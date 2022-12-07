Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Медальный зачет
Календарь
Онлайн
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 18:24

МОК ждет решения CAS по делу Валиевой для распределения медалей Олимпиады-2022

Telegram Дзен

Медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию будут распределены после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Что касается дела Валиевой, то у нас были консультации с ВАДА, которое решило передать дело в CAS. После разбирательства мы сможем наконец распределить медали между спортсменами, которые это заслужили. Но это решение должен принять CAS», — приводит ТАСС слова президента МОК Томаса Баха.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпиады в командном турнире. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершило расследование по делу Валиевой в сентябре, после этого независимый дисциплинарный антидопинговый комитет должен был провести слушания и вынести решение. 21 октября РУСАДА заявило о своем намерении сделать непубличными детали подготовки к слушаниям дела Валиевой в дисциплинарном антидопинговом комитете и после этого сразу стало объектом критики, в том числе со стороны ВАДА. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил.

Источник: https://tass.ru/sport/16529165
Камила Валиева
Читайте также
Психологические проблемы и личная драма. Биатлонистка Пипер погибла от несчастной любви
Русская «Википедия» воюет с русскими спортсменами? Чем важен кейс лыжника Коростелева
Путин назвал бессмысленными разговоры о дополнительной мобилизации
Роналду назвал историческим результатом победу Португалии над Швейцарией на ЧМ-2022
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Какая помощь есть для самозанятых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бородавко: «Для меня Александр Большунов — лучший спортсмен Олимпиады»