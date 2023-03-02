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Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 13:50

Мозалев: «Ехал на Олимпиаду получить удовольствие, а не бороться за первые места»

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Фигурист Андрей Мозалев поделился впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Пекине.

«Ну, особо не боялся. Понятно было, что я поехал туда не бороться за первые места, а просто получить удовольствие от этой Олимпиады, как первый опыт, почувствовать, что такое Олимпиада. Для меня это было просто что-то невероятное, когда мы приехали в Олимпийскую деревню», — приводит слова 19-летнего российского фигуриста «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Пекине Мозалев по итогам короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании занял 19 место.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5016273-mozalyov-ob-olimpiade-osobo-ne-boyalsya-potomu-chto-ehal-tuda-ne-borotsya-za-pervye-mesta.html
Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
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