, горных и транспортных. Каждый покупатель может подобрать подходящий вариант под свою цель и бюджет.