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Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 09:45

Вратарь Самонов: «Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады без НХЛ не ценится?»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» прокомментировал серебро Олимпиады-2022 в составе сборной России.

— На Олимпиаде-2022 вы не сыграли ни одного матча. Как относитесь к завоеванному серебру?

— Мне приятно. Когда я еще попаду на такое соревнование? Хоть все и говорят, что не участвовали игроки НХЛ, но это в любом случае медаль с Олимпиады. Да, я не сыграл на турнире, но я старался, также тренировался, сдавал все тесты и был с командой. Разве правильно говорить, что серебро Олимпиады не ценится?

Александр Самонов на&nbsp;ЧМ-2021. «Мы проиграли Канаде не разгромно. Там люди из первых-вторых звеньев НХЛ». Самонов — о ЧМ, ОИ и карьере в КХЛ

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Александр Самонов
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