Ковальчук — о благодарности от Путина: «Приятно, когда глава государства уделяет тебе внимание»

Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде в Пекине Илья Ковальчук рассказал, как отреагировал на благодарность от президента России Владимира Путина.

— В конце января мы все узнали о том, что Владимир Путин выразил благодарность штабу сборной России за серебро на Олимпийских играх в Пекине. Как эта новость дошла до вас? И имела ли эта благодарность какое-то физическое выражение?

— Я узнал об этом от Алексея Юрьевича Жамнова. Всегда приятно, когда тебе уделяют внимание. Особенно когда это делает глава государства. Большое спасибо ему за это, — сказал Ковальчук.

39-летний хоккеист официально не объявлял о завершении карьеры игрока. Его последним клубом был омский «Авангард», который он покинул в 2021 году.