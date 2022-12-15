Как научиться управлять снегоходом? Все, что нужно знать

Актуально для начинающих и опытных.

Поездка на снегоходе принесет человеку море адреналина и положительных эмоций. Выбирая это транспортное средство, важно знать об ответственности и всех возможных рисках для себя и пассажира. Перед использованием снегохода необходимо изучить правила езды для безопасного передвижения.

В этом материале «СЭ» собрал информацию о том, почему нужно учиться управлять снегоходом и как это делать.

Нужны ли права на снегоход и когда их можно получить?

В России для управления снегоходом человек должен иметь водительское удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Данные права в РФ выдают с 16 лет, а начать обучаться можно с 14.

Для получения прав следует пройти обучение в автошколе и сдать экзамен в инспекции Гостехнадзора (ГНТ). Срок действия водительских прав на снегоход составляет 10 лет.

Найти учебное заведение для обучения на права для снегохода в Москве можно по данной ссылке. Занятия будут состоять из теоретической и практической частей. По их итогу пройдет экзаменация.

После обучения в автошколе необходимо:

· подготовить документы (точный список узнать в Гостехнадзоре);

· записаться на экзамен;

· оплатить госпошлину.

Какой штраф за езду на снегоходе без прав?

Согласно статье 12.7 КоАП РФ, управление снегоходом без водительских прав (исключение — учебная езда) влечет штраф от 5000 до 15 000 рублей. За передачу управления снегоходом человеку, который не имеет прав на вождение, грозит 30 000 рублей штрафа.

Повторное административное нарушение может повлечь штраф от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы от 150 до 200 часов.

Мужчина на снегоходе. Laura-christina, freepik.com

Базовые правила для вождения снегохода: что брать в поездку?

Во время движения на снегоходе запрещается:

· ездить по поверхности без снега (исключение — профессиональные спортсмены);

· прыгать;

· находиться в алкогольном или наркотическом опьянении;

· спускать ноги с подножек;

· идти на обгон снегохода, который находится впереди;

· сидеть на коленях;

· катать детей на «ватрушках» или санях.

Ездить по льду замерзших водоемов рекомендуется во второй половине зимы, когда лед становится более толстым.

У снегоходов особая техника управления, которая подразумевает движения корпусом тела во время поворотов. Профессионалы ездят стоя для быстроты реакции.

У снегоходов для профессионалов и даже просто опытных водителей есть свои особенности, которые важно учитывать при выборе и покупке. На «Авито Авто» представлено более 120 моделей снегоходов: туристических и спортивных, горных и транспортных, для опытных райдеров и новичков. Каждый покупатель может подобрать подходящий вариант.

Отправляясь в поездку на снегоходе, с собой нужно брать средство связи — мобильный телефон (с внешним аккумулятором, если длинное путешествие) или рацию. В багажнике обязательно должны быть: аптечка, компас, сигнальная ракетница, зажигалка, спички, набор инструментов, свечи зажигания, изолента и запасной ремень вариатора.

Снегоход. roman_babakin, freepik.com

Как одеваться в поездку на снегоходе?

Для экипировки новичкам отлично подойдет горнолыжный костюм, который защитит от влаги и холода. В комплект стоит включить непромокаемые перчатки. Всем любителям снегоходов рекомендуется ездить в шлеме и с высокой обувью. Эксперты не советуют выбирать хлопковую одежду под костюм, так как она быстро может промокнуть и долго сохнет.

Подробнее узнать о местах, где можно покататься на снегоходах в России — в нашем материале. А подобрать подходящего «снежного коня» поможет «Авито Авто» с удобным поиском, который можно настроить по 15 различным фильтрам.