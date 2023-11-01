ИИХФ не рассматривает возможный бойкот матчей против России на Олимпиаде-2026

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» о возможных действиях в случае бойкота США на Олимпийских играх 2026 года.

«Мы не будем принимать решений в отношении возможного бойкота США или любой другой страны. Мы будем исходить из идеи сохранения целостности наших соревнований», — сказал Тардиф «СЭ».

31 октября ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Российская команда попадет в одну группу с США в случае возвращения россиян на международные турниры.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.