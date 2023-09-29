Выборнов: «В Пекине журналист спросил Трусову: «Камила, ну и как вы ощущаете себя после стольких падений?»

Известный комментатор, руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о фигуристках Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

— На Олимпиаде в Пекине больше всего дней я провел на тренировках фигуристок. Где выход с катка, там толпа западных журналистов. Будто финал чемпионата мира по футболу. За руки не хватают, но орут на все лады. Про допинг кричат. А много ли надо девчонке, чтобы вывести?

— Всего ничего.

— Поэтому я ходил с Валиевой — прикрывал от этой толпы. Фактура помогла. За моей широкой спиной до нее хрен докричишься.

— Вы как телохранитель?

— Кстати, кто-то из западных написал: «К Валиевой приставили секьюрити»! Мы читали — ржали.

— Чем завершилась для Валиевой та Олимпиада, все мы помним. Бедная девочка.

— Я был около раздевалки...

— Ну и что там творилось?

— Камила у кромки льда не плакала. Совсем девчонка — а эмоции контролирует на удивление. Хотя разрыдаться могла в любой момент. Даже на льду. Когда упала столько раз, сколько за всю жизнь не падала! Но там сдержалась. Потом идет к раздевалке, следом Трусова. Уже никаких камер. Вот здесь эмоции и выплеснулись наружу. В этот самый момент выигрывает Аня Щербакова. А рядом никого нет! Она в одиночестве!

— Почему?

— Потому что все заняты ликвидацией последствий эмоциональных трагедий. Аня в растерянности: «А мне что делать?» Вскоре начинается пресс-конференция. Должны быть призеры. Если бы Валиева завоевала медаль, то все результаты под пересмотр, никого не награждали бы. Большой вопрос, проводить пресс-конференцию или нет.

— А тут все решилось само собой.

— Да. Организаторы радостные. Говорят: «Можно Трусову в пресс-центр?» А я вижу, у Саши на лице написано — в радиусе километра лучше не появляться. Легко сказать — «приведите»!

— Удалось?

— В конце концов все успокоились. Трусова выходит из раздевалки уже с чемоданчиком. Говорю: «Саша, надо на пресс-конференцию». — «Хорошо». Вот здесь такое случилось!

— Что?

— В зале за столом сидят Щербакова и японка Сакамото. Рядом свободное место для Трусовой. Она аккуратненько ставит чемодан. Надо пройти несколько метров мимо журналистов. Так корреспондент одного нашего телеканала, увидев Трусову, сует ей длинный микрофон: «Камила, ну и как вы ощущаете себя после стольких падений?»

— Нет слов.

— Я почувствовал, что меня ее внутренней взрывной волной выносит из этого зала. Испугался — сейчас Саша совершит что-то выходящее за рамки общечеловеческих ценностей.

— Совершила?

— Трусова — кремень! «Я не Камила». Отвернулась и пошла к столу. Потом этого корреспондента спрашиваю: «Ты больной, что ли?» — «Да переклинило...»

— Фигурное катание — особый мир.

— Давление на этих девочек сумасшедшее. Все они тогда были у Этери Георгиевны. Внутренняя конкуренция дикая. Почему Трусова-то и кричала: «У всех есть золотая медаль, кроме меня!» У Камилы в командном турнире. У Ани индивидуальная. А Саша со своими шестью четверными где? Прорвало!