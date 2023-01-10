Фото Латыпова использовали в разделе «Биатлон» на сайте Олимпиады-2026

На официальном сайте Олимпийских игр 2026 года использована фотография российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

Снимок 28-летнего Латыпова размещен в анонсе раздела «Биатлон» на официальном сайте ОИ-2026.

Эдуард Латыпов является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр.

Ранее на сайте также была размещена фотография российской фигуристки Евгении Медведевой в анонсе раздела «Фигурное катание».

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.