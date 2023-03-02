Мозалев: «Ехал на Олимпиаду получить удовольствие, а не бороться за первые места»

Фигурист Андрей Мозалев поделился впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Пекине.

«Ну, особо не боялся. Понятно было, что я поехал туда не бороться за первые места, а просто получить удовольствие от этой Олимпиады, как первый опыт, почувствовать, что такое Олимпиада. Для меня это было просто что-то невероятное, когда мы приехали в Олимпийскую деревню», — приводит слова 19-летнего российского фигуриста «Чемпионат».

На Олимпийских играх в Пекине Мозалев по итогам короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании занял 19 место.