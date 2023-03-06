0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Медальный зачет
Календарь
Онлайн
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 13:00

Ковальчук — о благодарности от Путина: «Приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание»

Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде в Пекине Илья Ковальчук рассказал, как отреагировал на благодарность от президента России Владимира Путина.

— В конце января мы все узнали о том, что Владимир Путин выразил благодарность штабу сборной России за серебро на Олимпийских играх в Пекине. Как эта новость дошла до вас? И имела ли эта благодарность какое-то физическое выражение?

— Я узнал об этом от Алексея Юрьевича Жамнова. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание. Особенно когда это делает глава государства. Большое спасибо ему за это, — сказал Ковальчук.

39-летний хоккеист официально не объявлял о завершении карьеры игрока. Его последним клубом был омский «Авангард», который он покинул в 2021 году.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-06-kovalchuk-pro-blagodarnost-ot-putina-uznal-ot-zhamnova-priyatno-kogda-tebe-udelyayet-vnimaniye-glava-gosudarstva
Илья Ковальчук
Олимпиада
5
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
Шольц заявил о призыве ЕС к Китаю не поставлять оружие России
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозалев: «Ехал на Олимпиаду получить удовольствие, а не бороться за первые места»