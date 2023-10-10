Испанской фигуристке аннулировали результаты Олимпиады из-за допинга. Теперь ждем вердикта по делу Валиевой

Парница Лаура Баркеро признана виновной в употреблении клостебола.

Допинговое дело, которое касалось фигурного катания на Олимпиаде в Пекине, завершилось. И речь сейчас не про Камилу Валиеву и связанный с ней командный турнир. Претензии к россиянке со стороны ВАДА относятся не совсем к Играм-2022 — вопросы вызвала ее предолимпийская проба на чемпионате страны. А вот в Пекине в фигурном катании был только один случай, когда при тестировании обнаружили запрещенные вещества. Речь об испанской фигуристке Лауре Баркеро. Несмотря на то что в ее истории практически все было очевидно с самого начала, разбирательства растянулись более чем на год. Итог предсказуем — аннулирование результатов и дисквалификация.

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Вердикт пришлось ждать полтора года

Лаура Баркеро выступала в дуэте с Марко Дзандроном и стала первой за всю историю парницей на Олимпийских играх из Испании. Причем, Баркеро с Дзандроном выступили довольно успешно и едва не попали в десятку лучших — 11-е место. Только вот теперь результат Лауры аннулирован. Положительный тест она сдала после проката коротких программ 18 февраля. Ее проба показала наличие в организме запрещенного препарата клостебола.

Сначала события развивались стремительно. 22 февраля Лауру отстранили, правда, к тому времени испанка уже успела выступить и в произвольной программе, зафиксировав итоговый результат. 2 марта сотрудники Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вскрыли пробу «Б», которая подтвердила результат пробы «А». Концентрация клостебола в обоих анализах составила около 0,5 нг/мл. А вот дальше последовали долгие судебные разбирательства. Процесс затянулся практически на полтора года — решение приняли только в начале октября 2023-го. Причем сразу по двум искам. Первый был от МОК против фигуристки по результатам Игр. А второй уже от ISU — о дисциплинарных санкциях.

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Каждый второй случай попадания клостебола в организм объясняли кремом

Решение по первому иску оказалось ожидаемым — результат пары Баркеро/Цандрон аннулировали. Пусть спортсмены и не заняли призового места, но в их случае этого и не требовалось. Важен был факт участия в Олимпиаде. Теперь же официально испанцев в Пекине будто бы и не было. На 11-е место передвинулась пара с 12-й позиции — Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд. На место одних канадцев поднялись другие канадцы — Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро и так далее. Потерять статус участника Олимпиады обидно, но едва ли у Лауры были шансы на другой исход. А вот с дисквалификацией все сложнее. Хотя официально за нарушения подобного класса и положен бан до четырех лет, многое зависит от обстоятельств и степени вины спортсмена. ISU и Баркеро удалось решить вопрос путем юридической сделки.

Лаура объяснила представителям Международного союза конькобежцев, что клостебол мог попасть в ее организм не через использование препарата, а через контакт с поверхностью, якобы загрязненную кремом, содержащим запрещенную субстанцию. Ее версию подтвердили несколько медицинских экспертов, так что причин не доверять девушке у дисциплинарного органа не было. Хотя поймали Баркеро далеко не на безобидном триметазидине или мельдонии, а на серьезном допинге.

Клостебол — это синтетический анаболический андрогенный стероид, производный от тестостерона. Именно на нем в свое время ловили норвежскую лыжницу Терезу Йохауг, игрока сборной Италии по баскетболу Риккардо Мораскини и итальянскую фигуристку Беатрис Карлетти. Причем в случае с Йохауг в качестве оправдания Тереза также прикрывалась историей о случайном попадании через кожу — рассказывала про неудачный крем для губ. О креме говорила и Карлетти. Что ни одну из девушек от дисквалификации не спасло.

Не смогла выйти сухой из воды и Баркеро. Однако суд назначил ей символическую дисквалификацию сроком на год. Так как Лауру отстранили от выступлений немедленно, срок наказания она уже отбыла и может с чистой совестью возвращаться в международный спорт. Если найдет на то силы и средства, ведь в парном катании многое зависит еще и от партнера. Для нас же история показательна тем, что долгие антидопинговые процессы — дело обыденное, и порой затянувшиеся расследования работают в том числе и на спортсмена. Так что надеемся, и в истории с Валиевой CAS проявит как справедливость, так и милосердие.