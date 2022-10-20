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Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 12:13

Бородавко: «Для меня Александр Большунов — лучший спортсмен Олимпиады»

Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Александр Большунов не был признан Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (АНОК) лучшим спортсменом по итогам Олимпиады-2022, которая проходила в Пекине (Китай).

«То, что Александр попал в список номинантов, — это хороший знак. Значит, у людей есть совесть. Большунов показал отличный результат. Дальше идет политика. Выбрали корейского спортсмена, так как Олимпийские игры проходили в Сеуле. Но для меня Александр Большунов — лучший спортсмен Олимпиады», — сказал Бородавко корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Лучшим спортсменом зимних ОИ-2022 в Пекине АНОК признала южнокорейского шорт-трекиста Хван Дэ Хона. Он победил на дистанции 1500 м и завоевал серебро в эстафете.

Большунов на Играх в Китае завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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